Cruzeiro x San Lorenzo, Copa Libertadores 2014 e

Não deu para o Cruzeiro nesta edição da Copa Libertadores da América. O placar de 1 a 1 no Mineirão não foi o suficiente e a eliminação celeste nas quartas de final foi inevitável. Parabéns ao San Lorenzo, que aguarda o vencedor do confronto entre Bolívar e Lanús para conhecer seu adversário na semifinal. Obrigado a todos que nos acompanharam nesta transmissão. Até a próxima.

23:56 Marcelo Moreno tem seu nome gritado pelas arquibancadas de forma efusiva. O jogador deixa o gramado aos prantos, chorando muito e com a camisa na cabeça. Cena triste no Mineirão, todos os jogadores bastante abatidos.

23:55 Jogadores do Cruzeiro choram no gramado, torcida celeste canta nas arquibancadas. Clima de melancolica no Mineirão.

FIM DE JOGO NO MINEIRÃO! O Cruzeiro está eliminado da Copa Libertadores da América.

49' CARTÃO AMARELO PARA TORRICO! Por retardar o tiro de meta.

48' Na cobrança de escanteio, Ricardo Goulart arrisca o chute, pega forte na bola, mas acerta a rede pelo lado de fora.

47' Dagoberto dribla Buffarini com um drible de corpo, mas Valdés, de carrinho, salva o que poderia ser o segundo gol cruzeirense.

46' Willian recebe a bola na grande área, aplica um chapéu em Kannemann e sai de frente para o gol. Mas o defensor argentino se recupera e salva o lance.

45' Marcelo Moreno cai na grande área, reclamando de pênalti. Mas o árbitro assinalava falta de ataque do atacante cruzeirense.

43' Teremos quatro minutos de acréscimo.

42' O Cruzeiro tenta, desesperadamente, lançar bolas dentro da grande área buscando seus jogadores mais altos para cabecear ao gol. Porém, a defesa argentina encontrasse retrancada, fechando o campo de defesa.

41' Público pagante: 41.986. Público presente: 44.220. Renda: 6.678 milhões.

40' Ceará. na direita, cruza para Dedé cabecear. Mas o zagueiro pega mal na bola e manda por cima do gol de Torrico.

39' GOL DO CRUZEIRO Éverton Ribeiro cruza com categoria, no bico da grande área e Bruno Rodrigo sobe mais alto para cabecear para o fundo das redes.

37' O Cruzeiro lança seus zagueiros ao ataque. Dedé e Bruno Rodrigo revezar nas subidas para o campo ofensivo da equipe celeste.

33' Romagnoli, que acabou de cumprir quatro jogos de suspensão após confusão na partida contra o Independiente Del Valle, pela fase de grupo da Libertadores, tem seu retorno marcado por um cartão vermelho.

32' CARTÃO VERMELHO PARA ROMAGNOLI! Por acertar um tapa no rosto de Marcelo Moreno.

31' CONFUSÃO! Jogadores do San Lorenzo e Cruzeiro discutem no centro de campo. Argentinos alegam que Marcelo Moreno não respeitou o fair-play e iniciou-se a confusão.

30' SUBSTITUIÇÃO NO SAN LORENZO! Sai: Villalba. Entra: Kalinski.

29' Éverton Ribeiro tenta o passe em profundidade para Willian, mas a bola sai forte demais e fica nas mãos de Torrico.

27' TORRICO, DUAS VEZES! Na primeira oportunidade, Ricardo Goulart acha Marcelo Moreno em profundidade, o arqueiro se posiciona bem e defende com o peito. Na sequencia, cruzamento de Éverton Ribeiro e Marcelo Moreno, novamente, aparece para cebecear no canto e Torrico espalma para escanteio.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! BRUNO RODRIGO MARCA PARA O CRUZEIRO!

25' Villalba sai em contra-ataque, passa por Henrique e Dedé e só não para dentro do gol pois Egídio aparece para fazer o corte providencial, em jogada mano a mano contra o atacante do San Lorenzo.

24' CARTÃO AMARELO PARA KANNEMANN! Que acabou de entrar em campo, por falta em Éverton Ribeiro.

23' SUBSTITUIÇÃO NO SAN LORENZO! Sai: Piatti. Entra: Kannemann.

