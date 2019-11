O eterno Reizinho do Canindé

No dia 19 de abril de 1994 o futebol perdia um talento. Dener Augusto de Souza, ou apenas Dener, craque de fáceis dribles, jogadas inimagináveis e de arrancadas imparáveis seria vítima de um grave acidente de carro que lhe custou a vida, e nos custou muitos anos de futebol arte e envolvente nos gramados mundiais.

Dener ganhou destaque nacional durante a Copa São Paulo de Futebol Jr de 1991, onde levou a Lusa rumo a sua primeira conquista da Copinha, inclusive abrindo o placar da final contra o Grêmio por 4 a 0 e conquistando o prêmio Revelação como melhor jogador daquela edição. Ainda em 1991, com apenas 20 anos, recebeu a primeira oportunidade para atuar com a camisa da Seleção Brasileira e no dia 27 de março daquele ano, estreou no amistoso contra a Argentina num empate por 3 a 3 em Buenos Aires. Dois meses depois, o jogador ainda atuaria na vitória contra Burkina Faso por 3 a 0, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. Foi seu segundo e último jogo como jogador da Seleção.

Dois anos depois, o Reizinho foi emprestado por três meses ao Grêmio, onde foi campeão gaúcho - seu primeiro título em uma equipe profissional. No fim do empréstimo, retornou à Portuguesa para a disputa do Brasileirão. "Meia à moda antiga, criava chances de gol a partir do nada" como constatou o guia especial da revista Placar para aquela edição do Campeonato Brasileiro. Em 1994, Dener foi novamente emprestado, desta vez, para o Vasco da Gama, o último clube de sua carreira, onde seria postumamente campeão do estadual, já que o jogador faleceu no início do quadrangular final.

Morte precoce

O jogador voltava de São Paulo, onde havia se reunido com dirigentes da Portuguesa e do Stuttgart, para uma futura transferência, e passado o fim de semana com familiares, quando o seu carro, dirigido pelo amigo Oto Gomes perdeu a direção e chocou-se com uma árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas. O jogador que viajava dormindo no banco do carona do seu Mitsubishi Eclipse, acabou sufocado pelo cinto de segurança, acabando precocemente com uma carreira brilhante.

Dener deixou um legado e uma legião de fãs e admiradores de seu futebol. Em homenagem ao atleta, foi disputada a Copa Dener no mesmo ano, reunindo Cruzeiro, Atlético/MG, Botafogo, Vasco, Portuguesa e Santos, na qual o Santos sagrou-se campeão ao vencer o Atlético por 4 a 2. Ainda em homenagem ao jogador, uma placa foi colada no local do acidente e registra que ali, Dener Augusto de Souza faleceu. E hoje, em aniversário de sua morte, membros a torcida Leões da Fabulosa ganharam do colunista Flávio Gomes uma bandeira em tributo ao jogador.