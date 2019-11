Corinthians x Paulista, Campeonato Paulista

00h00 Encerramos aqui a nossa transmissão ! Fique ligado na VAVEL e acompanhe todas as notícias do esporte. Além disso, fiquem ligados também no nosso Twitter e Facebook . Até a próxima!

23h57 Na próxima rodada, o Corinthians recebe o São Bernardo, sábado (25) às 21 horas; já o Paulista vai a Ribeirão Preto visitar o Botafogo, no mesmo dias, mas às 19h30.

23h55 No outro jogo da rodada ocorrido às 22 horas, o São Paulo venceu o Mogi Mirim por 4x0.

23h53 Com a vitória, o Corinthians alcança seis pontos e é líder absoluto do Grupo B. Já o Paulista segue com um ponto e é o 4º do Grupo C.

23h51 Ralf: "Houve uma sondagem do Napoli, mas tenho contrato até 2015 e gosto de respeitar contratos. Mas aqui (o Corinthians) é o meu objetivo"

23h50 Guerrero: "O refletor estava atrapanhando no primeiro tempo, mas no segundo tempo consegui fazer o gol"

48' FIM DE JOGO! O Corinthians vence o Paulista por 1x0 e mantém 100% de aproveitamento na temporada!

46' Emerson chuta da entrada da área, mas a bola desvia em Juliano e sai. Na cobrança de escanteio, Esquerdinha corta de cabeça e tira o perigo.

44' Emerson reclama sobre local de cobrança de uma falta para o Paulista e leva um cartão amarelo que podia ser evitado.

41' O Corinthians ensaia um recuo ao seu campo de defesa, bloqueando as ações do Galo.

39' O Paulista não parece encontrar forças para reagir, e não pressiona o Timão em busca do empate. A segunda vitória está próxima.

36' A torcida volta a cantar alto no Décio Vitta!

34' Depois de MUITAS jogadas aéreas sem sucesso, o ataque acertou o posicionamento! Guerrero recebeu cruzamento perfeito, vindo de Emerson pela esquerda, e cabeceou com força para marcar o seu primeiro gol na temporada!

34' GOOOOLLL!!! É DE GUERRERO!!! É DO CORINTHIANS!!!

33' Última alteração no Alvinegro: Danilo sai, entra Alexandre Pato.

32' O Corinthians toca a bola, enquanto Pato espera para entrar em campo. Ele terá tempo para fazer algo de bom?

29' Outra mudança no Paulista: sai Dinelson, entra Esquerdinha.

27' Segunda mudança no Corinthians: sai Uendel, que sentiu a coxa direita, entra Felipe, improvisado.

24' Bom público em Americana: 10.787 pagantes, gerando uma renda de R$ 351.502,00 (bruto).

23' Mineiro faz falta em Emerson e leva cartão amarelo.

22' Agora o jogo caiu de vez. As equipes trocam passes laterais, sem muita objetividade. Há alguns minutos não há um chute a gol sequer. Chegamos à metade do segundo tempo, e segue 0x0.

17' O Corinthians continua mais ofensivo, mas o Paulista está se defendendo muito bem - em especial o goleiro Juliano, com três ou quatro boas defesas.

13' O Paulista também muda: sai David, entra Jô.

13' Substituição no Corinthians: sai Romarinho, mancando, entra Emerson Sheik.

12' Rodriguinho troca passes com Danilo, invade a área, mas chuta fraco e Juliano defende fácil.

9' Lusmar invade a área e chuta, mas a bola passa por cima de Walter. Gil dá um chutão e tira a bola da área corinthiana!

8' Rodriguinho cruza na área, mas a defesa do Paulista tira novamente. O ataque corinthiano não está conseguindo aproveitar as jogadas aéreas.

6' Ewerton Pereira faz falta em Danilo e recebe cartão amarelo.

5' PERDEU, GUERRERO! Diego Macedo cruza da direita e a bola sobra para o peruano na entrada da pequena área, mas o chute foi desviado e saiu raspando a trave esquerda de Juliano!

