Jogo Tottenham x Liverpool AO VIVO online pela Premier League

O palco do jogo será o Estádio de Wembley, localizado em Londres. Com capacidade para 90 mil torcedores, essa tem sido a casa do Tottenham na temporada, visto que o White Hart Lane está em reformulação.

Foto: Divulgação / Tottenham Hotspur FC

FIQUE DE OLHO: o brasileiro Philippe Coutinho tem comandado o Liverpool há algum tempo, sendo o principal jogador da equipe. Ele já marcou quatro gols e deu três assistências na temporada.

Foto: Shaun Botterill/Getty Images

FIQUE DE OLHO: o atacante Harry Kane é a principal estrela do Tottenham. Na temporada, o inglês já marcou 11 gols.

Foto: Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images

A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi em fevereiro deste ano, quando o Liverpool venceu por 2 a 0, com gols de Sadio Mané. Veja os gols no vídeo anterior.

Os Reds vêm de uma goleada impressionante, também pela Champions League: 7 a 0 sobre o Maribor. A equipe de Merseyside marcou com cinco jogadores, mas os destaques foram Coutinho, Salah e Firmino.

Os Spurs vêm de um importante empate por 1 a 1 contra o Real Madrid pela Champions League. Na ocasião, os gols foram de Cristiano Ronaldo e Raphael Varane (contra). Leia mais aqui.

NA TABELA!

Atualmente, o Tottenham ocupa a terceira colocação da Premier League, com 17 pontos conquistados. O Liverpool, por sua vez, está em oitavo, tendo conquistado 13 pontos até o momento.

Tottenham x Liverpool ao vivo tempo real

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora tudo do duelo entre Tottenham e Liverpool, em tempo real, valendo pela nona rodada da Premier League 2017/18. A transmissão começará na hora da partida, às 13h deste domingo (22), na VAVEL Brasil. Fique conosco!