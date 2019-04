Mesmo com a derrota no Maracanã, Victor acredita na classificação do Atlético-MG

O descontentamento é notório por parte dos jogadores do Atlético-MG. Também pudera, assim como nas quartas de final contra o Corinthians, o Galo terá que acreditar e jogar para reverter o resultado no Mineirão e com o apoio da torcida atleticana. Um dos mais chateados com o resultado foi o goleiro Victor, que ainda fez duas belas defesas no jogo, e coloca a responsabilidade do resultado no elenco e mantém a confiança de que ainda dá para reverter a vantagem.

"Temos totais condições de fazer dois ou mais gols no Mineirão. Não tem nada perdido ou garantido. Ninguém tem culpa pela derrota e todos têm consciência do que fizeram em campo", explicou após a partida.

Ainda apostando na confiança dos companheiros e no apoio da torcida, que já adquiriu mais de 23 mil bilhetes para o jogo da volta no Mineirão, o goleiro atleticano dispensa qualquer avaliação de que o Atlético terá que se superar para conquistar a classificação.

"Vamos mais uma vez para a superação. Vamos para cima. Não tem nada decidido, é uma situação. Atlético sem emoção não existe, mais uma vez vai ser assim, vamos na emoção", ressaltou.

Já o zagueiro veterano Edcarlos acredita que o time atleticano jogou bem e comunga da mesma opinião do goleiro Victor, de que o time pode mudar o panorama, jogar melhor do que foi no primeiro jogo e sair das semifinais classificado para a decisão.

"Foi uma das melhores partidas que fizemos jogando fora de casa. Controlamos o jogo. Eles fizeram gols em detalhes. Sabemos da nossa força. Só não estamos de parabéns por causa da derrota. Mas temos a força para reverter isso dentro de casa. Não tivemos uma noite feliz na parte ofensiva. Mas vamos colocar a cabeça no lugar", enfatizou.

Para se classificar, o Atlético-MG precisa fazer três gols de diferença e não tomar gols. Caso o resultado de 2 a 0 se repita, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.