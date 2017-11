Interminável, Peter Crouch renova com Stoke City por mais duas temporadas

Foto: Sam Bagnall/AMA/ via Getty Images

O Stoke City ainda segue manquitolando na Premier League. O time é apenas o 15° colocado e somou apenas 13 pontos nas 13 rodadas iniciais da competição nacional. Porém, os trabalhos nos bastidores não param e a equipe anunciou nesta terça-feira (28) a renovação de vínculo do atacante Peter Crouch com o clube, que ficará na equipe até junho de 2019.

O experiente atacante de 36 anos chegou ao clube em 2011, quando os Potters pagaram aproximadamente £10 milhões de libras ao Tottenham, detentor dos direitos do gigante. De lá para cá, Crouch entrou em campo por 217 partidas e marcou 59 gols, números mais expressivos do atleta em um único clube. Na atual temporada, o jogador esteve em campo por nove oportunidades e marcou quatro gols. Em minutos, tem um gol a cada 90 disputados.

O chefe executivo do time, Tony Scholes mostrou satisfação com o desfecho feliz para ambas as partes. "As conversas com Peter e seus representantes foram muito diretas; Peter está feliz aqui e não fez mostrou segredo sobre o desejo de ficar aqui. Estamos muito satisfeitos com a notícia. Alguns ficaram em dúvida sobre o alto valor quando assinamos com Crouch, mas ele tem sido uma figura vital para nós no Premier League."

Peter Crouch já passou por diversos clubes do futebol da terra da rainha. O centroavante começou a carreira no Tottenham em 1998. Além de passagem pelo futebol sueco, Crouch jogou mais uma vez nos spurs e atuou por: Liverpool, Portsmouth, Aston Villa, Norwich, Queens Park Rangers e Southampton.

Crouch comemorando gol em época de Liverpool (Foto: Joe Giddens/PA Images/Getty Images)

Para o treinador do Stoke, Mark Hughes, Peter ainda tem lenha para queimar. "Peter esteve no Stoke por mais tempo do que ele esteve em qualquer outro clube. Ele ainda tem muito para nos oferecer. Ele pode ter 36 anos, mas ele continua com grande impacto nos jogos, como ele provou em inúmeras ocasiões nesta temporada".

Stoke entrará em campo na quarta-feira (29) e Crouch reencontrará mais uma vez um ex-clube seu. Jogando no Bet 365 Stadium, os Potters receberão o Liverpool às 18h (horário de Brasília).