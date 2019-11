Rumo à Copa: Maicon

Com diversas passagens pela Seleção Brasileira, Maicon chega para a Copa do Mundo de 2014 como um dos jogadores mais experientes dos 23 convocados. O lateral de 32 anos disputará o Mundial pela segunda vez em sua carreira mas, diferente de 2010, o atleta deve ser o reserva de Daniel Alves, principal nome para a posição. Contudo, bons jogos atuando pela Roma podem dar a Maicon a chance de disputar algumas partidas pelo Brasil no torneio. ​

Início de carreira e destaque no Cruzeiro

Antes de se tornar profissional, Maicon sofreu alguns contratempos. Negado pelo treinador de base do Grêmio quando garoto, o atleta teve a oportunidade de dar o pontapé inicial na sua carreira atuando pelas categorias de base do Criciúma, onde seu pai Manoel Sisenardo era treinador. Apareceu para o futebol nacional vestindo a camisa do Cruzeiro, onde fez parte da tríplice coroa da Raposa, conquistando o Estadual, Copa do Brasil e Brasileirão de 2003.

Pelo clube celeste, Maicon fez 82 partidas e marcou apenas três gols. Sua boa fase chamou a atenção de clubes europeus e em 2004, o lateral acabou acertando sua ida para a França, assinando com o AS Monaco.

Títulos pelo Cruzeiro Temporadas Copa Sul-Minas 2001 e 2002 Campeonato Mineiro 2002, 2003 e 2004 Copa do Brasil 2003 Campeonato Brasileiro 2003

Ascensão na Europa; Inter, melhor fase da carreira

Maicon chegou ao time francês para ser o titular da lateral-direita e manteve a regularidade obtida no Cruzeiro. Em sua primeira temporada pelo Monaco, o jogador atuou em 39 partidas e anotou cinco gols.

O primeiro em solo europeu foi na segunda rodada do Campeonato Francês contra o Istres, em agosto de 2004. Maicon também deixou sua marca na Uefa Champions League, onde marcou um dos cinco gols anotados pelo Monaco em partida contra o La Coruña.

Apesar da convincente primeira temporada no Monaco, Maicon e sua equipe não conquistaram nenhum dos títulos disputados. Ficou em 3º na Ligue 1, caiu nas semifinais da Copa Francesa e foi eliminado pelo PSV nas oitavas-de-final da Champions.

Maicon manteve o ritmo na temporada 2005/2006, mas o Monaco afundou-se em uma crise e caiu de produção. Além de amargar o meado da tabela da Ligue 1, acabou sendo eliminado da Champions League ainda na fase de grupos, indo para a Europa League. E nela, sucumbiu precocemente para o Basel, o que causou a queda do treinador italiano Francesco Guidolin. Maicon, por sua vez, zarpou para a Itália ao final da temporada para assinar com a Internazionale.

​Chegando em Milão, Maicon assumiu de vez o posto de titular da equipe nerazzurri e deu sequência aos bons jogos nas equipes anteriores. Na primeira temporada pela Inter, foram 44 jogos e três gols marcados, fazendo parte do time que se sagrou campeão da Serie A Tim 2006/2007. Nas duas temporadas seguintes, novas conquistas na carreira do lateral brasileiro: dois Campeonatos Italianos e a Supercoppa da Itália.

Entretanto, nada se comparou a brilhante e memorável temporada 2009/2010 da Internazionale, onde Maicon e sua equipe fizeram o que diziam ser impossível. Comandados por José Mourinho, Além de conquistar a tríplice coroa (Serie A, Coppa e Supercoppa da Itália), a Inter venceu o Bayern de Munique e sagrou-se campeão da Uefa Champions League pela terceira vez em sua história. No final daquele ano, conquistava também o título do Mundial de Clubes Fifa, após bater o Mazembe na final.

Aquela temporada rendeu a Maicon a chance de disputar a Copa do Mundo pela primeira vez em sua carreira. Convocado pelo então treinador Dunga, o lateral foi titular absoluto em todos os jogos do Brasil no Mundial, até que a Seleção Canarinha caiu diante da Holanda nas quartas-de-final ao ser derrotada 2 a 1.

Após o torneio, Maicon voltou a Inter, que perdeu a sua instabilidade devido a saída de José Mourinho para o Real Madrid. Reflexo disso foram os resultados obtidos naquela temporada, onde o lateral brasileiro começou a amargar atuações irregulares, ficando até no banco de reservas em algumas ocasiões. No ano seguinte não foi diferente, a equipe nerazzurri passou por uma grande reformulação no seu elenco e Maicon, que ficou afastado em diversos jogos devido a lesões, acertou sua ida para o Manchester City por £3.5 milhões.

