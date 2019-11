Vasco - Corinthians, assim acompanhamos

18:05 Logo menos a crônica do jogo estará disponível aqui no VAVEL Brasil! Por enquanto, agradecemos a sua companhia! Até a próxima!

18:00 Com o resultado, o Corinthians se mantém em 4º lugar, com 26 pontos. Já o Vasco, agora com 20 pontos, mantém-se no 11º lugar.

48' TERMINOU! VASCO E CORINTHIANS EMPATAM EM BRASÍLIA!

47' PEGOU!!! Pato cobra boa falta, a bola desvia, mas o goleiro do Vasco defende!

46' O jogo vai até os 48 minutos!

45' O público do jogo foi apenas razoável: 21.627 torcedores.

45' Vasco também muda: sai Marlone , entra Edmilson .

44' Na última mudança do Corinthians, Alessandro entra no lugar de Guerrero .

42' O juiz marcou falta para o Vasco, na entrafa da área, após disputa entre Juninho e Ralf. O volante ainda recebeu cartão amarelo enquanto ajudava a montar a barreira. Na cobrança, Juninho desperdiçou.

40' Guerrero e Abuda disputam a bola no alto e o peruano leva cartão amarelo .

38' Jogo é interrompido para atendimento a Willie.

37' PASSOU PERTO!!! Marlone recebeu lançamento, avançou pela esquerda e chutou no canto direito de Cássio, mas a bola passou a centpimetros da trave! Quase a virada do Vasco!

34' Em sua primeira jogada, Pato tenta fazer fila, mas é desarmado na pequena área do Vasco.

34' Corinthians muda: Emerson sai para dar entrada a Alexandre Pato .

32' PERDEU!!! Na primeira chance de gol do Corinthians, Romarinho toca para Guerrero, que devole a bola, mas Romarinho manda pra fora! Poderia ter sido a bola do jogo!

32' O segundo tempo é todo do Vasco, que domina o Corinthians em todos os setores.

31' Cássio pega a bola após tentativa de cruzamento de Pedro Ken.

VIDEO: Confira o gol de André, que empatou a partida para o Vasco nesse segundo tempo!

28' Dorival Júnior tira André de campo para dar lugar a Tenorio .

27' Emerson recebe a bola, livre pela direita, mas cruza mal e a bola sai pela linha de fundo.

25' O Corinthians não consegue encaixar boas jogadas ofensivas nesse segundo tempo.

20' No limite da grande área, Paulo André derruba Pedro Ken após perder na corrida e também leva o cartão amarelo . Na cobrança da falta, a defesa corinthiana tirou a bola da área.

18' Pedro Ken derruba Ibson e também leva cartão amarelo . I jogo está mais pegado e menos técnico nesse segundo tempo, com leve vantagem para o Vasco.

16' Mudança no Corinthians: Danilo dá lugar a Romarinho .

14' Ibson leva cartão amarelo .

12' PRA FORA!!! Marlone arrisca de dentro da área e chuta perto do gol de Cássio!

10' Cássio tirou muito mal a bola da área; Marlone desviou a bola para o Vasco, Juninho recebeu e só tocou para André que, sem nenhuma marcação, chutou no canto esquerdo e empatou o jogo para o Vasco! Agora, o jogo está 1 a 1!

9' GOOOOLLLL!!! É DO VASCO!!! É O EMPATE!!!!

8' Douglas cobra a falta, mas a bola desvia e vai para fora.

7' Emerson carrega a bola pela esquerda, tenta passar por Fagner mas é derrubado: falta e cartão amarelo para o vascaíno.

7' PRA FORA!!!! Juninho lança bola genial para Willie, que da entrada da área tira a bola de Cássio e chuta por cima... mas a bola vai pra fora! Quase o empate do Vasco!

4' Juninho rola a bola para Fagner, que cruza na área mas Ralf manda para escanteio! Na cobrança deste, Cássio soca a bola para longe do gol corinthiano.

3' Douglas faz falta em cima de Fagner. Juninho vai cobrar.

0' COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO!

17:06 O garoto Willie vai entrar no lugar de Wendel , no Vasco.

