Pela final da Copa do Brasil sub-17, Atlético-MG e Grêmio se enfrentam

Valendo o título da Copa do Brasil sub-17, Atlético-MG e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira (6), às 19h30, no Independência, em Belo Horizonte - MG. Para garantir o título, o Atlético-MG precisa de apenas um empate, já que venceu o Grêmio na partida de ida.

O Grêmio terá que se mostrar valente, como fez contra o Fluminense. O time tinha sido derrotado em casa e conseguiu buscar a vitória fora com grande demonstração dos garotos.

Tabata marcou e colocou Galo em vantagem

O Galo dominou a partida em Gravataí, o time teve as melhores chances e conseguiu abrir o placar com Bruno Tabata, aos 27 minutos do primeiro. O Grêmio ainda se complicou ao ter dois jogadores expulsos. O Atlético-MG foi com toda sua força, mas não conseguiu ampliar a vantagem.

Galo faz campanha e consegue atrair mais torcedores

O time mineiro terá um torcida considerável para assistir a final do torneio. O time fez um campanha social e trocará o 1 kg de alimentos não perecíveis - exceto fubá e sal - por um ingresso. Após eliminar Coritiba, Vitória e Flamengo, o time mineiro entra na disputa do título com o Grêmio.

Jordan pediu atenção ao time e relembrou o triunfo do Grêmio sobre o Fluminense, jogando no Rio de Janeiro.

"Ganhamos a primeira partida e só. O adversário é forte e não podemos bobear. Tem esse segundo jogo e mesmo jogando fora de casa, tem que ter atenção com o Grêmio, afinal eles classificaram para a final revertendo um placar no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Acredito no título e vamos lutar até o fim para não deixar essa conquista escapar", disse Jordan.

O time do Atlético-MG se mostrou muito forte durante toda a competição. Fez uma sensacional partida e conseguiu golear o Flamengo no Rio de Janeiro. Com vários jogadores habilidosos em seu plantel, Bruno Tabata é quem consegue se destacar.

Situação não é nova para o Grêmio

A situação não é novidade para o time do Sul. Os tricolores conseguiram reverter o placar jogando no Rio de Janeiro, após ter perdido em Gravataí. Na partida de ida, o time foi derrotado pelo Fluminense pelo placar de 2 a 1. Jogando fora de casa, o time ainda não havia perdido na competição e foi buscar o prejuízo. Após uma grande preleção entre os jogadores na entrada ao gramado, o time gremista entrou turbinado e conseguiu vencer o Fluminense por 4 a 2 em uma partida heroico.

Para a partida final, o Grêmio terá de volta o lateral-direito e capitão do time, Raul, assim como Nicolas Careca, estavam suspensos devido ao terceiro cartão amarelo. O zagueiro Marcos e o atacante Dionathã cumprem suspensão e por cartão vermelho e estão fora.

O Grêmio conta com Nicolas Careca, uma das grandes revelações da competição. O jogador se destaca pela sua velocidade e sua grande capacidade de driblar os adversários. Nicolas é o principal jogador do Grêmio e será um grande reforço para tentar o triunfo sobre o Atlético-MG em Belo Horizonte.