Corinthians - Vitória, assim acompanhamos

18:05 Agradecemos a companhia de você, torcedor! Em breve a crônica do jogo estará disponível, aqui no VAVEL Brasil! Grande abraço, e até a próxima!

18:05 Na próxima rodada, o Corinthians vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense, quarta-feira às 21:00. Já o Vitória recebe a Ponte Preta, no Barradão, também quarta, mas às 21 horas.

18:00 No momento, o Corinthians chega ao quarto lugar na tabela, com 21 pontos. Já o Vitória cai para o sétimo lugar, com os mesmo 19 pontos.

17:58 Resultados finais da rodada das 16 horas: Cruzeiro 0x0 Santos, Fluminense 2x3 Flamengo e Coritiba 0x1 Vasci.

Emerson: "Eu fico feliz por dar essa alegria para todos os pais que vieram hoje. é um presente bonito para todos que são apaixonados por futebol, por um bom jogo"

Wilson: "Infelizmente a gente tomou um gol no início de cada tempo, e todos sabem da dificuldade que é jogar aqui no Pacaembu"

Ralf: "Fico feliz, é importante somar três pontos. Essa vitória foi muito importante hoje"

Renato Cajá: "É o treinador que tem que falar" (sobre a derrota)

FIM DE JOGO! O CORINTHIANS CONQUISTA UMA BELA VITÓRIA NO PACAEMBU!

48' NA ZAGA!!! Léo quase marca, mas defesa do Vitória tira! Quase o terceiro gol do Timão!!!

47' Torcida grita "olé" no Pacaembu!

46' CÁSSIO!!! Gabriel Paulista acerta bela cabeçada, mas goleiro corinthiano defende!

45' Vander acerta belo chute: defendeu Cássio! É escanteio!

42' Última mudança no Corinthians: Emerson sai para o lugar de Léo.

41' ASSIM NÃO, EMERSON!!! [2] Ibson cruza bola perfeita para Emerson, que perde um gol imperdível!

39' Renato Cajá cobra falta na área do Corinthians, mas defesa corinthiana tira a bola.

36' Tite mexe de novo: Romarinho dá lugar a Ibson no Corinthians.

36' Douglas entrou muito bem no jogo, dando outra dinâmica para o Corinthians. Timão volta a pressionar!

35' Douglas tenta de longe, mas bola vai para fora.

33' SEGUE O JOGO! Vander invade a área corinthiana e cai após passar por Edenilson. Árbitro não marca nada!

32' ESPALMOU! Em sua primeira jogada, Douglas, acerta ótimo passe para Emerson, que chuta forte: Wilson defendeu!

31' Tite mexe no Corinthians: Douglas entra na equipe no lugar de Pato , muito aplaudido pela torcida.

30' Vitória faz última alteração: Luiz Alberto entra no lugar de Victor Ramos .

29' PRA FORA! Felipe desvia a bola após cobrança de escanteio, mas bola vai por cima. Foi quase!

28' DEFENDEU! Após linda jogada de Romarinho com Edenilsom, atacante chutou forte, para belíssima defesa de Wilson!

27' Vitória tenta sair para o jogo; Corinthians segura os baianos, com forte marcação. Vale lembrar que a defesa corinthiana é a melhor do Campeonato Brasileiro, com apenas seis gols sofridos.

25' Cássio segura a bola firme, após cruzamento de Vander.

23' Renato Cajá e Felipe dividem bola e caem em seguida. Jogadores estão bem.

21' Mais um belo público do Corinthians em casa: 27.980 pagantes, com renda de R$ 849.836,00. Em pleno Dia dos Pais!

20' PRA FORA! Camacho cobra falta para o Vitória: bola toca a rede pelo lado de fora, assustando a torcida corinthiana!

20' Corinthians se acomoda, e vai recuando para a defesa. Vitória é chamado a atacar!

19' Rômulo não alcança cruzamento de Gabriel: tiro de meta para o Corinthians.

VIDEO: Confira o lance do pênalti de Mansur e o gol de Pato, o segundo do Corinthians no Pacaembu!

15' Emerson dá carrinho em Vander e leva cartão amarelo .

15' O jogo recomeça em ritmo frenético nesse segundo tempo!

13' NÃO MARCOU! Gil trava Mansur na entrada da área e derruba o jogador do Vitória: árbitro faz menção de marcar pênalti, mas desiste da marcação, para revolta dos visitantes!

12' Pato e Emerson trocam passes e Guilherme aparece pra finalizar: bola vai pra fora!

11' Edenilson e Romarinho tabelam, mas Romarinho perde a bola para Gabriel!

9' Mais uma mudança de Cai Júnior no Vitória: Renato Cajá entra no lugar de Michel .

9' EMPOLGOU! Corinthians não pára em campo, e pressiona Vitória em seu campo de ataque!

