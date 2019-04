Joel Santana acerta seu retorno ao Bahia

Nesta segunda-feira (8), o Bahia confirmou em seu site oficial que Joel Santana será o novo treinador do time. O "Papai" volta ao clube baiano pela quarta vez na carreira e chega logo após o Bahia ter sido goleado pelo Vitória no clássico. Joel acompanhará das tribunas o duelo da próxima quarta-feira contra o Maranhão pela Copa do Brasil e o time será comandado pelo auxiliar Eduardo Barroca.

Em fevereiro do ano passado, Joel Santana deixou o Bahia para assumir o Flamengo, mas saiu dizendo que iria voltar e o retorno acontece pouco mais de um ano depois. Joel não treina um time desde que foi demitido do Flamengo, em julho do ano passado e retorna ao time baiano dizendo que o clube precisa dele.

A estreia de Joel no comando do Bahia será diante do Vitória da Conquista no próximo domingo, em jogo da quinta rodada do segundo turno do Campeonato Baiano, na Arena Fonte Nova. O Bahia, apesar da goleada sofrida para o Vitória, segue na liderança do Grupo A com cinco pontos.