Sobre a derrota para o San Lorenzo, Húngaro diz: "A equipe não esteve em campo"

O Botafogo foi a campo sem poder pensar em derrota na noite desta quarta-feira (9), em Buenos Aires, mas não foi o que pareceu depois que a bola rolou contra o San Lorenzo. Com um time apático, quase nulo ofensivamente, deu adeus à Copa Libertadores da América, após perder por 3 a 0 na última rodada do grupo 2 da competição. Depois de tudo isso, após o fim da partida, o treinador Eduardo Húngaro ainda resolveu escancarar sua insatisfação com o desempenho do time.

"A equipe não esteve em campo. Inaceitável o rendimento. Surpreendente. Houve também mérito do San Lorenzo, que entrou muito bem decidido, buscou o tempo todo o ataque, nos empurrou para trás. Não tivemos saída de bola, poder de marcação. Foi um jogo que realmente o rendimento foi, além de surpreendente, inaceitável.", ressaltou o treinador.

O Botafogo, com 7 pontos, terminou na lanterna da chave. Com 9, o Unión Española passou como líder, e o saldo de gols beneficiou o San Lorenzo em relação ao Independiente Del Valle - ambos ficaram com 8 pontos. Eliminada, a equipe brasileira agora só volta a campo no próximo dia 20 de abril, domingo, na estreia pelo Campeonato Brasileiro. Encara o São Paulo, no Morumbi.

Eduardo Hungaro se defende e diz que a partida desta quarta-feira foi a pior do Botafogo na temporada. A seu favor, ele afirma que o Alvinegro tem um padrão de jogo e que isso pôde ser visto nas partidas anteriores, principalmente nos jogos no Maracanã.

"Meu trabalho a frente do Botafogo esta no início ainda. Quando formamos o elenco, sabíamos que seria de grande dificuldade avançar na Libertadores. Sabíamos que teríamos dificuldade em passar de fase pelos poucos reforços. Chegamos ao oitavo jogo nosso e somente hoje não conseguimos pôr em prática o que treinamos. Sabemos dos nossos limites, mas mostramos ser competitivos. Hoje não. Não teve o padrão dos jogos anteriores", afirmou o técnico do Botafogo.

