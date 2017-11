Joe Gomez elogia postura inglesa em empate diante do Brasil: "Contente com o desempenho"

Foto: Reprodução/FA

No primeiro confronto da seleção do Brasil diante de um rival europeu em dois anos, o primeiro com Tite como treinador, o Brasil fez um jogo morno e empatou sem gols com a Inglaterra, em Wembley. A equipe de Tite foi melhor durante o jogo, mas tiveram dificuldade em passar pela sólida defesa inglesa, que fugiu do tradicional com um esquema formado pelo trio Joe Gomez, John Stones e Harry Maguire.

Com muitos desfalques, tendo perdido inclusive Ruben Loftus-Cheek, que saiu lesionado ainda no primeiro tempo, sendo substituído por Lingard, a equipe comandada por Gareth Southgate soube segurar o resultado diante de um Brasil completo, como frisou bem o goleiro inglês Joe Hart ao final da partida:

"Jogamos contra a melhor seleção do mundo no momento e conseguimos ser brilhantes. Precisamos mudar nossa postura e nos adaptamos muito bem. Nosso sistema defensivo foi sólido e funcionou muito bem."

Outro jogador bastante destacado foi o jovem zagueiro Joe Gomez do Liverpool, que foi escolhido como o melhor em campo. Após o jogo, ele elogiou a postura da Inglaterra e destacou a experiência em enfrentar grandes rivais:

"Para mim, é uma ótima experiência enfrentar uma seleção do nível do Brasil e fiquei muito contente com o nosso desempenho. De forma defensiva, tivemos uma boa mudança e estou feliz com isso. É especial para mim e principalmente uma grande honra para jogar na seleção principal da Inglaterra. Eu só tenho que tentar melhorar e esperar que venham mais oportunidades.", disse o jogador.

Foi o último jogo da Inglaterra e do Brasil no ano de 2017. Os ingleses vieram de empate sem gols diante da Alemanha, enquanto o Brasil veio de vitória por 3 a 1 diante do Japão. O próximo compromisso da Inglaterra será um amistoso no dia 23 de março diante da Holanda, em Amsterdã, além de um amistoso, em Londres, diante da Itália no dia 27 do mesmo mês.