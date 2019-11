Santos - Crac, assim acompanhamos

23:54 Encerramos nossa transmissão por aqui. Agradecemos a todos que acompanharam, fiquem agora com a crônica da partida.

23:51 Montillo: "Agora é ir buscar o resultado na volta."

23:49 Léo: "Não adianta falar de arbitragem. Chega a ser chato, eu me acho chato. A CBF tem que dar um jeito."

23:47 Jogadores do Santos cercam o árbitro após o apito final reclamando da suposta penalidade não assinalada.

23:46 Washington: "Sabíamos da dificuldade, mas o time suportou bem. Nosso objetivo era levar o empate pra casa, e conseguimos."

49' NEM MAIS, NEM MENOS: Apita o árbitro o final da partida, Santos 1 x 1 Crac.

47' Crac tem a chance de vencer o jogo, mas no contragolpe é parado pela defensiva santista e acaba desperdiçando a jogada.

45' Léo cai na área e Santos pede pênalti. Juiz manda o jogo seguir.

44' O PNEU FUROU! Giva recebeu de costas para o gol, dominou bonito, mas na hora de girar se enrolou todo e perdeu a oportunidade da finalização.

+4 Iremos até os 49 minutos.

40' MAIS UMA NA TRAVE! Bruno Peres faz bonita jogada, chuta de longe e carimba o poste do Crac!

36' NA TRAAAAVE! Cícero, que estava sumido no jogo, apareceu e mandou um petardo no travessão do gol defendido por Aleks.

32' PRA FORA! Jogadaça de Rosinei pela direita, e cruzamento na cabeça de Heber, que sobe sozinho e cabeceia por cima do gol de Aranha.

30' Santos tenta furar o bloqueio do Crac mas não consegue. Após arrancar o empate, time goiano recuou e dificulta ainda mais o trabalho da armação santista.

28' ùltima substituição no Santos: sai Arouca, lesionado, entra Alan Santos.

26' Arouca está caído no chão e parece ter sentido lesão muscular. Volante já pediu substituição.

23' Mais uma mudança no time da Vila Belmiro: sai Willian José, e entra o talismã Giva.

22' Ben-Hur, capitão do Crac, completa bola lançada na área e manda pro fundo do gol de Aranha, empatando a partida para o time de Catalão.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRAC!!!

20' Santos muda pela primeira vez: entra Bruno Peres, sai Galhardo.

18' Última mudança no Crac: SAI Pantico, ENTRA William Amendoim.

12' SAI: Wanderley, ENTRA: Didi no time do Crac.

10' Partida ficou paralisada em detrimento do atendimento médico a Bruno Alves, do Crac, mas a bola já está rolando novamente e o Crac parte pra cima.

5' FOMINHA: Neílton recebe pela esquerda, se livra da marcação, mas tenta mais um drible e a bola se perde pela linha de fundo.

3' A BOLA NÃO ENTRA! Montillo recebe no campo de ataque, se enrola com a bola, e cruza para Neílton, mas o lateral-esquerdo Rodrigo Crasso apareceu pra afastar.

1' Mexeu o Crac: sai Jonatan, entra Julian.

22:55 Bola em jogo para o segundo tempo!

22:54 Marcelo Rocha, técnico do Crac: "Às vezes a gente corre muito e pensa pouco, no futebol, é preciso ser inteligente também, então precisamos de calma."

22:45 Na saída para o intervalo, Leandrinho comentou sobre o gol marcado: “Muito emocionante fazer o primeiro gol como profissional. Sempre sonhei com o gol, mas não desse jeito, foi um belo chute”.

Santos Estatísticas do 1º tempo Crac 65% Posse de bola 35% 9 (2) Finalizações (no gol) 4 (1) 16 Passes errados 14 9 Faltas cometidas 16 17 Desarmes 10

46' Apita Leandro Junior Hermes: final de primeiro tempo para Santos 1 x 0 Crac.

+1 Juiz determina acréscimo de mais um minuto e iremos até os 46 na Vila.

43' DURVAL, DURVAL... O camisa 6 santista recebeu na intermediária, se empolgou, e tentou mandar direto pro gol, entretanto, a bola passou longe, sem perigo algum.

39' Montillo cobrou mal a falta, é verdade, mas no rebote o argentino mandou bem na área, a zaga do Crac afastou parcialmente, e na meia lua, Leandrinho apareceu para chutar de primeira e fuzilar o goleiro Aleks, colocando a bola no fundo das redes.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS!!!

38' Bruno Alves derruba Montillo na entrada da área e Santos tem falta perigosa para cobrar.

37' Entrada dura em Montillo, no entanto, juiz preferiu apenas advertir verbalmente Washington, do Crac.

36' Falta na entrada da área para o Crac: Wanderley bate de pé esquerdo e manda por cima.

32' QUASE WILLIAN JOSÉ! Atacante finta na entrada da área e bate de perna esquerda, quase abrindo o placar para o Peixe.