22' PÊNALTI? Éverton Ribeiro cruza do bico da grande área e Marcelo Moreno, novamente, é agarrado na grande área, dessa por Buffarini. O árbitro manda o atacante cruzeirense se levantar.

20' SENSACIONAL, TORRICO! Dedé sobe mais que a defesa argentina na cobrança de escanteio e cabeceia pro chão, como manda o manual. Mas Torrico realiza uma defesa espetacular, impedindo o gol.

19' QUASE, MORENO! Guerreiro, o atacante cruzeirense vence Gentiletti no corpo e arrisca o chute. O arqueiro se posiciona bem e espalma para escanteio.

17' Henrique recupera a bola no meio campo, abre para Éverton Ribeiro que cruza. Marcelo Moreno é agarrado na grande área e reclama de pênalti, o árbitro nada marca.

16' Ricardo Goulart recebe na entrada da área, tenta a infiltração pela direita e cruza para a área. Éverton Ribeiro tenta o cabeceio, mas é interceptado pela defesa argentina.

15' SUBSTITUIÇÃO NO SAN LORENZO! Sai: Àngel Corrêa. Entra: Romagnoli.

14' Com 14 minutos do segundo tempo, o técnico Marcelo Oliveira já estourou todas as suas substituições no Cruzeiro. Os 11 jogadores que estão em campo tem a missão de conquistar a virada heróica.

12' Vaias para a equipe do Cruzeiro já podem ser ouvidas das arquibancadas.

11' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai: Julio Baptista. Entra: Ricardo Goulart.

10' PRA FORA, VILLALBA! Excelente trama da equipe do San Lorenzo. Corrêa dá uma linda assistência para Villalba que, em posição legal, sai de frente para Fábio. Mas a finalização sai errada e a bola passa longe.

7' GOL DO CRUZEIRO, IMPEDIDO! Éverton Ribeiro acerta um lindo passe de calcanhar para Willian, que sai de frente para o gol. O atacante cruzeirense divide com Torrico, a bola rebate em Marcelo Moreno e volta para Willian tocar para as redes. Mas já havia sido assinalado impedimento no lance.

6' Assim como na primeira etapa, a torcida do Cruzeiro volta a gritar o nome de um jogador que está no banco de reservas. Dagobero já está em campo, mas o pedido dessa vez é pela entrada de Ricardo Goulart.

5' CARTÃO AMARELO PARA MATTOS! Por falta em Éverton Ribeiro.

4' ERRO DEFENSIVO! Dedé perde o tempo de bola e erra o passe no campo de defesa, Piatti rouba e toca para Corrêa que, mano a mano com Bruno Rodrigo, erra a passada e desperdiça o ataque.

3' Na falta, o próprio Piatti se enrola com a bola se devolve a bola para o Cruzeiro. Na sequencia, Dagoberto sofre falta de Más, no meio de campo.

2' Piatti é derrubado no canto esquerdo do campo, exatamente na mesma posição onde surgiu o gol do San Lorenzo na Argentina.

1' Primeira reclamação do segundo tempo. Julio Baptista toca para Willian que cai próxima a área. O árbitro manda o jogo seguir.

0' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO NO MINEIRÃO!

0' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai: Nilton. Entra: Dagoberto.

23:02 San Lorenzo e Cruzeiro já estão no gramado para o segundo tempo da partida.

23:00 Reveja o gol de Ignacio Piatt, que vai dando a vitória ao San Lorenzo até o momento.

22:55 NÚMEROS DO PRIMEIRO TEMPO! Posse de bola: Cruzeiro 63% x 37% San Lorenzo. Finalizações: Cruzeiro 6 x 3 San Lorenzo. Faltas: Cruzeiro 5 x 6 San Lorenzo. Impedimentos: Cruzeiro 1 x 3 San Lorenzo.

22:53 Mais cedo, também pela Copa Libertadores da América, o Nacional (PAR) segurou a pressão do Arsenal de Sarandí (ARG), manteve o 0 a 0 até o apito final e tornou-se o primeiro classificado às semifinais da competição. Confira como foi o lance-a-lance da partida.

