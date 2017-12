Pep Guardiola lamenta primeira derrota do City na temporada: "Entramos para ganhar"

Foto: Victoria Haydn/Manchester City via Getty Images

O Manchester City perdeu pela primeira vez na temporada na tarde dessa quarta-feira (6). O time inglês sucumbiu diante do Shakhtar Donetsk, por 2 a 1, na Ucrânia, pelo último jogo da fase de grupos da Uefa Champions League. Apesar da derrota, os citizens se classificaram às oitavas de final na primeira posição do Grupo F.

Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Pep Guardiola elogiou o time ucraniano pela vitória, passando pelo desempenho, mas não deixou de destacar o esforço do Manchester City. "Nós começamos realmente bem, mas o primeiro gol deles foi magnifico. Já no segundo, acho que não defendemos bem", disse.

No jogo, o técnico entrou em campo com modificações e ao fim do jogo, fez questão de elogiar o desempenho dos jovens jogadores escalados.

"Nós lutamos e estou tão satisfeito com Tosin, Brahim e Phil pelo quão bem eles jogaram na Champions League contra uma equipe realmente boa como o Shakhtar Donetsk. Eles são jogadores talentosos e as pessoas viram isso. Nós viemos aqui para vencer, não conseguimos, mas estávamos lá até o fim para tentar fazê-lo."

Quando questionado sobre os próximos times que o Manchester City pode enfrentar na Champions League (o sorteiro é na segunda, 11), Guardiola lembrou o quão improvável o futebol pode ser. "Talvez você esteja jogando bem hoje e em fevereiro você está um desastre ou o oposto. Será difícil, os três contendores são difíceis [Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique], assim como os outros, mas vamos nos esforçar."

No domingo (10), o Manchester City volta a campo pela Premier League e enfrenta o rival Manchester United. O dérbi acontece às 14h30 no estádio Old Trafford, casa do adversário.