17:05 Os times já voltaram a campo, e o segundo tempo vai começar!

17:00 Acordou tarde nesse domingo? Então aproveite o intervalo para saber o que rolou no Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, que ocorreu na manhã deste domingo!

16:55 Com esse resultado parcial, o Corinthians subiria para 28 pontos na tabela, ficando em 4º lugar, empatado com o Grêmio. Já o Vasco chegaria ao terceiro jogo seguido sem vitória, mantendo-se no 11º lugar com 19 pontos.

Danilo: "A gente sabe que o último resultado não foi bom e que a gente precisava dar uma resposta; jogamos bem, mas tivemos oportunidades para fazer mais, e queremos fazer mais gols para sair daqui com a vitória"

Juninho: "Tomamos o gol cedo novamente, e depois foram cinco minutos jogando sem confiança, mas depois conseguimos igualar. Chegamos várias vezes na linha de fundo. Se a gente voltar desse jeito no segundo tempo, podemos empatar o jogo, ou mesmo virar"

48' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! O CORINTHIANS VAI VENCENDO EM BRASÍLIA!

46' Fagner recebe a bola, livre pela direita, mas ele rola a bola para ninguém.

43' O jogo vai até os 48 minutos.

41' OUSADO! Corinthians acelera no contra-ataque e chega à entrada da área do Vasco com Emerson, mas Diogo Silva sai do gol e tira a bola dali!

41' Danilo derruba Wendel e leva o cartão amarelo , Na cobrança da falta, Cássio tirou a bola da área.

38' QUE É ISSO, RALF! Douglas cobra a falta mas a defesa do Vasco afastou. Quando tentava sair para o jogo, Ralf roubou na internediária, carregou até a entrada da área e soltou a bomba! Mas a bola foi longe do gol.

36' Guerrero puxa contra-ataque e é derrubado por Abuda: cartão amarelo para o vascaíno!

34' QUAAASE!!! Em bela jogada pela direita, que envolveu Ibson, Danilo e Edenilson, esse último cruza a bola para a pequena área, mas Abuda manda para a lateral! Dois jogadores do Corinthians esperavam para fazer o segundo do Timão!

32' O Corinthians perdeu o ímpeto inicial e não está mais marcando o Vasco em seu campo defensivo. No momento, é o inverso que tem ocorrido, e o que se tem visto é uma chuva de cruzamentos da equipe carioca para a área de Cássio, porém, sem efeito.

30' Juninho cobra falta de longe e manda a bola na cabeça de Cris, mas ele manda a bola pra fora!

26' Após mais uma arrancada de Marlonedessa vez pela esquerda, o Corinthians cede escanteio. Juninho cobra, mas a defesa corinthiana afasta.

25' Diogo Silva afasta a bola da área após cobrança de falta de Douglas.

VIDEO: Confira o gol de Guerrero, que abriu o placar aos 3 minutos de jogo:

22' CÁSSIO!!! Juninho arrisca de fora da área, para ótima defesa Cássio! No rebote, André chuta pra fora, mas o bandeirinha já havia apontado o impedimento. O jogo fica mais equilibrado.

18' Marlone cruza rasteiro pela direita, e Cássio segura firme. O Vasco começa a encaixar algumas jogadas ofensivas, principalmente pelas laterais.

15' Depois de duas vantagens dadas pelo juiz após faltas do Vasco, Fágner derruba Emerson e dessa vez o juiz marca. Douglas cobra, e a zaga vascaína afasta.

14' PRA FORA! Fábio Santos chuta para fora após boa troca de passes na intermediária.

11' O Vasco se assusta com o ritmo imposto pelo Corinthians e busca esfriar o jogo, tocando a bola na defesa.

9' NA TRAVE!!! Em ótimo contra-ataque, Guerrero cabeceia após cruzamento vindo da direita e a bola explodiu no travessão!

6' Pedro Ken desperdiça oportunidade, chutando em cima da defesa corinthiana.

