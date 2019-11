Resultado do jogo Brasil 2-0 Argentina no Superclássico das Américas 2014

11:26 Nós, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia, um grande abraço e até a próxima!

11:20 Já a Argentina, joga também na terça (14) contra Hong Kong, em Hong Kong e terá mais um compromisso no dia 18 de novembro, em Manchester, contra Portugal.

11:19 O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (14) para enfrentar o Japão em Cingapura. Em novembro, os brasileiros enfrentam a Turquia em Istambul, no dia 12, e a Áustria, em Viena, no dia 18.

11:17 E agora Neymar levanta o troféu. É a primeira conquista como capitão da Seleção.

11:17 Agora os jogadores posam para fotos antes da entrega do troféu.

11:15 Jogadores brasileiros recebem as medalhas pela conquista no palco montado sobre o campo.

11:10 Somando com a Copa Roca, o Brasil chega a 11 títulos - 1914, 1922, 1945, 1957, 1960, 1963, 1971, 1976, 2011, 2012 e 2014 -, contra quatro da Argentina - 1923, 1929, 1940 e 1971, quando o troféu foi dividido. O Brasil venceu as últimas nove edições, sendo as últimas quatro sozinho.

Fim de jogo! O Brasil vence por 2 a 0 e é tricampeão do Superclássico das Américas! É a terceira conquista nas três edições disputadas desde a volta do torneio em 2011!

49' Antes do fim do jogo, Neymar dá lugar à Robinho. Antes, ele passa a faixa de capitão para Kaká.

48' Messi cobra falta à direita do gol de Jefferson.

47' William faz boa jogada, chuta e a bola sobra para Neymar, que bate no cantinho e para em Romero.

45' Vamos até os 48.

44' Mexe mais uma vez o Brasil: David Luiz, lesionado, sai, e Gil entra.

41' David Luiz cobra falta de muito longe e Romero faz a defesa.

35' Kaká está de volta! O jogador do São Paulo entra no lugar de Diego Tardelli, autor dos dois gols. É a volta do jogador à Seleção principal.

35' QUASE UM GOLAÇO DE NEYMAR! Luiz Gustavo faz lindo lançamento para o craque brasileiro, que toca por cobertura na saída de Romero e manda por cima do gol.

33' Messi cobra falta no canto esquerdo de Jefferson e o goleiro cai bem para espalmar.

31' Última substituição na Argentina: sai Pereyra, entra Enzo Pérez.

31' Romero se atrapalha na saída de bola e chuta em cima de Diego Tardelli. A bola foi por cima da meta argentina.

22' Neymar faz bom lançamento para William que, sem opções na área e sem ângulo para o chute, tenta o toque para trás e dá a bola para a defesa argentina.

22' Messi avança bem, chuta de fora da área, mas não dá muito trabalho para Jefferson.

18' Na cobrança de escanteio, a bola encontrou Tardelli no segundo pau. O camisa 9 cabeceou bem, sem chances para Romero, e ampliou a vantagem brasileira!

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! GOL DE DIEGO TARDELLI! MAIS UM GOL DE DIEGO TARDELLI!

16' Messi chuta bem de fora da área e Jefferson faz boa defesa.

15' A Argentina mexe duas vezes: Pastore entra no lugar de Lamela e Aguero dá lugar à Higuaín.

14' GRANDE DEFESA DE ROMERO! Mesmo sem ângulo, Oscar bate falta direto para o gol e exige boa defesa do goleiro argentino.

13' Falta para o Brasil: bola alçada na área e David Luiz aparece no segundo pau para concluir em cima de Romero.

11' William invade a área, se livra da marcação, mas chuta mal e manda por cima.

10' Neymar dispara bem pela direita, mas demora para fazer o cruzamento e joga nas mãos de Romero.

9' Torcida chinesa pede por Robinho.

5' QUASE O EMPATE! Miranda bobeou, perdeu a bola e deixou Di Maria na cara do gol. O zagueiro brasileiro, no entanto, conseguiu chegar a tempo de evitar a conclusão do argentino.

4' Nesse início de segundo tempo, dois jogadores da Argentina levaram cartão amarelo: Mascherano e Federico Fernandez.

2' Filipe Luís arrisca pela esquerda e manda por cima.

O árbitro apita, a bola rola e a gente se liga no segundo tempo da decisão do Superclássico das Américas!

Fim do primeiro tempo! Com gol de Diego Tardelli, o Brasil vai vencendo por 1 a 0.

45' Vamos até os 46.

40' Partiu Messi pra bola e... DEEEEEEEEEEEEEEEEEEFENDEU JEFFERSON! O craque argentino não bateu bem, o goleiro adivinhou o canto e evitou o empate!

