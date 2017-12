Welbeck marca no único chute certo do jogo, Arsenal vence West Ham e vai às semis da Copa da Liga

Foto: Shaun Botterill / Getty Images

A competição que termina primeiro no calendário inglês deu mais um passo rumo à final, em Wembley. Nesta terça-feira (19), o Arsenal recebeu o West Ham pelas quartas de final da Carabao Cup, a Copa da Liga Inglesa. Em uma partida que até um bandeirinha foi substituído, os Gunners triunfaram por 1 a 0, com gol de Danny Welbeck, sendo esse o único chute certo ao gol durante toda o duelo.

Agora, a equipe do norte de Londres aguarda os outros dois jogos das quartas - o Manchester City, em horário simultâneo, eliminou o Leicester - para que possa ver quem enfrentá nas semifinais. O sorteio para a próxima fase acontece após o fim do último jogo. Já os Hammers focam seus esforços no momento apenas na Premier League, mas aguarda a Copa da Inglaterra dar o ar da graça, em janeiro, para iniciar sua campanha.

Os dois times retornam a campo no próximo final de semana, pela 19ª rodada da Premier League, quando o time de Wenger irá receber o Liverpool, na sexta-feira (22), às 17h45. Já os comandados por David Moyes jogam contra o Newcastle, em casa, no sábado (23), às 13h. Ambos horários pelo de Brasília.

Durante a primeira etapa, as equipes não mostraram uma postura de eficiência no que diz respeito ao comando ofensivo. Tanto Arsenal quanto West Ham não conseguiram ter uma presença de perigo na área do adversário, mas no único chute certo ao gol, o tento saiu. Welbeck, que aproveitou bola sobrada na área, arrematou à queima-roupa para o fundo das redes aos 42, para abrir o placar no primeiro tempo.

Essa estatística permaneceu para o segundo tempo, e apenas o gol de Welbeck foi tido como um tiro certo ao alvo. Com relação à partida, os visitantes bem que tentaram iniciar alguma reação, mas não conseguiram se mostrar efetivos. No caso dos anfitriões, apenas a manutenção do resultado foi necessária para se garantirem na semifinal do certame.