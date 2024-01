Como Dorival Júnior pode trabalhar na Seleção Brasileira

A ansiedade chegou ao fim e sim, Dorival Júnior será o novo treinador da Seleção Brasileira. O comandante comunicou sua decisão à diretoria do São Paulo na tarde deste domingo (7), após receber o convite de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, o anúncio deve ocorrer até quarta-feira (10).

Com isso, Dorival deixa o Tricolor Paulista, equipe que assumiu em abril de 2023 e conduziu com maestria ao inédito título da Copa do Brasil. No ano anterior, comandou o Flamengo entre junho e o fim daquele ano e, em pouquíssimo tempo, marcou o nome na história do clube ao sagrar-se campeão da Libertadores e da Copa do Brasil daquela temporada.

Dorival pode ser um trunfo na Seleção Brasileira

A história de títulos e forma como o comandante leva as equipes ao êxito, deixa muitos de boca aberta e com uma pulga atrás da orelha. Na Seleção, ele cai como um grande trunfo, já que o primeiro passo de Dorival será com suas vivências fazer os jogadores voltarem a "acreditar" no nosso futebol, mesmo com uma multidão de críticas.

Com sua sabedoria, o ex-São Paulo deve olhar mais para o futebol de casa, escolhendo mais rostinhos nacionais que tem muito a oferecer, do que só focar em "vitrine internacional", buscando assim, colocar cada peça em sua posição certa. Nesse gancho de convocar mais nacionais, Dorival pode fazer nascer a curiosidade do torcedor a voltar a assistir a Canarinho com gosto, com respeito e amor.

Vale lembrar que Dorival sempre teve o sonho de treinar a canarinho, fiicou balançado com a oportunidade e as conversas com Ednaldo o deram segurança. Agora resta acertar os últimos detalhes de sua rescisão com o clube paulista para iniciar o trabalho visando a Copa do Mundo de 2026.

Experiência em Copas pode ser diferencial

Nos últimos trabalhos no futebol brasileiro, Dorival Júnior destacou-se pela experiência em Copas. Foi assim no Ceará, quando teve a melhor campanha da história da Copa Sul-Americana. O treinador fez uma campanha histórica na fase de grupos com o Vozão, vencendo todos os jogos da fase e sofrendo apenas um gol.

Com o Flamengo, o retrospecto positivo resultou nos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. Em 41 jogos disputados, foram 26 vitórias, oito empates e sete derrotas, considerando Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Pelo Rubro-Negro, Dorival foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022.

Já no São Paulo, o título inédito da Copa do Brasil o credenciou ao posto de treinador da Seleção Brasileira. Com a Copa América em 2024, a esperança é de que o Brasil volte a conquistar uma taça.