7' Atacante bate com muita categoria, deslocando o goleiro Wilson. Ainda que, para Tite, Pato seja reserva de Guerrero, ele é o artilheiro do Timão no Campeonato Brasileiro: são quatro gols marcados.!

7' GOOOOOOLLLLL!!!!!! É DO CORINTHIANS!!! É DE PATO!!!

6' Pato vai cobrar!

6' Mansur coloca a mão na bola, e árbitro não hesita em marcar!

5' PÊNALTI!!! DESSA VEZ É PÊNALTI DE VERDADE!!!

5' Cássio segura firme, após falta cobrada.

4' Danilo atropela Cáceres: falta para o Vitória no Pacaembu.

1' Romarinho e Edenilson fazem boa jogada, mas Vitória tira a bola de perto da área!

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

17:04 Equipes voltam sem alterações para o segundo tempo, que já vai começar!

17:00 Nos outros jogos da rodada, Cruzeiro e Santos estão empatando em 0x0, o Flamengo vai vencendo o Fluminense por 2x1 e o Vaso vai derrotando o Coritiba por 1x0.

16:57 O Corinthians foi mais ofensivo no primeiro tempo: finalizou cinco vezes, contra apenas uma do Vitória.

16:55 Com essa vitória parcial, o Corinthians ultrapassa o Vitória e vai a 21 pontos, subindo ao quarto lugar. Já o Vitória cai para o sétimo lugar, mantendo seus 19 pontos.

Wilson: "Eu toquei no pé dele, mas foi um toquinho. Não foi suficiente"

Emerson Sheik: "Errar é humano, só que precisa ter um pouco mais de atenção e comprometimento, porque ninguém aqui tá brincando. O jogo foi truncado, as pessoas tem que saber que é uma semana inteira de trabalho. Ninguém tá aqui pra brincadeira"

Victor Ramos: "Tinha que dar amarelo neles, por simulação"

Tite: "Foi um gol importante, que deu um bom passo na primeira etapa. Precisamos do segundo gol pra ter mais tranquilidade"

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! CORINTHIANS 1X0 VITÓRIA!

45' Um minuto de acréscimo!

43' Wilson defendeu chute de Pato mas largou a bola; na tentativa de Emerson pegar a bola, o goleiro dividiu com o atacante. Arbitro marcou a penalidade, mas em seguida, marcação é anulada.

43' NÃO É MAIS PÊNALTI!!! CONFUSÃO NO PACAEMBU!!!

43' PÊNALTI PARA O CORINTHIANS!!!

42' Edenilson comete falta perto da área: falta para o Vitócia. Camacho cobra mas Guilherme cabeceia para a linha de fundo, cedendo o escanteio. Cássio segura firme!

39' Após boa troca de passes, Danilo toca para ninguém e trava ataque alvinegro.

38' Fábio Santos cobra a falta, sem perigo. Jogo segue 1 a 0 para o Corinthians.

38' Emerson toca para Pato, que tenta jogada individual mas (adivinhem) é derrubado por Victor Ramos. Falta e cartão amarelo para o defensor!

37' Emerson passa de calcanhar para Romarinho, mas jogada não tem sequência.

36' Camacho cobra falta para os visitantes, mas defesa corinthiana tira com facilidade.

35' Corinthians toca a bola no meio campo. Jogo já foi mais rápido.

33' Camacho e Mansur tentam jogada, mas Edensilson evita ataque baiano.

31' ASSIM NÃO, EMERSON!!! Após lindo drible entre as pernas de Cáceres, o atacante chutou pra fora, e muito! Poderia ser o segundo gol no Pacaembu.

30' Corinthians domina completamente o primeiro terço da partida; irá manter o ritmo no restante do jogo?

27' Mais uma falta de Michel, agora em Emerson: cartão amarelo para o jogador do Vitória.

26' Agora foi Michel quem fez fatta em Pato. Na cobrança, Romarinho é acionado, mas estava impedido!

25' PRA FORA! Fabricio bate falta, que vai perto do gol de Cássio!

24' Felipe afasta a bola após boa jogada de Mansur. Lateral para o Vitória.

VIDEO: Confira o golaço de Ralf, que abriu o placar no Pacaembu!

20' Substituição no Vitória: sai Tarracha, , com dores nas costas, e entra Mansur .

19' Fábio Santos acerta lindo lençol e toca para Guilherme, mas volante estava impedido.

18' Romarinho bate a falta e a bola desvia na barreira. Escanteio é cobrado, mas ataque não aproveita.

17' Pato tenta sair da marcação tripla e é derrubado: mais uma falta para o Corinthians!

17' Pato toca para Danilo, que vê Emerson livre: atacante tenta mandar para Romarinho mas Cáceres tira com o pé. Corinthians pressiona!