3' Falta de Lusmar em Diego Macedo. Na cobrança de Romarinho, a defesa do Paulista tira.

2' Paulista tenta pressionar nos primeiros minutos, mas o Corinthians se defende bem da pressão.

0' Começa o segundo tempo; a saída é do Corinthians!

22h57 Jogadores já voltaram para o campo.

22h52 Com esse resultado parcial, o Corinthians vai indo a quatro pontos, mantendo a liderança no Grupo B; já o Paulista, vai somando seu segundo ponto, ficando em 3º lugar no Grupo C.

22h48 Na outra partida da rodada no mesmo horário, São Paulo e Mogi Mirim também estão empatando por 0x0.

46' Fim de primeiro tempo: Corinthians e Paulista vão empatando sem gols em Americana!

45' Teremos um minuto de acréscimo.

44' Romarinho arrisca de longe e Juliano defende de novo; Guerrero não aproveita o rebote e finaliza longe do gol!

43' Guilherme cruza da direita, mas Romarinho cabeceia para fora e perde boa chance!

42' Romarinho sofre falta próximo à área, mas os jogadores corinthianos não se entendem na cobrança e perdem a chance.

39' QUASE! Patrick solta bomba de fora da área, Walter faz leve desvio e a bola explode na trave! Grande chance para o Paulista!

38' Danilo cruza na área e Guerrero cabeceia para fora. Corinthians mantém o Paulista em seu campo de defesa.

35' Rodriguinho costura pela direita e chuta cruzado; a bola é desviada e raspa o pé da trave direita. No escanteio, a defesa do Paulista tira o perigo.

33' Guilherme chuta de longe e a bola passando raspando o travessão!

32' FOI SÓ FALAR! Uendel e Danilo tabelam de novo pela esquerda, e a bola chega até Rodriguinho, que chuta no canto direito para boa defesa de Juliano. No rebote, Uendel não aproveita!

31' A partida cai um pouco de produção.

28' Raul aparece bem pela direita, chega à linha de fundo e cruza; Lusmar cabeceia mal, Gil tira parcialmente e a bola sobra novamente para Raul, que dessa vez chuta para fora!

24' O Corinthians parece ter o controle da partida, e consegue pressionar o Paulista quando quer, mas tem criado poucas chances agudas de gol. Passamos da metade do primeiro tempo.

20' Guerrero recebe na entrada da área, chuta e a bola é desviada. No escanteio, a defesa tricolor tira o perigo.

19' QUE JOGADA! Danilo e Uendel trocam belos passes pela esquerda até o lateral chegar à linha de fundo; o cruzamento sai e, após Guerrero ajeitar de cabeça, a bola sobra para Romarinho que não acerta o chute!

17' Guerrero pede pênalti após a bola bater na mão de Diego Macedo (do Paulista). O juiz não concorda, e o jogo segue.

16' Após trocas de passes, Ralf chuta de fora da área, mas o chute sai mascado e não ameaçou Juliano.

15' Equipes trocam passes - certos e errados - há alguns minutos no Décio Vitta.

12' Diego Macedo cruza na área, mas Guerrero não consegue alcançar a bola, que sai pela linha de fundo.

11' Patrick domina na área e cai, mas o árbitro não marca nada e o Corinthians recupera a posse de bola.

9' IMPEDIDO! Gian aproveita bola alçada na área por Dinelson e quase surpreende Walter, mas o impedimento é marcado.

8' Corinthians busca controlar o jogo no meio-campo, e partir daí, criar boas jogadas de ataque. Até agora, mostra que pode ser perigoso.

5' Na primeira, Uendel cruzou na área e a cabeçada de Danilo foi defendida; o rebote foi pego pelo próprio meia corinthiano, que novamente foi parado pelo goleiro tricolor.

4' SENSACIONAL! Duas chances claras de gol para o Timão salvas à queima-roupa por Juliano!

2' Equipe do Paulista tenta tomar a iniciativa, trocando passes e buscando um espaço na defesa corinthiana.

0' Começa o jogo; a saída é do Paulista!