22:50 Primeiro tempo totalmente desanimador para a torcida do Cruzeiro. Precisando do resultado, a equipe celeste se lançou ao ataque e cedeu espaços na defesa. No único contra-ataque bem montado pelo San Lorenzo, Piatti abriu o placar, jogando um balde de água fria no Mineirão e aumentando ainda mais o desafio da equipe mineira. Para avançar às semifinais, serão necessários três gols na segunda etapa.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO NO MINEIRÃO!

46' NA TRAVE, MARCELO MORENO! Éverton Ribeiro lança Marcelo Moreno dentro da grande área, o cruzeirense consegue uma casquinha na bola que a tira do alcançe de Torrico. A bola bate nas duas traves e não entra. Que chance!

46' CARTÃO AMARELO POR MERCIER! Por falta em Julio Baptista, matando o contra-ataque.

45' Teremos um minuto de acréscimo.

44' Willian é lançado em velocidade e tenta dividir bola com Torrico, mas o goleiro do San Lorenzo sai bem e fica com ela.

43' Villalba disputa bola com Egídio no campo defesa, empurra o lateral cruzeirense e é advertido pelo árbitro. Falta marcada.

42' Henrique arrisca de muito, muito longe, e a bola sai pela linha de fundo, sem perigo nenhum para Torrico.

41' Nervoso, Éverton Ribeiro acerta uma cotovolada no rosto de Más. O árbitro marca a infração e dá uma bronca no cruzeirense.

39' ARRISCA, ÉVERTON RIBEIRO! Júlio Baptista tenta a tabela com Marcelo Moreno, mas é desarmado. Na sobra, Éverton Ribeiro bate com categoria, no círculo da grande área, e por pouco não vê a bola caindo no ângulo direito de Torrico.

38' Corrêa lança Piatti em profundida, mas o bandeira já assinalava impedimento no lance.

37' FOTO Jogadores do San Lorenzo comemora o gol da equipe, marcado por Piatti, no início do jogo.

35' A triangulação entre Julio Baptista, Éverton Ribeiro e Willian dá certo, e o camisa 10 celeste aparece livre, pelo lado direito do campo para cruzar na grande área. Mas a defesa argentina se recompõe de maneira perfeita e afasta o perigo.

34' ESPETACULAR, FÁBIO! Após a cobrança de falta, Gentiletti afasta e Piatti puxa o contra-ataque. Eram três argentinos contra apenas Henrique. Mattos, livre, e dentro da pequena área, chuta no canto e Fábio se estica todo para realizar uma defesa espetacular!

33' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai: Samúdio. Entra: Egídio.

32' Julio Baptista faz boa jogada pelo lado esquerdo, acerta o drible em Buffarini e é tocado. Boa chance para jogar bola na área.

31' Samúdio sente dores no gramado e pede substituição ao técnico Marcelo Oliveira. Egídio já está pronto para entrar.

30' Marcelo Moreno divide com Más, ganha a posse de bola e cruza pra área. A defesa argentina afasta e na sequencia do lance, Éverton Ribeiro cai na entrada da grande área. O árbitro, mais uma vez, manda o jogo seguir.

28' Nas arquibancadas, a torcida do Cruzeiro já começa a gritar pelo nome de Dagoberto, que está no banco de reservas.

27' GRANDE CHANCE! Na entrada da área, Julio Baptista recebe a sobra de bola e arrisca o arremate para o gol. O chute sai forte e rente a trave direita de Torrico. Boa chance para o Cruzeiro.

26' FALTA? Em jogada trabalhada, Marcelo Moreno faz o corta luz para Julio Baptista, após passe de Éverton Ribeiro, que cai dentro da grande área. Jogadores do Cruzeiro reclamam, mas o árbitro manda o jogo seguir.

25' Ceará cruza para o pequeno da grande área e Marcelo Moreno, por pouco, não consegue tocar para o fundo das redes. Gentiletti faz o corte providencial e salva a equipe argentina.

24' Nilton erra na saída de bola e cede contra-ataque ao San Lorenzo. Bloco de três atacantes contra três defensores, mas Dedé, de cabeça consegue evitar mais complicações.

22' Dedé e Más se enrolam próximos a bandeira de escanteio. O atacante do San Lorenzo reclama que a bola desviou no zagueiro cruzeirense antes de sair pela linha de fundo. O árbitro marca tiro de meta.

