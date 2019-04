De volta aos treinos, Cruzeiro apresenta três reforços

Após duas semanas de folga, o Cruzeiro voltou aos treinamentos nesta segunda-feira (16). Sem a Toca da Raposa II, que está cedida ao Chile, para a Copa do Mundo, o Cruzeiro se reapresentou na Toca da Raposa I e com novidades. O clube celeste apresentou os atacantes Neilton, ex-Santos, Marquinhos, ex-Vitória, e o zagueiro Manoel, ex-Atlético-PR.

Neilton, de 20 anos, surgiu como uma grande promessa no Santos, e chegou à ser comparado com o atacante do Barcelona e da Seleção Brasileira, Neymar. Após não chegar à um acordo com a diretoria do Santos, para sua renovação de contrato, Neilton foi contratado pelo Cruzeiro. O clube celeste adquiriu 40% dos seus direitos econômicos. Clube que revelou o atleta, o Santos tem direito à 15% dos seus direitos econômicos.

Em sua apresentação, Neilton não escondeu sua satisfação de defender o Cruzeiro: "Estou muito feliz por estar aqui. Meu desejo desde o início era estar aqui e espero poder mostrar meu futebol", disse o atacante.

Marquinhos foi adquirido pela Traffic, e assinou contrato por quatro temporadas. O atacante teve passagens frustradas por Palmeiras e Flamengo, e espera corresponder sua contratação dentro de campo: "A responsabilidade é muito grande de poder defender o Cruzeiro. Agora é demonstrar em campo", disse Marquinhos.

Manoel, que chegou atrasado à apresentação, e foi apresentado depois de Neilton e Marquinhos, tem 24 anos e foi eleito o melhor zagueiro do Brasileirão da temporada passada, ao lado de Dedé, do próprio Cruzeiro. O zagueiro teve 40% dos direitos econômicos adquiridos pelo Cruzeiro. O clube celeste pode adquirir o restante de seus direitos, após o final desta temporada.