21h58 Dinelson, do Paulista: "(Precisamos) fazer uma grande partida, a cada jogo temos que mostrar que temos potencial"

21h57 Guilherme, do Corinthians:"Fiquei feliz pelo gol (na estreia), mas o importante é continuar bem"

21h56 Os jogadores se cumprimentam; logo menos o jogo começa!

21h55 O Hino Nacional está sendo executado em Americana.

21h50 Já o Paulista vem a campo com: Juliano; Raul, Diego Macedo, Gian e Jeff Silva; Mineiro, Ewerton Pereira, Lusmar e Dinelson; Patrick e David.

21h47 A escalação do Corinthians já foi confirmada, e o onze inicial de Mano Menezes é: Walter; Diego Macedo, Gil, Paulo André e Uendel; Ralf, Guilherme, Rodriguinho e Danilo; Romarinho e Guerrero

21h35 Mais três jogos encerrados pela rodada: Penapolense 0x2 Bragantino, Botafogo 1x0 Ponte Preta e XV de Piracicaba 1 x2 São Bernardo (jogos das 19h30).

21h20 Até agora, ocorreram quatro empates nas quatro partidas já encerradas pela 2ª rodada do Paulistão. Confira os resultados finais: Linense 0x0 Rio Claro e Audax 1x1 Santos (jogos de terça-feira, 21/01); Ituano 0x0 Portuguesa e Atlético Sorocaba 1x1 Oeste (jogos das 17h30).

21h15 Os torcedores já começam a chegar no estádio; a promessa é de bom público para a partida dessa quarta-feira, afinal todos os ingressos foram vendidos com antecedência.

21h00 Sem nenhum time paulista na Copa Libertadores, todos os grandes de São Paulo querem ir bem no Paulista, que se tornou a competição mais importante do semestre. Por isso, acompanhe Corinthians x Paulista conosco, essa partida promete!

20h58 Já no Paulista, a dúvida é a presença de Gian no time titular. O zagueiro sofreu um choque na cabeça que o tirou de campo na estréia do Tricolor aos 16 minutos de jogo, mas se recuperou a tempo e está à disposição do técnico Giba.

20h56 No Corinthians, a equipe deverá ser praticamente a mesma que venceu e agradou na estréia, contra a Portuguesa, com Uendel e Rodriguinho no time titular e Alexandre Pato no banco de reservas. A única mudança é a troca de Edenílson, negociado com a Udinese, por Diego Macedo.

20h55 Por causa de uma punição imposta pela Federação Paulista, o Corinthians mandará a partida no estádio Décio Vitta, em Americana.

20h53 O último jogo entre os dois times aconteceu no dia 20 de janeiro de 2013, em Jundiaí, na estréia de ambos os times no último Campeonato Paulista. Na ocasião, houve um empate por 1x1, em um jogo marcado pela assistência do chinês e Zizao para o gol corinthiano, marcado por Giovanni.

20h52 Na história do confronto Corinthians x Paulista, a equipe alvinegra leva grande vantagem. Em 36 confrontos, o Alvinegro obteve 20 vitórias, 11 empates e cinco derrotas. Nesses jogos, o Timão marcou 60 gols, e o Galo da Japi marcou 23 tentos.

20h50 Já o Paulista não fez um bom campeonato na última temporada, terminando a primeira fase em 13º lugar com apenas 20 pontos (cinco vitórias em 19 jogos).

20h47 O Corinthians é o atual campeão paulista. No ano passado, após ter terminado a primeira fase em 5° lugar, com 35 pontos, a equipe do Parque São Jorge passou nas quartas-de-final pela Ponte Preta. Na semifinal, venceu o rival São Paulo nos pênaltis, depois de um empate sem gols. E na final, contra o Corinthians, venceu o primeiro jogo no Pacaembu por 2 a 1 e, na Vila Belmiro, empatou por 1 a 1, garantindo o 27º troféu do torneio e a hegemonia estadual.

20h45 Boa noite, leitor! A partir de agora você acompanha todas as emoções do jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2014 entre Corinthians x Paulista e em tempo real com a VAVEL.