20' CARTÃO AMARELO PARA DEDÉ! Por falta dura cometida em Mattos.

19' GOL DO SAN LORENZO A equipe argentina apostou em sua principal arma na Argentina. Pelo lado direito, Correa cruzou para Mattos que ajeitou para Piatti, na entrada da área, driblar Bruno Rodrigo e fuzilar as redes de Fábio.

18' BOBEIRA NA DEFESA! Bruno Rodrigo perde o tempo de bola e Corrêa aproveita para roubar a bola. O atacante entra na área, em boas condições, mas Nilton salva o Cruzeiro no lance, desarmando seu adversário.

16' Nilton tenta o lançamento em profundida para Willian, mas a bola corre de mais e Torrico sai do gol para ficar com ela.

15' QUASE, MORENO! Ceará recebe no ala direita do campo e cruza para a área. Marcelo Moreno, livre na grande área, cabeceia mal e desperdiça a melhor chance do Cruzeiro até o momento.

12' Com o placar, o Cruzeiro precisa fazer três gols se desejar avançar às semifinais da Copa Libertadores da América. O San Lorenzo pode perder por até um gol de diferença que garante a classificação.

9' GOL DO SAN LORENZO A equipe argentina apostou em sua principal arma na Argentina. Pelo lado direito, Correa cruzou para Mattos que ajeitou para Piatti, na entrada da área, driblar Bruno Rodrigo e fuzilar as redes de Fábio.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SAN LORENZO! PIATTI ABRE O PLACAR NO MINEIRÃO!

7' Contra-ataque do Cruzeiro, Éverton Ribeiro arrancada desde antes do meio campo e é derrubado na entrada da grande área. Jogadores celeste vão pra cima do árbitro que não marcou a infranção.

5' Ceará cobra lateral direito para a grande área, a defesa argentina afasta e mal e Willian pega a sobra. Na finalização, escorrega no lance e é interceptado por Mercier.

4' Willian tabela com Henrique, no bico da grande área e arrisca o chute. Mas a bola sai no meio do gol, sem trabalho para Torrico.

4' Willian é lançado dentro da grande área, divide com Buffarini e o árbitro paralisa o lance alegando um toque de mão por parte do atacante cruzeirense.

3' FOTO O belíssimo mosaico da torcida o Cruzeiro, no momento da entrada da equipe, no Mineirão.

2' Júlio Baptista recebe na intermediária e arrisca o chute de fora da área. A finalização sai sem direção e passa longe do gol de Torrico.

1' No primeiro minuto, a bola fica presa no canto direito do campo. Jogadores de ambas equipes dividindo forte todos os lances.

0' BOLA ROLANDO NO MINEIRÃO! Começa a partida entre Cruzeiro e San Lorenzo!

21:58 SAN LORENZO TAMBÉM EM CAMPO! Recebido com festa pela hinchada argentina, mas por vaias pela torcida cruzeirense.

21:55 CRUZEIRO EM CAMPO! Lindo mosaico nas arquibancadas do Mineirão!

21:45 Os jogadores de Cruzeiro e San Lorenzo já realizaram o trabalho de aquecimento no gramado do Mineirão, inclusive os goleiros Fábio e Torrico, que foram os últimos a deixar o campo em direção ao vestiário. Faltam 15 minutos para a bola rolar pela Copa Libertadores da América.

21:40 Retornado após o término da suspensão, o meia Romagnoli, camisa 10 do San Lorenzo, ficará no banco de reservas da equipe argentina. Mesmo com o retorno do principal destaque da equipe, o técnico Edgardo Bauza preferiu pela permanência dos 11 titulares no triunfo no Nuevo Gasómetro.

21:38 No banco de reservas, Edgardo Bauza conta com os seguintes suplentes: Álvarez, Fontanini, Kannemann, Kalinski, Romagnoli, Cavallaro e Blandi.

21:32 A equipe do San Lorenzo de Almagro também está confirmada para a partida de hoje. O técnico Edgardo Bauza escalou os argentinos em busca da classificação com: Torrico; Buffarini, Valdés, Gentiletti, Más; Mercier, Ortigoza, Villalba, Piatti; Correa e Mattos.

