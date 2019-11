Corinthians - Flamengo, assim acompanhamos

18:00 Em breve publicaremos a crônica da partida; enquanto isso, agradecemos pela sua companhia nesse domingo! Abraços, e até a próxima!

VIDEO: Confira o último gol da partida, marcado por Guerrero de pênalti:

17:56 A vitória faz o Corinthians seguir no quinto lugar, agora com 29 pontos. Já o Flamengo cai para o 15º lugar na tabela, com os mesmos 19 pontos.

17:53 Jogando com autoridade, o Corinthians dominou completamente o Flamengo e goleou sem dar chances: 4 a 0, gom dois gols de Pato, um de Romarinho e um de Guerrero!

45' FIM DE JOGO! EM ATUAÇÃO DE GALA, CORINTHIANS VENCE FLAMENGO POR 4 A 0!

44' Mudança no Flamengo: entra Diego Silva no lugar de Elias .

VIDEO: Veja o gol de Romarinho, o terceiro da goleada corinthiana:

42' Douglas sai ovacionado de campo pra entrada de Maldonado .

41' Chicão cobra falta e a bola passa à direita de Cássio.

40' Corinthians troca passes e a torcida grita "olé" de novo!

38' É GOOOLLL!!!! É DE GUERRERO!!!! É DO CORINTHIANS!!! É A GOLEADA!!!

37' João Palo leva cartão amarelo pelo pênalti!

37' É PÊNALTI!!! Emerson caiu na área e o juiz marcou!!!

36' PRA FORA! Novamente, Ibson tocou para Edenilson que mandou na área: Emerson finalizou de primeira, mas chutou mascado e mandou à direita do gol!

36' Corinthians faz nova mudança: Fábio Santo s dá lugar a Alessandro .

35' RECORDE! Nada menos que 39.371 torcedores estão no Pacaembu nesse domingo: é o recorde da temporada!

32' Tite muda o Corinthians: Emerson entra no lugar de Pato .

31' Romarinho tirou a camisa na comemoração e levou cartão amarelo .

30' Ibson manda a bola para Edenilson na direita, que cruza na área: Pato chuta forte e Felipe faz excelente defesa, mas Romarinho aproveitou o rebote e mandou para o gol! é o terceiro do Timão!

29' GOOOLLLL!!!! É DE ROMARINHO!!! É DO CORINTHIANS!!!!!

27' Chicão marca depois de o impedimento ter sido marcado e é vaiado no Pacaembu.

24' AÍ NÃO, EDENILSON! O corinthiano faz graça na pequena área e André Santos faz a roubada, mas Cássio tira a bola dos pés do lateral!

23' Partida está mais equilibrada nesse segundo tempo, mas poucas foram as chances reais de gol.

22' Chicão cobra e a bola passa à direita do gol de Cássio!

20' Bola desvia na barriga de Felipe, mas juiz marca mão na bola e dá cartão amarelo ao zagueiro pela reclamação. Falta para o Flamengo.

18' Douglas faz cruzamento perfeito, na cabeça de Gil, mas Felipe defende fácil. A torcida aplaudiu!

17' Paulinho aproveita rebote após escanteio cobrado pelo Flamengo, mas a bola passa à direita do gol de Cássio!

15' Mano Menezes muda de novo: Nixon no lugar de Rafinha .

12' QUAAAASE!!!! Timão cobra escanteio e a defesa do Flamengo desvia nos pés de Ralf, que manda a bomba rente à trave esquerda de Felipe!

10' Flamengo troca passes próximo à area do Corinthians até Rafinha aparecer livre, mas o chute sai fraco e Cássio defende fácil!

9' Douglas cobra falta sofrida por Edenilson na direita, mas a defesa do Flamengo tira da área!

7' Luiz Antônio recebe na intermediária e chuta, mas a bola desvia na defesa corinthiana,

5' Guerrero manda linda bola para Paro na entrada da área, mas o atacante não chuta a gol e perde a bola!

3' O Flamengo tenta pressionar o Corinthians, tocando a bola em seu campo de ataque. Mas ainda não conseguiu encontrar espaços na forte marcação paulista.

2' Cássio cobra tiro de meta na cabeça de Romarinho, que desvia para Guerrero na entrada da área. Mas o peruano chuta mal e a bola vai à direita de Felipe.

0' O Flamengo voltou com Gabriel no lugar de Carlos Eduardo .

0' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!!!

17:04 As equipes já voltaram para o campo, e aguardam o reinício da partida.

17:02 Com esse resultado parcial o Corinthiansvai se mantendo no quinto lugar, mas com 29 pontos, diminui a desvantagem para os lideres. Já o Flamengo, mantendo seus 19 pontos, vai caindo para o 15º lugar.