4' O Corinthians sufocou o Vasco na defesa, conseguindo dois laterais em sequência pela direita. No último, Edenilson alçou a bola na área e Guerrero só teve o trabalho de estufar as redes do Vasco: agora, 1 a 0 para o Timão!

3' GOOOOOOOOOOLLLLL!!! É DE GUERRERO!!! É DO CORINTHIANS!!!!

1' Corinthians aperta a marcação no campo de defesa vascaino. Durante a semana, Tite disse que a equipe corinthiana 'voltaria a jogar como em 2012'. E um dos fortes daquela equipe era a marcação...

0' COMEÇOU!!!

16:00 O jogo vai começar!

15:57 Agora, o Corinthians também sobe para o gramado!

15:54 O Vasco entra em campo.

15:50 Não há divisão entre as torcidas de Vasco e Corinthians. No entanto, o público não é grande no Novo Mané Garrincha. Durante a partida informaremos o público total e a renda também.

15:45 Essa é para os supersticiosos: o Corinthians vai jogar pela terceira vez na temporada com o uniforme azul. Antes desse jogo, o Timão venceu Bahia e Criciúma com a terceira vestimenta, ambos por 2 a 0. Vem mais uma vitória por aí?

15:40 Já o Vasco, que não poderá escalar Éder Luis, que irá para o futebol árabe por empréstimo, foi escalado pelo técnico Dorival Júnior com: Diogo Silva, Fagner, Cris, Rafael Vaz e Yotún; Abuda, Wendel, Juninho e Pedro Ken; Marlone e André.

15:35 A escalação do Timão já foi confirmada. Os onze que vão a campo são: Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Ibson, Douglas e Danilo; Emerson e Guerrero.

15:30 Falta meia hora para a partida começar! Enquanto isso, confira como Vasco e Corinthians se prepararam para essa partida, que promete muito!

15:25 Durante a semana, as duas equipes viveram momentos bem diferentes, e tudo por "culpa" da Copa do Brasil: enquanto o Vasco venceu por 2x0 o Nacional-AM e praticamente garantiu a vaga nas quartas-de-final, o Corinthians perdeu para o Luverdense por 1x0 e precisa dar o troco no Pacaembu para evitar a zebra.

15: 25 Nesse Brasileirão, os últimos jogos das equipes ocorreram no fim-de-semana passado: o Vasco perdeu em casa para o Grêmio por 3 a 2, enquanto o Corinthians, com grande dificuldade, venceu o Coritiba no Pacaembu por 1 a 0.

15:25 No ano passado, as equipes protagonizaram mais um grande enfrentamento, pelas quartas-de-final da Libertadores. Depois de um empate por 0x0 no Rio, o Corinthians venceu por 1x0 no jogo de volta, no Pacaembu, e se classificou para as semifinais. Mas o jogo ficou marcado mesmo pela inesquecível defesa de Cássio em chute de Diego Souza! Relembre também essa partida!

15:25 O jogo mais importante entre as duas equipes, porém, não foi pelo Brasileirão. Mas as alegrias também foram reservadas para os paulistas: pela final do Mundial de Clubes de 2000, depois de um empate em 0x0 no tempo normal e na prorrogação, o Corinthians venceu nos pênaltis e conquistou o título. Reveja os lances daquela partida!

15: 25 Desde então foram mais cinco jogos, com três vitórias corinthianas e dois empates. No geral, em Campeonatos Brasileiros, a vantagem também é corinthiana: em 46 jogos, foram 14 vitórias corinthianas contra 13 triunfos vascaínos, além de 19 empates. O Vasco marcou 55 gols, e o Corinthians, outros 50.

15: 25 O jogo acontecerá no Novo Mané Garrincha, em Brasília, com mando da equipe carioca. Foi em um jogo com seu mando, aliás, que o Vasco venceu o Corinthians pela última vez, em 13 de outubro de 2010. O Vasco venceu por 2 a 0.

15:25 Boa tarde. torcedor! A equipe VAVEL Brasil começa agora mais uma transmissão AO VIVO do Campeonato Brasileiro! Aqui, você confere todos os detalhes de um clássico do futebol nacional: Vasco x Corinthians! Acompanhe com a gente!