Focado na Libertadores, Atlético-MG é um dos destaques do Brasileirão

Nome: Clube Atlético Mineiro

Ano de fundação: 1908

Mascote: Galo

Títulos: Campeonato Brasileiro (1971), Campeonato Brasileiro Série B (2006), Copa Conmebol (1992 e 1997), Campeonato Mineiro (1915, 1926, 1927, 1931, 1932, 1936, 1938, 1939, 1941, 1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1962, 1963, 1970, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1995, 1999, 2000, 2007, 2010, 2012 e 2013).

Campanha em 2012: 2º colocado

Expectativa: Briga pelo título.

Em 2012, Ronaldinho e companhia quase acabaram com o jejum

Sem conquistar o Campeonato Brasileiro desde a sua primeira edição, em 1971, e comandado por Ronaldinho, o Atlético-MG foi vice-campeão do Brasileirão de 2012. A equipe de Cuca começou a competição encantando, chegou a ser considerada a grande favorita ao título, mas a partir do início do segundo turno, caiu de rendimento, sobretudo nos jogos fora de casa e foi ultrapassado pelo Fluminense que se sagrou campeão.

Brilhando na Libertadores, Galo deixa o Brasileirão em segundo plano

Sem disputar a Libertadores desde 2000, o Atlético-MG voltou à competição internacional em 2013. Para a disputa do campeonato mais almejado pelos torcedores, a diretoria trouxe Diego Tardelli e o time ganhou mais poder ofensivo e consistência. O bom futebol apresentado já rendeu um título ao Galo - o time foi campeão Mineiro contra o Cruzeiro. Dono da melhor campanha na primeira fase da Libertadores, o Galo é com certeza um dos candidatos ao título do Brasileirão. Mas caso siga avançando na competição continental, a equipe alvinegra estará com as atenções voltadas para ela em algumas rodadas do certame nacional, o que pode atrapalhar o desempenho do time. Há também a incerteza em relação a permanência do garoto Bernard, que pode ser vendido após a Libertadores, o que diminuiria a força do Galo para a longa disputa do Campeonato Brasileiro.

Saída de Bernard pode atrapalhar o alvinegro

Um dos destaques do Atlético Mineiro desde a temporada passada, Bernard pode deixar a equipe no meio do ano. Recém convocado para a disputa da Copa das Confederações com a Seleção Brasileira, o jogador despertou o interesse de diversos clubes da Europa e seu nome tem sido constantemente ligado ao Borussia Dortmund, finalista da Uefa Champions League e que perderá Mario Götze, seu principal jogador, para o rival Bayern de Munique - Bernard é um dos mais cotados para ser o substituto do camisa 10 aurinegro. Caso a transferência para o Velho Continente seja concretizada, o desfalque de Bernard será importantíssimo para a sequência do Galo no Campeonato Brasileiro. Sem ele, o Galo perde muito da sua criatividade e dependeria ainda mais de Ronaldinho Gaúcho.

Campeão do primeiro Campeonato Brasileiro, Galo bateu na trave quatro vezes. Será que em 2013 vai?

Apesar de ter sido o primeiro campeão brasileiro da história, em 1971, o Atlético Mineiro nunca mais conquistou um título. Entretanto, o time bateu na trave em quatro oportunidades - 1977, 1980, 1999 e 2012. E, curiosamente, todos os vice-campeonatos do Galo foram para times do eixo Rio-São Paulo. São Paulo em 77, Flamengo em 80, Corinthians em 99 e o Fluminense em 2012. Com os times paulistas e cariocas favoritos para o título, seria 2013 o ano da vingança do Galo forte e vingador?