21:30 A atmosfera do Mineirão é essa para a partida de hoje entre Cruzeiro e San Lorenzo! Casa lotado e apoio incondicional a equipe celeste que precisa reverter o resultado sofrido na Argentina se deseja avançar à próxima fase da Copa Libertadores da América.

21:25 No banco de reservas, o técnico Marcelo Oliveira tem a sua disposição: Elisson, Léo, Egídio, Lucas Silva, Ricardo Goulart, Alisson e Dagoberto.

21:20 NOVIDADES NO CRUZEIRO! Marcelo Oliveira confirma a escalação celeste com Marcelo Moreno e Nilton titulares! Os comandados vão em busca da vaga na semifinal da Copa Libertadores da América com: Fábio; Ceará, Bruno Rodrigo, Dedé, Samúdio; Nilton, Henrique, Julio Baptista; Éverton Ribeiro, Willian e Marcelo Moreno.

21:15 Como visitante, o San Lorenzo marcou apenas um gol somente, enquanto sofreu o réves em cinco oportunidades. Já o Cruzeiro, um dos melhores ataques desta edição da Copa Libertadores da América, balançou as redes - como mandante - em 11 oportunidades, e também sofreu cinco gols.

21:10 A delegação do Cruzeiro acaba de chegar no Mineirão e foi recebido desta maneira por seus torcedores. O corredor humano protagonizada pela massa celeste percorreu as avenidas paralelas ao estádio.

21:07 Todos os ingressos para a partida entre Cruzeiro e San Lorenzo foram vendidos de maneira antecipada. Os portões do Mineirão já estão abertas e a torcida começa a se acomodar nas arquibancadas do estádio. Expectativa de mais de 60 mil torcedores para apoiar o clube celeste, transformando o gigante da pampulha em um verdadeiro caldeirão.

21:05 Apesar da rivalidade dentro de campo, fora dela o clima é amistoso entre as torcidas de Cruzeiro e San Lorenzo. O clima de descontração fora do estádio e tanto que os argentinos se juntaram aos cruzeirenses na provocação ao seu principal rival, o Atlético-MG. Na ocasião, a goleada por 6 a 1, em 2011, foi lembrada.

21:00 Durante a tarde, a torcida do Cruzeiro preparou um lindo mosaico nas arquibancadas para a partida de hoje, contra o San Lorenzo. No desenho, consta os anos de 1976 e 1997, em alusão as conquistas celestes da Copa Libertadores da América. Na parte inferior, as siglas do clube (CEC) levam em seu contorno as cores verde e amarelo, devido ao clube ser o único representante brasileiro restante na competição.

20:45 Clima nos arredores do Mineirão. Torcida do Cruzeiro já está em grande número no lado de fora do estádio.

20:30 O uruguaio Martín Velazquez será o árbitro da partida de volta entre Cruzeiro e San Lorenzo, e será auxiliado pelos seus compatriotras Miguel A. Nievas e Carlos Pastorino. O comandante ainda não atuou em partidas desta edição da Copa Libertadores da América.

20:20 Reformado a Copa do Mundo 2014, o estádio do Mineirão será o palco da partida entre Cruzeiro e San Lorenzo. Com capacidade para mais de 60 mil torcedores, o estádio virará um verdadeiro caldeirão nesta quarta-feira, já que todos os ingressos para o confronto foram vendidos antecipadamente.

20:10 O técnico Edgardo Bauza, do San Lorenzo, não tem dúvidas na escalação e deve repetir o time que venceu a primeira partida. O treinador avisa que irá explorar as jogadas de velocidade, já que o Cruzeiro deverá cede espaços: "Sabemos que será um jogo difícil, porque temos o mesmo sonho que todos os torcedores. E vamos buscar isso. Não temos que mudar nada, mas a postura será diferente, porque o Cruzeiro terá que sair para tirar a diferença. Estaremos fortes e teremos velocidade para buscar os espaços."

20:00 O volante Ortigoza, autor da assistência do gol do San Lorenzo na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, admitiu dificuldades no Mineirão, mas prometeu muita garra por parte da equipe argentina: "Os primeiros 15, 20 minutos serão importantes, porque o Cruzeiro vai querer atacar, temos que ter atenção e procurar fazer o melhor porque vai ser um jogo muito duro, complicado. Temos que trabalhar com tranquilidade a bola para não sofrermos pressão e conseguirmos sair com a classificação."

