Apesar da série inédita de erros, Fred segue como cobrador de pênalti no Flu

Desde de quando chegou ao Fluminense, em 2009, uma das maiores virtudes de Fred eram as cobranças de pênaltis. No entanto, o camisa 9 acumulou uma série inédita de três erros.

Fred soma 28 cobranças, em jogo. Converteu 21, errou sete. Um aproveitamento de 75%. Embora não esteja em boa fase, o técnico Renato Gáucho exaltou o jogador: ''Ele bate bem, treina bem. Não penso em mudar. Levou azar, apenas isso.''

Vale lembrar que, no sábado (15), Fred acertou a trave. As duas cobranças anteriores pararam nas mãos de goleiros no Brasileirão 2013: 1 a 1 com a Ponte Preta (4 de agosto) e 1 a 0 sobre Cruzeiro (31 de julho). Desempenho que pode ter a ver com a falta de ritmo de jogo: se machucou em 31 de agosto, na coxa direita, e ficou quase cinco meses sem atuar.

''Saí muito satisfeito com a movimentação de sábado. Infelizmente a bola não entrou, teve o pênalti que acabei não fazendo o gol. O que me preocupa é só o gol. Preciso fazer gols, que vão me dar moral, vão ajudar minha equipe. Estou tranquilo, bem, treinando, com paz de espírito. Minha única preocupação é vir aqui, treinar bem, comer a grama e daqui a pouco está muito normal.'' - disse Fred.

Fred não balança as redes desde o dia 07/08/2013 no empate contra o Vitória em 1 a 1 no Barradão. Sendo mais de oito meses de jejum, que pode-se encerrar nesta quarta-feira (19), quando o Flu enfrenta o Macaé, às 19h30, no Moacyrzão.

Vejam os erros recentes de Fred:

Fluminense 4 x 1 Boavista: Fred cobra na trave esquerda do goleiro Getúlio Vargas

Ponte Preta 1 x 1 Fluminense: Fred cobra, Roberto defende. Situação se repete no rebote

Fluminense 1 x 0 Cruzeiro: Fred cobra e para em Fábio. Goleiro pega ainda o rebote