Liverpool e Bournemouth fazem confronto de equipes que querem voltar a vencer

A 18ª rodada da Premier League tem sua sequência neste domingo (16). Jogando no Vitality Stadium, o Liverpool tenta acabar com uma sequência de dois empates seguidos diante do Bournemouth, que visa escapar do raio da zona de rebaixamento.

Do lado dos mandantes, a situação é de atenção. O time é o 14° com apenas 16 pontos, e não vence há cinco jogos na Premier League. Na 17ª rodada, os Cherries foram derrotados pelo Manchester United, fora de casa.

Já os Reds não saíram do zero com o West Bromwich, em casa, e chegaram à marca de 31 pontos na liga. O Liverpool caiu para o quinto lugar, com os mesmos 31 pontos do Tottenham - sendo superado no critério do confronto direto.

O último confronto entre as equipes aconteceu no dia 05 de abril deste ano, pela 31ª rodada da Premier League de 2016/17, em Anfield. As equipes empataram em 2 a 2, com gols de Philippe Coutinho e Divock Origi, pelo lado do Liverpool, e Benik Afobe e Joshua King, pelo lado dos Cherries.

No Vitality Stadium, o último embate teve vitória do Bournemouth, por 4 a 3, gols de Callum Wilson, Ryan Fraser, Steve Cook e Nathan Aké. Sadio Mané, Divock Origi e Emre Can marcaram os gols do Liverpool naquele jogo, válido pela 14ª rodada da Premier League 2016/17.

O Bournemouth tem uma decisão a tomar para o confronto de domingo com o Liverpool. O clube do sul da Inglaterra marcou apenas uma vez em seus últimos três jogos da Premier League e o técnico Eddie Howe deve encontrar a combinação certa para o ataque entre Josh King, Callum Wilson, Jermain Defoe e Benik Afobe.

As baixas dos Cherries por lesão serão Brad Smith (quadril), Adam Federici e Tyrone Mings (ambos com lesão nas costas), enquanto Steve Cook e Harry Arter estão pendurados.

Pelo lado do Liverpool, Simon Mignolet está pronto para retornar à meta e Adam Lallana poderá ser relacionado para o jogo no Vitality Stadium. Mignolet está recuperado de um tornozelo inchado, enquanto o meio-campista Lallana, que fez apenas uma aparição em 2017/18 depois de sofrer uma lesão na coxa na pré-temporada, deve estar pronto pelo menos para ser relacionado, segundo o técnico Jürgen Klopp.

Joe Gomez, James Milner e Andrew Robertson devem estar em condições de jogo, após sofrerem pancadas. Daniel Sturridge (lesão muscular) continua a ser uma dúvida, enquanto Alberto Moreno (tornozelo), Joel Matip (adutor) e Nathaniel Clyne (costas) ainda são desfalques. O meio-campista Emre Can cumpre suspensão diante do Bournemouth.

Eddie Howe quer relembrar os últimos embates com os Reds

O técnico do Bournemouth, Eddie Howe, espera que seu time possa repetir os resultados da temporada passada enquanto se prepara para receber o Liverpool.

"Nosso primeiro pensamento é sempre ser positivo, levar o jogo à oposição e ser corajoso em todos os aspectos do nosso jogo. Não acho que devemos mudar, tentamos o contrário e não deu certo", disse Howe.

"Temos boas lembranças do ano passado, de ambos os jogos [contra o Liverpool]. Nós competimos em ambos e o jogo aqui estará muito na memória para o caráter mostrado pelos jogadores. Os últimos 20 minutos são o que eu estava procurando, a atmosfera na estádio e a determinação dos jogadores foram excelentes", disse o comandante dos Cherries.

Eddie Howe tem boas lembranças do Liverpool. (Foto: Getty Images/Dan Istitene)

Klopp prega respeito ao Bournemouth

Na coletiva de imprensa pré-jogo, o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, pregou respeito aos Cherries, destacando que será um jogo difícil, lembrando ainda a virada sofrida para o mesmo Bournemouth no Vitality Stadium.

"Eles têm todo o meu respeito. Eddie [Howe] é um técnico realmente fantástico. Será 100% difícil", disse Klopp. Sobre a derrota por 4 a 3 na temporada passada: "Foi muito bom até um momento específico [da partida]. Fechamos o jogo muito cedo em nossas mentes", completou o técnico do Liverpool.

Com calendário cheio, contando com a disputa da UEFA Champions League, Jürgen Klopp tem feito um trabalho de rotação do elenco do Liverpool nas últimas rodadas de Premier League, o que criou questionamentos em setores da torcida devido à escalação modificada no Merseyside Derby.

"É o trabalho. Temos que ter certeza de um ajuste com possíveis jogadores para jogos específicos. Ainda achamos que o elenco nos dá essa oportunidade", destacou o alemão.