Manchester City renova contrato de Kevin De Bruyne até 2023

Google Plus

Foto: Getty Images

O meia belga Kevin De Bruyne assinou nesta segunda (22) contrato por mais cinco anos com o Manchester City. O jogador estreou na equipe inglesa em 2015 e é um dos destaques da temporada no time de Pep Guardiola, com oito gols e 13 assistências em 32 jogos.

“Estou realmente muito feliz, por assinar um novo contrato. Tal como já referi anteriormente, a minha intenção sempre foi continuar aqui no City, onde desde o primeiro dia me sinto em casa. Não estamos apenas ganhando jogos, mas também nosso estilo de jogo é fantástico. É um prazer fazer parte deste clube, e estou bastante empolgando pelo que podemos alcançar nos próximos anos", comentou.

O novo contrato de Kevin De Bruyne vai até metade de 2023. O vínculo anterior do jogador era até 2021. O novo acordo garante 200 mil libras por semana, mais 60 mil por direito de imagem.

Bélgica, Alemanha e Inglaterra

De Bruyne começou sua carreira no Genk em 2009, onde conquistou a Liga Belga na temporada seguinte. Três anos depois, foi emprestado para o Chelsea, mas foi rapidamente para o Werner Bremen. Com uma temporada de sucesso na Alemanha, os Blues assinaram contrato com o jogador em 2013.

No ano seguinte, foi vendido para o Wolfsburg e atuou na temporada 2014/15, em que o time alemão ficou na 2ª posição da Bundesliga e classificou-se para o UEFA Champions League 2015/16. Também, De Bruyne marcou um dos três gols na final da Copa da Alemanha contra o Borussia Dortmund.

Destaque de Manchester

O meia foi anunciado oficialmente no Manchester City em agosto de 2015. Sua transferência da Alemanha foi a mais cara do clube inglês e ele tornou-se o jogador belga mais caro do mundo.

Em três temporadas com a camisa dos Citizens, Kevin jogou 122 jogos, marcou 31 gols e é o jogador com mais assistências na Premier League desde que retornou a Inglaterra: um total de 38, contribuindo para 10 gols em 2017/2018.

O diretor de futebol do City, Txki Begiristain se disse bastante feliz com a renovação. “O novo contrato do Kevin é uma ótima notícia para o clube. Ele já provou o quão importante é para a equipe. Por tudo que tem feito nesta temporada, é um jogador fundamental."