19:55 Em recado para a torcida celeste, Dedé garantiu que o confronto contra os argentinos será memorável para os torcedores: "É o que a gente quer. A gente vai buscar isso. Vamos tentar fazer um jogo que o torcedor sempre pede, mais pra frente, mais ofensivo. Mas bem consciente no setor defensivo, por que pode complica um gol do adversário, e é o que a gente não quer."

19:50 Creendo na classficação, o zagueiro Dedé afirmou que é necessário consertar os erros cometidos em Buenos Aires para sair com a classificação, no Mineirão: "Pressionar. Acho que lá em Buenos Aires foi o que a gente pecou. Nossa estratégia defensiva acho que não foi o certo. Acho que nosso time deveria já ter dado uma pressão neles lá. Acho que é o diferente que temos que fazer aqui. Dar pressão, concentrados para acertar os passes, acertar no setor defensivo."

19:45 FIQUE DE OLHO: Éverton Ribeiro, meia do Cruzeiro. Destaque da classificação suada contra o Cerro Porteño, o camisa 10 será o grande responsável pela armação de jogadas da equipe celeste. Eleito o craque do Brasileirão na última edição, Éverton é a principal esperança cruzeirense para avançar à próxima fase da Libertadores.

19:40 FIQUE DE OLHO: Ignacio Piatti, meia do San Lorenzo. Ele é a principal arma ofensiva do Ciclón e esperança da torcida para sair do Nuevo Gasómetro com o triunfo. Mesmo com o retorno de Romagnoli, camisa 10 da equipe, a responsabilidade da armação do jogo cai nas costas do camisa 22, devido a sua velocidade e visão de jogo.

19:35 Vivendo a melhor fase desde seu retorno ao Cruzeiro, onde marcou três gols nas últimas três partidas, inclusive o clássico contra o Atlético-MG, Marcelo Moreno revelou a ansiedade antes do confronto contra os argentinos: "Acho que é o jogo mais importante que a gente vai ter o momento neste ano. Um jogo que vai falar muito do que vai ser o restante do ano. Sabemos que vai ser uma final antecipada para a gente. Uma decisão que pode influenciar no que pode acontecer depois do jogo."

19:30 Entre as surpresas do técnico Marcelo Oliveira para a partida contra o San Lorenzo, está a entrada de Marcelo Moreno na equipe titular cruzeirense. O atacante comentou sobre a oportunidade na partida mais importante da temporada, até o momento: "Um momento maravilhoso, especial para mim aqui no Cruzeiro. Em 2008, eu tive essa sequência boa, e fazendo gols também. É importante poder dar essa dor de cabeça no treinador. Ele que decide. Eu simplesmente estou fazendo meu trabalho. É assim que vou conseguir minha titularidade. Fazendo gols e ajudando a equipe."

Guia VAVEL da Copa Libertadores: Cruzeiro

19:25 O San Lorenzo fez o treino de reconhecimento do gramado do Minerão na noite desta terça-feira e, apesar da aparente tranquilidade, o semblante dos jogadores é de seriedade e concentração.

19:20 A força do Mineirão, fundamental na campanha do título brasileiro, também foi lembrada por Éverton Ribeiro: "A gente é acostumado, a gente gosta de jogar no Mineirão. É um campo rápido, que deixa a gente tocar rápido a bola. Então, isso pode fazer a diferença também na quarta-feira."

19:15 Destaque celeste, Éverton Ribeiro crê na classificação, mas afirma que a equipe não pode se desorganizar durante os 90 minutos: "Quanto antes fizer o gol melhor. Mas temos noventa minutos para fazer, no mínimo, um. Então, não podemos sair desorganizados, para não abrir espaço para o adversário. É ter tranquilidade para fazer um bom jogo."

LEIA MAIS: Marcelo Oliveira lamenta a derrota para o San Lorenzo, na Argentina

19:10 Se para o Cruzeiro o título da Libertadores seria o terceiro do clube, o San Lorenzo ainda busca sentir o gostinho do título pela primeira vez. Dos grandes times da Argentina, o San Lorenzo é o único que ainda não levantou a América, por isso, a conquista é tratada quase como uma obsessão pelos argentinos, que investiram pesado para ser campeão.