30' LÁ NO GONZAGA... Cobrança de falta para o Crac, mas Pantico chuta muito forte, longe do gol. Torcida aplaude.

28' Montillo cobra falta perigosa na área, Bruno Alves afasta, e o Santos ganha escanteio.

27' FALTAS COMETIDAS: Santos 6 x 12 Crac

23' Santos domina mas não consegue achar os espaços.

21' CARTÃO AMARELO: Pantico, por falta dura.

20' QUE ISSO, PANTICO?! O camisa 9 do Crac viu Aranha adiantado e mandou do meio da rua. A bola passou perto, assustando os santistas.

19' O Crac treinou pelos últimos dois dias no CT Rei Pelé, bem ao lado do Santos. Se por um lado, o time de Goiás conseguiu diminuir os gastos da viagem, por outro deu a chance do time da casa conhecer seus jogadores. O próprio treinador santista admitiu que não conhecia o adversário.

17' Marcação do Santos cerca, mas permite que o time goiano toque a bola na defesa com relativa tranquilidade.

14' Treinador do Crac, Marcelo Rocha, se mostra bem irritado com a equipe. Comandante pede mais movimentação ao time.

13' Rodney desvia e Santos ganha escanteio pelo lado esquerdo.

12' MONTILLO! Santos faz boa trama com Arouca pela direita. O volante mandou na área, Willian José não dominou, mas Montillo apareceu para chutar com perigo, acima do travessão.

10' UUUUHHHH! Cruzamento fechado de Montillo que não encontra ninguém e passa raspando o poste esquerdo do goleiro Aleks.

9' MANDOU MAL! Bola na esquerda com Neílton, que se atrapalha, mas ainda consegue arranjar escanteio para o Peixe.

8' Santos começa a esboçar uma pressão, mas passes errados e a bem armada defesa do Crac complicam os planos santistas.

6' Galhardo cobra escanteio rasteiro, defesa do Crac tira. No contragolpe, quase que os goianos conseguem um bom lance.

5' PRA FORA! Willian José aproveita sobra na área após bola mal afastada pela defesa do Crac mas pega muito embaixo e manda por cima. Quase Santos.

4' Léo, pela esquerda, é quem mais tem a bola pelo time do Santos. Equipe procura explorar as laterais, principalmente pelo lado canhoto.

2' Santos toca a bola, e enquanto isso, o Atlético-MG, com Bernard, abre o placar contra o Newell's pela Libertadores. A partida você acompanha aqui.

1' O Crac já tentou seu primeiro ataque e ganhou um escanteio. Goianos começam a partida empolgados.

21:50 Bola em jogo!

21:49 HINO DO BRASIL

21:48 As equipes já estão em campo e perfiladas para a execução do hino nacional brasileiro.

21:47 Há praticamente um ano sem saber o que é perder na Vila, o Santos aposta no bom retrospecto em casa para vencer: última derrota foi em agosto de 2012.

21:45 Se o Peixe vem de vitória sobre o São Paulo, o Crac não traz boas lembranças da última partida: derrota em casa no último sábado para o Madureira.

21:44 Para esta partida o Santos não poderá contar com os lesionados Edu Dracena, Victor Andrade, Neto, Renê Júnior e Rafael Cabral, que acertou sua ida para o Napoli, da Itália.

21:42 Crac também confirmado: Aleks; Rosinei, Bruno Alves, Ben Hur, Rodrigo; Coquinho, Washington, Wanderley, Jonatan; Heber e Pantico.

21:41 Santos escalado pelo treinador Claudinei Oliveira: Aranha; Galhardo, Gustavo Henrique, Durval e Léo; Arouca, Leandrinho, Cícero e Montillo; Neilton e Willian José.

21:39 FOTO: Neymar e seu filho, Davi Lucca, estão na Vila e irão acompanhar a partida dos camarotes.

21:31 FOTO: Santos estreia hoje um remodelado vestiário na Vila Belmiro, baseado nos modelos europeus.

21:26 O Crac chega para a partida desta quarta-feira sem Carlos Sales e Danilo, elementos importantes da equipe nas fases anteriores, mas que não renovaram seu vínculo e deixaram o clube.

21:24 O Santos se classificou passando por Flamengo-PI e Joinville. Já o Crac, chegou até aqui após eliminar de forma surpreendente Náutico e Betim, antigo Ipatinga.

21:19 Já por esta fase da Copa do Brasil, doze equipes já entraram em campo. Confira os resultados: Salgueiro 0 x 0 Criciúma, Goiás 3 x 0 ABC, Ponte Preta 0 x 1 Nacional-AM, Botafogo 1 x 0 Figueirense, Cruzeiro 5 x 0 Atlético-GO e Fortaleza 0 x 0 Luverdense.

21:17 Boa noite amigos da VAVEL Brasil! Nesta noite acompanharemos a partida entre Santos e Crac, que ocorre na Vila Belmiro, em Santos, litoral de São Paulo. A bola rola às 21h50 e todas as emoções desta partida, que dá sequência a 3ª fase da Copa do Brasil, você confere aqui.