Títulos pela Internazionale Temporadas Serie A 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 Coppa Italia 2009-10, 2010-11 Supercoppa Italiana 2006, 2008, 2010 Uefa Champions League 2009-10 Mundial de Clubes FIFA 2010

Temporada pífia no futebol inglês

Maicon não conseguiu se firmar em seu novo clube e mais uma vez teve a sua carreira manchada por lesões, desta vez no calcanhar esquerdo. Devido aos esforços realizados em busca da recuperação, acabou se lesionando novamente, agora no joelho direito, onde fez uma operação. Estreou pelo Manchester City apenas em setembro no empate contra o Stoke City, onde foi titular nos 90 minutos.

Em meio a críticas, Maicon foi enviado para o time B do City. Com o passar de um tempo, voltou a ingressar a equipe principal mas não foi aproveitado. Revezando entre titular e reserva, o lateral fez ao todo 14 jogos pelo City e não marcou nenhum gol. Acabou sendo liberado e acertou com a Roma para a atual temporada.

Fase atual: volta ao futebol italiano e busca por regularidade

Pela Roma, Maicon parece que voltou a reencontrar o bom futebol. Apesar de chegar à equipe Giallorossi após uma péssima temporada no City, o lateral teve a confiança do treinador Rudi García e dos adeptos romenos e retribuiu dentro de campo, dando a volta por cima. Foi titular em 31 jogos pela equipe da capital italiana, marcando dois gols e ajudando a Roma a voltar a disputa da Uefa Champions League depois de três temporadas.

Clubes na carreira Ano Jogos Gols Cruzeiro 2001 à 2004 56 1 AS Monaco 2004 à 2006 73 7 Internazionale 2006 à 2012 236 20 Manchester City 2012 e 2013 14 0 AS Roma 2013 e 2014 31 2 - - - - Total - 410 30

Passagens pela Seleção Brasileira

Maicon coleciona passagens pela Seleção Canarinha desde os 20 anos, começando pela base, integrando-se aos convocados para o Campeonato Mundial sub-20 em 2001, a Copa Ouro de 2013 e o Torneio Pré-Olímpico sub-23. Apenas em 2004, o lateral foi convocado para defender a seleção principal. Apesar de fazer parte da equipe que conquistou a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005, Maicon acabou não sendo convocado para a Copa de 2006, onde o Brasil foi eliminado pela França nas oitavas.

Apesar disso, a regularidade mantida por Maicon enquanto esteve na Internazionale deu ao mesmo a chance de disputar a Copa América de 2007 e a Copa das Confederações de 2009, competições onde a Seleção Brasileira sagrou-se campeã.

Futuramente, fez parte dos convocados para a Copa do Mundo de 2010 e nela, marcou o primeiro gol do Brasil na competição na partida contra a Coreia do Norte. Maicon foi titular absoluto com a amarelinha durante todo o torneio, porém a seleção foi eliminada pela Holanda nas quartas-de-final.

Em 2011, agora sob o comando de Mano Menezes na seleção, Maicon até apareceu com um certo destaque na Copa América daquele ano, mas não conseguiu manter uma sequência na equipe. Isso se devia também ao fato do lateral não fazer bons jogos pelo seu clube na época, devido a perda de espaço e a reformulação que a Internazionale estava passando em seu elenco.

Já em 2013, com Luiz Felipe Scolari como técnico, Maicon voltou a ganhar oportunidades de convocação, entretanto, ficou entre os reservas, enquanto Daniel Alves era o titular absoluto da posição. Na convocação para a Copa do Mundo de 2014, que aconteceu na última quarta-feira (7), Felipão divulgou a lista com os 23 jogadores que disputariam o torneio no Brasil.

Com Daniel Alves certamente convocado para o Mundial, a dúvida do treinador era sobre quem poderia ser o reserva da lateral-direita. Os principais candidados a posição eram Maicon e Rafinha, este último que faz uma temporada regular pelo Bayern de Munique e foi titular pela Seleção em um amistoso contra a África do Sul.

Entre os 23 convocados, a maioria nunca disputou uma Copa. Este foi um dos motivos para Felipão escolher Maicon - que foi titular no Mundial de 2010, ao invés de Rafinha, apesar da boa temporada que o lateral de 28 anos vem fazendo pelo clube bávaro. O lateral disputará a sua segunda Copa do Mundo na carreira.

Ficha técnica

Nome: Maicon Douglas Sisenando

Data de nascimento: 26 de julho de 1981 (32 anos)

Local de nascimento: Novo Hamburgo-RS

Altura: 1,84m