39' PÊNALTI PARA A ARGENTINA! Danilo derruba Di Maria e o árbitro assinala a penalidade. O brasileiro goi advertido com cartão amarelo.

31' ASSIM NÃO, NEYMAR! O atacante brasileiro saiu na cara do gol, mas tentou dar um toquinho para o gol e acabou perdendo a chance do segundo!

27' A Argentina vinha dominando o jogo, o Brasil não conseguia assustar e, em um cruzamento sem direção, dois zagueiros argentinos se atrapalharam... Aí a bola sobrou para Diego Tardelli que, de primeira, fez um lindo gol na primeira finalização do Brasil!

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! GOL DE DIEGO TARDELLI!

20' Elias perde a bola no meio de campo e Messi lança para Aguero. O argentino bate por cima da meta brasileira.

18' Di Maria arrisca de fora da área e a bola passa perto do gol.

17' David Luiz chega muito forte em Pereyra e leva cartão amarelo.

17' Messi cobra mais uma falta em vims da barreira. Agora é escanteio para a Argentina.

10' Oscar passa para William, que tenta o chute de fora da área. A bola explode em Zabaleta e sai para escanteio.

7' Zabaleta chega bem pela direita e encontra Aguero desmarcado dentro da área. O atacante recebe bom passe, mas, de primeira, pega mal na bola e manda por cima do gol.

6' Com seis minutos de jogo, o chinês Fan Qi comete erro grave. Aguero foi derrubado dentro da área, mas o árbitro não assinalou o claríssimo pênalti.

5' Primeira chegada do Brasil: Diego Tardelli invade a área, mas tenta cortar Mascherano antes de bater pro gol e é desarmado.

4' Messi cobra falta, a bola desvia na barreira e vai tranquilamente para as mãos de Jefferson.

2' Di Maria arrisca de longe e manda por cima da meta de Jefferson.

0' QUASE GOL DA ARGENTINA! Em 14 segundos, Aguero saiu na cara do gol e por pouco não abriu o placar.

O árbitro apita, a bola rola e a gente se liga neste grande clássico! É Brasil x Argentina decidindo o Superclássico das Américas!

9:09 Tudo pronto, vai começar!

9:07 Agora é a vez do Hino Nacional Brasileiro.

9:06 Hino Nacional da Argentina sendo executado.

9:03 As duas equipes entram em campo.

8:53 No banco de reservas da Argentina estão os goleiros Marchesín e Guzmán e também Vergini, Gago, Otamendi, Enzo Pérez, Higuaín, Roncaglia, Ever Banega, Gaitán, Vangioni e Pastore.

8:40 A ARGENTINA TAMBÉM ESTÁ CONFIRMADA: Romero; Zabaleta, Demichelis, Federico Fernandez e Rojo; Pereyra, Mascherano e Di Maria; Messi, Aguero e Lamela.

8:37 Em reunião encerrada há poucos minutos, ficou decidido que poderão ser feitas apenas três substituições por equipe. Abaixo, o troféu dado ao vencedor. (Foto: Divulgação/AFA)

8:32 As duas equipes já aquecem dentro do campo.

8:31 Na primeira Era Dunga, Brasil e Argentina se enfrentaram quatro vezes. O Brasil venceu duas vezes por 3 a 0, em amistoso em 2006 e na final da Copa América de 2007, empatou em 0 a 0 em 2008, pelas Eliminatórias da Copa, e venceu por 3 a 1 fora de casa em 2009 pela mesma competição.

8:28 No banco, além dos goleiros Marcelo Grohe e Rafael, Dunga tem à disposição: Mário Fernandes, Gil, Juan, Dodô, Rômulo, Souza, Philippe Coutinho, Éverton Ribeiro, Kaká e Robinho.

8:26 BRASIL CONFIRMADO: Jefferson; Danilo, Miranda, David Luiz e Filipe Luís; Elias, Luiz Gustavo, William e Oscar; Diego Tardelli e Neymar.

8:19 O chinês Fan Qi é o árbitro da partida. Os compatriotas Huo Weiming e Mu Yuxin são os auxiliares.

7:47. Construído para as Olimpíadas de 2008, o Ninho do Pássaro, em Pequim, recebeu as competições do atletismo, a final do futebol masculino e as Cerimônias de Abertura e Encerramento dos jogos. Com capacidade para 80 mil pessoas, o estádio não recebe uma partida de futebol desde novembro.

7:44. Sem confirmar a escalação da Argentina para jogo Brasil x Argentina , Gerardo Martino treinou com uma dupla de ataque formada por Aguero e Messi que, mesmo sem estar 100% fisicamente, está confirmado na partida.