16:57 O Corinthians surpreendeu neste primeiro tempo com uma marcação incansável e um ataque eficiente, sufocando o Flamengo desde o campo de defesa. A estratégia deu resultado, e por enquanto os comandados de Tite vencem com sobras a equipe de Mano!

VIDEO: Confira o golaço que Pato marcou, sem ângulo, aos 33 minutos deste primeiro tempo!

Pato: "Eu faço gols para o time. Sempre tento fazer as coisas melhores pelo time porque são eles que estão juntos comigo nos treinamentos, nos jogos. Espero fazer ainda mais gols no segundo tempo."

Chicão: "A gente precisa marcar mais, estamos assistir o Corinthians jogar. Precisamos reagir na marcação, pra tentar empatar no segundo tempo."

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! CORINTHIANS VAI VENCENDO COM FACILIDADE NO PACAEMBU!

45' Um minuto de acréscimo!

44' Corinthians troca seguidos passes e coloca o Flamengo na roda! Que que é isso???

42' Parte da torcida já grita "olé" no Pacaembu! Não está meio cedo?

38' O Flamengo não consegue sair de seu campo de defesa.

VIDEO: Veja o primeiro gol de Pato no jogo de hoje, aos 24 minutos!

36' Rafinha faz falta e leva cartão amarelo .

34' Douglas manda lindo lançamento para Pato pela direita, que tira Felipe e, quase da linha de fundo, mandou chute cruzado para o gol E ACERTA! Segundo gol do atacante no jogo!

33' GOLAÇO!!! É DE PATO DE NOVO!!! É D CORINTHIANS!!!

32' André Santos cobra escanteio e Cássio abafa; no rebote, Luiz Antônio buscando André Santos, mas Elias, impedido, pá mas ele estava impedido.

30' O Corinthians consegue controlar o meio-campo com boas trocas de passes, mas não é incisivo no ataque como poderia ser.

26' Ralf recebe cartão amarelo após falta em Rafinha.

25' Flamengo tenta responder com Elias, mas Cássio abafa o chute na hora certa!

24' Romarinho faz linda tabela com Douglas pela esquerda e cruza na medida para Pato, que só tem o trabalho de empurrar pro fundo da rede! 1 a 0 para o Corinthians!

24' GOOOOLLL!!!!! É DE PATO!!! É DO CORINTHIANS!!!!

22' Pato rouba a bola e arrisca de longe, mas vai pra fora!

21' Flamengo troca passes na entrada da área corinthiana, mas a defesa corinthiana tira a tempo!

17' Jogo começa muito puxado na marcação; as equipes não conseguem criar muitas chances.

15' Ibson toca para Edenilson pna direita, que cruza na área mas Wallace tira a bola da área!

13' A partida é interrompida para atendimento a Douglas e João Paulo, que se chocaram. Está tudo bem com os dois.

11' Ibson tenta lançar Pato, mas a bola vai muito forte e o atacante não alcança!

7' Corinthians tenta dominar o jogo mantendo a posse de bola.

5' Rafinha cruza para Paulinho na área do Corinthians, mas ele chuta muito alto!

2' Douglas e Guerrero tentam tabela na pequena área do Flamengo, mas o peruano está impedido e interrompe o ataque corinthiano!

0' COMEÇA A PARTIDA NO PACAEMBU!!!

16:01 O jogo vai começar!

15:57 O hino nacional é tocado no Pacaembu.

15: 54 O Flamengo também já está em campo, e os ex-jogadores Elias e Chicão tem seus nomes gritados pela torcida.

15:52 O Corinthians entra em campo, junto com várias crianças!

15:47 Para a comemoração dos 103 anos de Corinthians, uma organizada estendeu em volta do campo 103 bandeiras alusivas a ídolos, temas e personagens do clube em toda sua história. Confira abaixo (fonte: reprodução / Terra):

15:42 O Corinthians, por sua vez, vive uma situação inusitada: é o quinto colocado na tabela, com 26 pontos, mas é a equipe que mais empatou no torneio e tem uma média de gols marcados menor que um por jogo. Dessa forma, ainda não convenceu o torcedor de seu real potencial.

15:38 Neste Brasileirão, ambas equipes ainda não mostraram todo o potencial, mas a pressão maior está no time carioca, que já passou cinco rodadas na zona de rebaixamento e pode ficar a seis pontos de vantagem do 17º colocado, se vencer o Corinthians.

15:33 Os rubro-negros retrucam lembrando que os agora corinthianos Alessandro, Renato Augusto, Ibson e Maldonado já atuaram pelo Flamengo no passado. E aí, alguém tem razão nessa história?

