Atlético-MG x Cruzeiro: um clássico que já consagrou artilheiros

São 93 anos desde o primeiro clássico entre Atlético-MG e Palestra Itália, o antigo nome do Cruzeiro, que teve a vitória do time celeste por 3 a 0 no dia 17 de abril de 1921. De lá para cá, são mais de 400 jogos, mas os clubes detém retrospectos totalmente diferentes. Para o Galo, são 481 jogos, com uma margem de diferença em 33 vitórias atleticanas (194 contra 161). Já a Raposa afirma que são 424 embates, com um número menor de triunfos alvinegros, mas ainda com superioridade atleticana (167 contra 143).

Mas o assunto nesta coluna são os artilheiros, aqueles que colocaram a bola na rede e fizeram à alegria de muitos torcedores atleticanos e cruzeirenses. Imagine quantos atacantes já atuaram neste clássico, alguns com um ou dois jogos, mas outros com um número elevadíssimos de participações. Pelo Atlético-MG, podemos citar o trio maldito Said, Jairo e Mário de Castro, célebres atacantes dos anos 1920 e 1930, com também chegar aos familiares Ninão, Nininho e Niginho, do mesmo período.

Infelizmente, é impossível citar todos, afinal de contas, foram tantos. Porém, vamos destacar os maiores goleadores.

Guará

Guaracy Januzzi, mais conhecido como Guará, o perigo loiro, nasceu em 4 de janeiro de 1916, em Ubá (MG). Chegou ao Atlético vindo do Aimorés de Ubá (MG) em 1933. Com apenas 17 anos, já era considerado um dos melhores atacantes de sua geração. Principal nome do Galo nos anos 1930, o centroavante foi primordial nas conquistas dos Campeonatos Mineiros de 1936, 1938 e 1939, além do título da Copa d os Campeões do Brasil, primeiro torneio interclubes do Brasil, em 1937. Mas, em 1939, após um lance cabeça com cabeça entre o zagueiro Caieira, do Cruzeiro, e Guará, o craque chegou a ficar um mês em coma. Quando retornou, não era mais o mesmo. Aposentou-se precocemente aos 23 anos, deixando 168 gols marcados em 200 partidas. É o maior artilheiro do clássico com 26 gols. Guará morreu em 19 de novembro de 1978.

Niginho

Leonídio Fantoni, mais conhecido como Niginho, nasceu em 12 de fevereiro de 1912, em Belo Horizonte (MG). É o primeiro grande ídolo celeste é veio de uma família toda regida pelo futebol. Seus irmãos João Fantoni (Ninão) e Orlando Fantoni, além de seu primo, Otávio Fantoni (Nininho), atuaram juntos pelo Cruzeiro. Na época, ainda Palestra Itália. Niginho jogou na equipe cruzeirense entre 1929 e 1933, passou pela Lázio (ITA), Palestra Itália (Palmeiras) e Vasco da Gama, até retornar ao Cruzeiro em 1939, permanecendo até 1947. O atacante marcou 25 gols em clássicos e é o mairo artilheiro pelo time cruzeirense.

Reinaldo

José Reinaldo de Lima, ou simplesmente Reinaldo, nasceu em 11 de janeiro de 1957, em Ponte Nova (MG). Reinaldo chegou ao Atlético-MG ainda nas categorias "Dente de Leite" em 1971. Estreou pelo profissional no Campeonato Brasileiro de 1973, ainda com 16 anos. Seu primeiro gol em cima do Cruzeiro foi no Brasileirão de 1974, na vitória por 2 a 1. O Rei, como já era chamado, marcou o gol de empate. O centroavante ficou no Galo até 1985, quando se transferiu para o Palmeiras. Reinaldo anotou 16 gols diante do rival em 12 anos pelo alvinegro. Antes de encerrar a carreira, Reinaldo vestiu a camisa do Cruzeiro por três jogos no Nacional de 1986.

Tostão

Eduardo Gonçalves Andrade, o Tostão, nasceu em Belo Horizonte (MG), em 25 de janeiro de 1947. Tostão começou a carreira de jogador no América-MG, mas rapidamente foi contratado pelo Cruzeiro em 1964. Transformou-se em ídolo celeste com a mesma rapidez que aquela equipe que tinha nomes Raul, Procópio, Piazza, Zé Carlos, Evaldo, Natal, entre outros. O atacante jogou no time celeste entre 1964 e 1972, conquistando cinco Campeonatos Mineiros e a Taça Brasil de 1966. Transferiu-se para o Vasco da Gama em 1972 e encerrou a carreira em 1974 aos 27 anos, por conta de um descolamento de retina sofrido em uma dividida com o zagueiro Ditão, do Corinthians, em 1969. Marcou 249 gols pela equipe cruzeirense, sendo 12 contra o Galo.

As maiores goleadas foram:

Atlético-MG 9 x 2 Palestra Itália, em 27 de novembro de 1927, no Estádio Antônio Carlos, em Belo Horizonte (MG)

Cruzeiro 6 x 1 Atlético-MG, em 4 de dezembro de 2011, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG)

IJ