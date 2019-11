Após derrota do Flu na Copa do Brasil, muro das Laranjeiras é pichado

Na noite desta quinta-feira (20), o Fluminense estreou com derrota na Copa do Brasil 2014. E sua torcida não ficou satisfeita com o placar, mesmo fora de casa. Ao fim do jogo, torcedores picharam o muro da sede do clube com os dizeres "Time de 2ª" e"Diretoria de 3ª", se referindo às divisões do Campeonato Brasileiro.

No ano de 2013, o Fluminense, que era o atual campeão brasileiro e favorito ao título daCopa Libertadores, foi eliminado da competição nas quartas-de-final para o Olimpia. A partir daquela partida, o time foi caindo de produção, perdeu peças importantes, como Thiago Neves e Wellington Nem, e no fim do ano, acabou rebaixado para a segunda divisão. Lembrando que o Flu segue na série A no ano de 2014 devido a perde da pontos da Portuguesa, por ter escalado Héverton irregularmente.

Torcedor dá a entender que o elenco não é bom o bastante para a disputa do Brasileirão (Foto: Photocamera)

Mesmo com a queda de produção, a diretoria tricolor não melhorou seu planejamento. Contratou apenas Darío Conca, Walter e Chiquinho, jogadores ofensivos. Enquanto isso, vendeu o zagueiro Digão, está prestes a negociar Leandro Euzébio com o Vitória e segue sem investir em jogadores do setor defensivo (o motivo de maior revolta de seus torcedores).