7:41. No último treinamento antes da partida, o técnico Dunga privilegiou a bola parada. Ele tinha a intenção de restringir o acesso da imprensa, mas não conseguiu impedir que um batalhão de repórteres chineses espiasse os trabalhos. Os brasileiros ainda treinaram pênaltis para um eventual empate no tempo normal.

7:38. FIQUE DE OLHO jogo Brasil x Argentina : do outro lado, está ninguém menos do que Lionel Messi. Ainda sem ser na Argentina o que é no Barcelona, ele já teve boas atuações contra o Brasil. (Foto: Getty Images)

7:35. FIQUE DE OLHO jogo Brasil x Argentina : o craque brasileiro Neymar tenta pela primeira vez brilhar contra a Argentina. (Foto: Getty Images)

7:32. Prometendo uma atuação parecida à da vitória sobre a Alemanha, o técnico da Argentina, Gerardo Martino, também falou sobre o que considera "um dos clássicos ou o clássico mais importante do mundo": "É um jogo entre seleções que saem para o jogo. Vimos um Brasil ofensivo contra a Colômbia e Equador. Quanto às posições, não há muitas diferenças em relação à equipe da Copa. Mudaram alguns nomes, como o centroavante, que agora tem características diferentes".

7:29. O técnico da Seleção Brasileira, Dunga, espera um bom jogo: "Se eu quisesse agradar vocês, diria que vou pra cima. Aí, na hora de jogar, todo mundo vai se defender e atacar quando tiver a bola, em velocidade, como é o futebol moderno. Ninguém joga tão aberto assim. Mas vai ser um jogo muito disputado, bonito, diferente do que vocês estão habituados porque será muito competitivo".

7:26. Os últimos dois jogos entre Brasil e Argentina foram justamente pelo Superclássico das Américas em 2012: após vencer por 2 a 1 em Goiânia e perder por 2 a 1 na Bombonera, o Brasil levou a melhor nos pênaltis. Com os times titulares, Brasil e Argentina se enfrentaram pela última vez em 2012, em Nova Jérsei, com vtória argentina por 4 a 3.

7:24 Em 1990, na Itália, a então detentora do título, Argentina, encontrou com o Brasil nas oitavas de final e venceu por 1 a 0 com gol de Caniggia. A vitória serviu de inspiração para a música "Decime qué se siente", usada pela torcida argentina para provocar os brasileiros.

7:20 Dentre os quase 100 jogos da história de Brasil x Argentina, três foram por Copas do Mundo. Quatro anos depois do empate na fase semifinal de 1978, as duas equipes se reencontraram na Copa da Espanha. O Brasil passeou e venceu com facilidade, 3 a 1.

7:17 O Superclássico das Américas foi, como dito, inspirado na antiga Copa Roca: entre 1914 e 1976, brasileiros e argentinos se enfrentaram 13 vezes em seus países, com oito vitórias do Brasil e quatro da Argentina, além de um título dividido. Em 2011 e 2012, já sob o nome de Superclássico das Américas e com a restrição de jogadores que atuassem apenas nos dois países, que não valerá para 2014, mais duas taças para Amarelinha.

7:14 A história do confronto entre Brasil e Argentina é das mais ricas. São muitas finais de Copa América, muitos jogos decisivos, históricos e que alimentam essa rivalidade: dos 98 confrontos, 38 terminaram com vitória brasileira, 36 foram vencidos pelos argentinos e 24 ficaram empatados. (Foto: AP)

7:10 Na Argentina, apesar da derrota sofrida na final, a campanha na Copa do Brasil é vista com bons olhos. Tanto que, após a saída do treinador Alejandro Sabella, seu substituto, Gerardo Martino, optou por manter a mesma base do Mundial: até aqui, no único teste, vitória por 4 a 2 fora de casa sobre a Alemanha, algoz na final do Maracanã.

7:07 O Brasil ainda sente o golpe sofrido na Copa do Mundo. Mesmo após duas vitórias nos dois primeiros jogos da Era Dunga (1 a 0 sobre Colômbia e Equador), a Seleção ainda não esqueceu os 7 a 1 sofridos para a Alemanha na semifinal do Mundial. Por isso, uma vitória e um simbólico título ante o maior rival, podem ser essenciais para que o grupo recupere sua confiança.

7:03 Muito bom dia para você que a partir de agora se liga em um dos maiores clássicos do futebol Mundial, o Superclássico das Américas. Depois de dois anos, em jogo Brasil x Argentina voltam a disputar a taça, inspirada na antiga Copa Roca. Dessa vez, a partida ocorre bem longe dos dois vizinhos: será no Ninho do Pássaro, em Pequim, palco principal dos Jogos Olímpicos de 2008.