15:30 Voltando ao jogo de hoje, uma polêmica tem causado muitas discussões nas redes sociais: a grande quantidade de ex-corinthianos presentes na equipe do Flamengo. São ao todo cinco jogadores: Felipe, Chicão, Wallace, Ramón, Elias e André Santos, além do técnico Mano Menezes. Os corinthianos afirmam que o clube carioca quer se tornar um "Corinthians-B".

15:25 As duas equipes decidiram apenas um título em toda a história: foi a Supercopa do Brasil de 1991, que reunia os campeões do Brasileiro e da Copa do Brasil do ano anoterior. O Corinthians foi o campeão, com vitória por 1 a 0 - gol de Neto.

15:20 Será a 15ª vez que o Corinthians joga no dia de seu aniversário. A última vez que isso ocorreu foi em 2004, quando, no próprio Pacaembu, a equipe venceu o Atlético-MG por 1 a 0 - gol de Rosinei. No geral, em 14 jogos, foram oito vitórias do Corinthians, quatro empates e duas derrotas, com 25 gols marcados e 10 sofridos.

15:18 O Pacaembu já recebe bom público, e os torcedores chegam em peso ao estádio!

15:16 É do Corinthians, aliás, o recorde de público do clássico: no segundo de jogo das quartas-de-final do Brasileirão de 1984, no dia 6 de maio, o Timão derrotou os cariocas por 4 a 1 em um Morumbi com público de nada menos que 115.002 torcedores! Quer dar uma olhada nos gols desse jogo?

15:15 Animados pelo aniversário de 103 anos do Corinthians, e pela expectativa de mais uma vitória, a Fiel torcida irá neste domingo quebrar seu próprio recorde de público, neste Brasileirão. Ontem, já haviam sido vendidos mais de 34 mil ingressos para a partida - e os 2 mil destinados à torcida flamenguista, por questão de segurança, só serão vendidos hoje. Promessa de Pacaembu LOTADO nesse domingo!

15:12 No Pacaembu, o tabu é maior ainda: a última vitória do Rubro-Negro aconteceu há longínquos 13 anos, desde 16 de novembro de 2000, quando o Flamengo venceu o Corinthians por 4 a 1 pela Copa João Havelange. Reveja os gols dessa partida:

15:10 Ainda que o confronto seja equilibrado, porém, o Flamengo vive um longo tabu: não vence o Corinthians desde 2009 no Brasileirão, e desde abril de 2010 no geral. Já são sete jogos sem vitórias (seis pela competição nacional, mais um jogo pela Libertadores).

15:09 No Campeonato Brasileiro (desde 1971), o duelo está empatado em vitórias: 19 para cada lado, além de 15 empates, em 53 jogos. Mas o Flamengo fez mais gols: 176, contra 167 corinthianos.

15:08 Nas estatísticas gerais do confronto, é o Corinthians que leva uma pequena vantagem (pequena mesmo!): são 124 jogos disputados, com 50 vitórias paulistas e 47 cariocas, além de 27 empates. O Corinthians marcou 195 gols, um a menos do que o Flamengo.

15:06 Anos depois, o Corinthians retribuiu a gentileza do convite ao escolher o Flamengo para inaugurar os refletores recém-instalados no Parque São Jorge, como comemoração aos 50 anos do clube. O jogo foi disputado em 25 de fevereiro de 1961 e o Alvinegro venceu por um sonoro placar de 7 a 2, com gols de Rafael, Miranda, Bataglia, Joaquinzinho, Neves (2) e Felício.

15:04 Esse jogo é histórico desde sua primeira edição: o Flamengo fo o primeiro rival interestadual da história do Corinthians. Em 1918, apenas sete anos após a fundação, o Corinthians viajou até o Rio de Janeiro para enfrentar o Rubro-Negro no estádio da rua Paysandu, e venceu por 2 a 1 de virada, com gols dos ídolos Neco e Amílcar.

15:02 Pelo Brasileirão, os times vivem situações diferentes. Enquanto o Flamengo ainda luta para engatar uma série de bons resultados, e sair da incômoda 14ª posição na tabela, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento. Já o Corinthians quer a vitória pra voltar à zona de classificação à Libertadores e não se distanciar dos líderes do campeonato.

15:01 As duas equipes estão embaladas pelas vitórias conquistadas na última quarta-feira, pela Copa do Brasil: no Pacaembu, o Corinthians venceu o Luveredense por 2 a 0. Já o Flamengo, venceu por 1 a 0 o Cruzeiro, no Maracanã. Ambas equipes estão nas quartas-de-final da competição.

15:00 Boa tarde torcedor! Hoje, a equipe VAVEL Brasil vai transmitir um dos maiores clássicos do futebol mundial: o Clássico das Multidões, Corinthians x Flamengo! De quebra, a partida será disputada no dia do aniversário de 103 anos do Timão!!! Você não vai perder né? Fique com a gente!