19:00 O San Lorenzo conta com um reforço de peso para a partida de volta, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Trata-se do meio campo Romagnoli, ídolo, camisa 10 e principal armador da equipe argentina. O jogador estava suspenso desde a fase de grupos da Copa Libertadores da América, quando foi suspenso após a confusão com atletas da Unión Española.

Guia VAVEL da Copa Libertadores: San Lorenzo

18:55 Antes da partida decisva contra o San Lorenzo, o técnico celeste, Marcelo Oliveira, realizou o último treino da equipe com portões fechados. Com o mistério, fica no ar a possível entrada de Marcelo Moreno no ataque da equipe. Desta forma, somente a dúvida de quem sai persiste. Ricardo Goulart e Júlio Baptista brigam por uma vaga. Na atividade desta terça, somente o volante Tinga foi poupado.

18:50 O duelo contra os argentinos, tem também algo de recordação, pois foi contra o San Lorenzo que Henrique estreou pelo Cruzeiro, em 2008. ''Sim, estou lembrado. Foi uma partida no Ipatingão, a gente venceu por 3 a 1. Foi uma estreia feliz, muito boa, o começo da historia aqui no cruzeiro. Foi pela fase de grupo, o jogo de volta no Ipatingão''.

18:45 Uma das apostas da equipe celeste para trazer um bom resultado para o Brasil no jogo de volta é o retrospecto contra o San Lorenzo, que apesar de equilibrado é favorável aos cruzeirenses. As duas equipes se enfrentaram sete vezes, desde 1971, com três vitórias da Raposa, dois empates e dois triunfos da equipe argentina, que marcou sete gols, enquanto o Cruzeiro fez nove

18:40 Pela Libertadores, o Cruzeiro já enfrentou o San Lorenzo em 2008. No jogo de ida, na Argentina, empate sem gols, mas no duelo da volta, disputado em Ipatinga, no Vale do Aço mineiro, a Raposa venceu por 3 a 1, números que animam os atletas celestes, mas que não dizem como será o confronto desta quarta-feira.

18:35 Na partida de ida, o gol de Gentiletti à favor do San Lorenzo decretou o placar final do confronto. Derrotado, o Cruzeiro precisa reverter a desvantagem, no Mineirão, para levar a disputa para os pênaltis, ou vencer por dois gols de diferença para avaçar à semifinal.

18:30 Segundo colocado do Grupo 5, o Cruzeiro conquistou 10 pontos na primeira fase, com retrospecto de três vitórias, um empate e duas derrotas. Os comandados de Marcelo Oliveira tem a vantagem de ser mandante na partida de volta devido a melhor campanha na fase anterior.

Classificação do Grupo 5 PTS JGS 1º Defensor 11 6 2º Cruzeiro 10 6 3º Universidad de Chile 10 6 4º Real Garcilaso 3 6

18:25 Já o Cruzeiro também teve dificuldades para chegar às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Entrando na última rodada com chances de eliminação, a equipe celeste teve de derrotar o Real Garcilaso, no Mineirão, pelo placar de 3 a 0, para garantir sua passagem.

18:20 Na última rodada da primeira fase, o San Lorenzo conseguiu todas as combinações de resultados necessárias para avançar na competição. Após golear o Botafogo por 3 a 0, acompanhou a vitória do Independiente Del Valle por 5 a 4 contra o Unión Española, o que desqualificou a equipe equatoriana no saldo de gols.

Classificação do Grupo 2 PTS JGS 1º Unión Española 9 6 2º San Lorenzo 8 6 3º Independiente Del Valle 8 6 4º Botafogo 7 6

18:15 O San Lorenzo chega às oitavas de final Copa Libertadores da América após classificar-se na segunda colocação do Grupo 2. A equipe argentina acumulou oito pontos conquistados na primeira fase, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

18:10 O futebol brasileiro depende do Cruzeiro para continuar mandando na América. Único representante do Brasil que sobrevive na competição continental, a raposa enfrenta os argentinos do San Lorenzo, nesta quarta-feira (13), às 22h (de Brasília), no estádio Mineirão, precisando reverter a derrota por 1 a 0 da partida de ida.

18:00 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora San Lorenzo x Cruzeiro, pela Copa Libertadores da América, partida a ser disputada às 22h, no Mineirão, em Minas Gerais.