16' Cácerea é desarmado por Ralf, que busca Pato, mas o atacante não consegue dar sequência.

14' Biancucchi tenta armar jogada com Gabriel, que cruza, mas Gil, sempre Gil, tira a bola.

13' Na cobrança, Felipe tenta o gol mas comete falta de ataque.

13' Romarinho vê Danilo livre e cruza para o meia, mas Cáceres livra defesa: é escanteio!

10' Corinthians sufoca Vitória no seu campo de defesa, e assusta o rival com muito volume de jogo.. Gol é prêmio para Ralf, que tem mais de 200 jogos pelo Timão, sem nenhuma expulsão.

9' Vitória busca o ataque com Vander, mas Gil desarma sem falta!

7' Vitória tenta reagir mas a marcação corinthiana aperta!

6' Cáceres tirou mal a bola da área após cruzamento do Corinthians e Ralf manda a bomba da entrada da área: 1 a 0 para o Corinthians!

6' É GOOOOOOLLLLL!!!! É DO CORINTHIANS!!! É DE RALF!!!

5' Tarracha desarma Romarinho após bela troca de passes do Corinthians.

4' Edenilson tira a bola da área, após escanteio cobrado pelo Vitória. No rebote, Cássio segura firme!

3' Emerson recebe pela esquerda, olha para a área e cruza. Chute sai forte demais e bola sai pela linha de fundo.

0' Já é marcada a primeira falta, para o Vitória. Defesa tira de perto da área.

0' COMEÇA A PARTIDA NO PACAEMBU!

16:01 Um minuto de silêncio no Pacaembu. Logo menos o jogo vai começar no Pacaembu.

16:00 Ainda deu tempo de Caio Júnior, treinador do Vitória, falar: "É muoto difícil. Mas a última vez em que estive aqui, com o Botafogo, vencemos por 2x0. Apesar de termos sofrido muita pressão."

15:57 Hino Nacional acaba de ser executado no Pacaembu.

15:56 Sylvinho estreia hoje no banco do Corinthians, como auxiliar técnico: "Dá um frio na barriga. Qualquer profissional, se não sentir isso, é melhor ir pra outro lado. É muito bome star vivendo isso."

15:55 Tite, sobre o jogo: "As equipes ainda estão em processo de afirmação; a gente quer retomar o padrão, respeitando a categoria do Vitória. "

15:54 As equipes já estão no gramado!

15:50 A promessa é de excelente público hoje, no Pacaembu. A torcida do Corinthians tem sido, de fato, fiel: é a maior média de público do Brasileirão, com mais de 29 mil pessoas por jogo!

15:40 Uma faixa será utilizada no Pacaembu para divulgar a campanha Fiel AACD, que está arrecadando doações para a entidade filantrópica. Futebol também é solidariedade!

15:35 O último confronto entre as duas equipes no Pacaembu, em 2010, ficou marcado pelo retorno de Rnaldo à equipe corinthiana, depois de uma ausência por conta de uma lesão, e pela estreia da camisa comemorativa ao centenário Alvinegro. O Corinthians venceu por 2x1, e você pode rever os gols desse jogo aqui:

15:30 Além da vantagem histórica, o Corinthians irá defender hoje dois longos tabus: o Vitória nunca venceu o Corinthians em São Paulo: todas as suas três vitórias foram na Bahia, sendo a última há 17 anos: 2x0 em 10 deoutubro de 1996

15:25 O Corinthians tem larga vantagem na história do confronto em Campeonatos Brasileiros: são 17 vitórias e apenas três derrotas em 27 partidas; o Timão marcou nada menos que 56 gols, e sofreu apenas 25.

15:20 Aqui no VAVEL Brasil você descobre como Corinthians e Vitória se prepararam para esse jogão de bola; clique nos links e confira!

15:20 O árbitro escalado para a partida vem de Goiás: trata-se de Elmo Alves Resende Cunha, auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Bruno Boschilia (PR).

15:20 Já o surpreendente Vitória de Caio Júnior deve vir a campo com: Wilson; Gabriel Paulista, Fabrício, Victor Ramos e Tarracha; Edson Magal, Cáceres, Camacho e Renato Cajá; Maxi Biancucchi e Dinei.

15:20 Com Guerrero na seleção peruana e Renato Augusto poupado, por opção do técnico Tite, a provável escalação do Corinthians para o jogo de hoje será: Cássio, Edenílson, Gil, Felipe e Fabio Santos; Ralf, Guilherme, Romarinho, Danilo; Emerson e Pato.

15:20 Boa tarde! Bem-vindo à transmissão em tempo real de Corinthians x Vitória, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians busca voltar a vencer após o empate contra o Santos, na última quarta-feira; enquanto isso, o Vitória quer manter a boa fase pra continuar no G-4 do campeonato. Promessa de bom jogo no Pacaembu!