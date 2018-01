Depois de primeira derrota na competição, Manchester City recebe o Newcastle United

Nesse sábado (20) às 15h30, o Manchester City recebe o Newcastle United pela 24ª rodada da Premier League. O jogo botará de frente dois quase opostos na competição, o primeiro colocado, o mandante, contra o 15º.

A equipe treinada por Pep Guardiola espera que a nova sequência de vitórias volte com esse jogo, pois, no último domingo (14), o City viu sua primeira derrota na liga. O confronto terminado em 4 a 3, contra o Liverpool, provou que o time não era invencível. Mesmo ainda 12 pontos à frente do rival direto, o Manchester United, a equipe azul precisa mostrar ter cuidado e não perder os famosos “pontos fáceis”.

Já para o lado visitante, o Newcastle precisa da vitória para fugir de perto da degola. Com 23 pontos e apenas três para o Stoke City, que ocupa a 18º posição, o time de Rafa Benítez tentará lutar contra a adversidade para sair de Manchester com pelo menos um empate.

Desfalques

No departamento médico do City se encontram ainda Phil Foden, Vincent Kompany, o brasileiro Gabriel Jesus e, agora, também o meio-campo e lateral esquerdo Fabian Delph. Para substituir o lado de campo, o mais provável é que Danilo jogue. Jesús Gámez, Florian Lejeune, Chancel Mbemba e Dwight Gayle são os lesionados no lado do Newcastle. Já Mitrovic voltou a treinar e pode viajar para a partida.

Palavra do técnico

“Eles são tão bons, nunca terá um bom time para jogar contra. Estão encabeçando a competição e vencendo quase todos os jogos, até perderem o último. Então não temos nenhuma pressão”, disse Rafa Benitéz em entrevista coletiva antes do duelo.

Por parte do City, Guardiola também falou sobre outros assuntos em sua coletiva, um deles foi a provável transferência de Alexis Sanchez para o Manchester United:

"Os jogadores e os treinadores é que escolhem o que é melhor para eles. A minha opinião sobre ele se mantêm a mesma. Ele vai decidir mudar-se para outro time. Eu desejo-lhe o melhor", afirmou o treinador.