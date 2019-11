Jogo Brasil x Turquia e

18:32 Nós, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia, um grande abraço e até a próxima!

18:31 Agora o Brasil tem apenas mais um teste em 2014. É terça-feira (18), contra a Áustria, em Viena. O último compromisso dos turcos é domingo (16), contra o Cazaquistão, em Istambul, pelas Eliminatórias da Eurocopa.

Termina o jogo! O Brasil vence bem, atropela, faz 4 a 0!

45' Vamos até os 48.

39' Penúltimas substituições nos dois times: Fred entra no lugar de Luiz Gustavo no Brasil e Umut é substituído por Potuk na Turquia.

36' Casemiro faz belo lançamento para Neymar, mas o bandeira corretamente assinala impedimento.

33' Turquia mexeu: saiu Topal, entrou Tarik.

31' Aplaudido, Willian sai para a entrada de Douglas Costa. Mais uma estreia!

27' Brasil mexe: sai Luiz Adriano, estreia Roberto Firmino. Phelippe Coutinho e Casemiro substitutem Oscar e Fernandinho.

26' Umut sai cara a cara com Diego Alves, mas arqueiro brasileiro faz boa defesa.

25' Willian puxa contra-ataque, toca para Oscar e o brasileiro chuta nas mãos de Volkam, que pega em dois tempos.

22' Erkin faz falta dura e leva o primeiro cartão amarelo do jogo.

16' Neymar avança, tenta lançar Luiz Adriano, mas passa errado.

14' O craque dominou pela direita, avançou, invadiu a área e, com calma, tocou na saída de Volkam! Neymar ovacionado por todo o estádio!

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! GOL DE NEYMAR PRA VIRAR GOLEADA!

10' Oscar tenta de fora da área e Volkam segura.

8' VOLKAM! Escanteio cobrado, cabeçada perfeita de David Luiz e linda defesa do goleiro turco!

8' Lindo elástico de Willian pra cima dos zagueiros turcos! Até a torcida adversária aplaudiu!

4' Turquia volta com postura mais ofensiva.

O árbitro apita, a bola rola e a gente se liga no segundo tempo.

17:40 As equipes estão de volta. Turquia volta com quatro alterações. O goleiro Babacan entra no lugar de Demirel, enquanto Inan, Erkin e Volkan substitutem Altintop, Kisa e Erdinç.

Apita o árbitro, fim do primeiro tempo! Torcida turca vaiando muito o Presidente da Confederação de Futebol local, que foi embora após o terceiro gol.

43' Pane geral na zaga da Turquia e a bola sobrou limpa para Willian, de frente para o gol, marcar o terceiro!

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! GOL DE WILLIAN!

42' Luiz Adriano recebe passe na meia lua, é derrubado, mas juiz nada marca.

41' Da entrada da área, Willian tenta encobrir Demirel e joga por cima do gol.

40' Willian faz bela jogada pela direita e manda para a grande área. Neymar tenta chegar de carrinho, mas não encontra nada.

35' Turquia começa a levar perigo pelo jogo aéreo.

32' CHEGA BEM A TURQUIA! Cruzamento perigoso na área do Brasil e Tufan cabeceia para fora.

29' DEFENDEU DIEGO ALVES! Goleiro brasileiro fez linda defesa em bom chute de Arda Turan!

23' Belíssimo cruzamento pela direita e Kaya, na tentativa de evitar que a bola chegasse em Luiz Adriano, cortou para dentro do gol!

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! GOL CONTRA DE KAYA!

21' Brasil chega bem mais uma vez e Kaya aparece para afastar.

19' Neymar recebeu um lindo lançamento e, cara a cara com o goleiro, só tocou no canto esquerdo para abrir o placar! Brasil na frente!

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! GOL DE NEYMAR!

18' Neymar cobra bem e a bola vai por cima da meta de Demirel.

17' Willian avança bem e é derrubado. Falta!

16' QUASE! Em recuo errado para Demirel, Neymar aproveitou, driblou o goleiro turco, mas perdeu o ângulo e não conseguiu concluir.

13' Torcida da Turquia canta forte.

12' Cruzamento com perigo na área brasileira. Filipe Luís afasta.

8' Oscar chuta de fora da área e Demirel segura.

4' Turquia chega com perigo, mas passe errado facilita a vida de Diego Alves.

2' Danilo arrisca de fora da área, a bola desvia na zaga e sai para escanteio.

O árbitro apita, a bola rola e a gente se liga em mais uma partida da Seleção!

16:36 Tudo pronto para o início da partida!

16:33 Agora o hino nacional turco.

16:31 As equipes estão em campo. Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

16:26 Torcida brasileira também está presente, embora em pequeno número.

16:23 Estádio já está praticamente lotado. Faltam menos de 10 minutos para a bola rolar!

16:05 RESERVAS DO BRASIL: Rafael Cabral (GK), Douglas Costa, Casemiro, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Mario Fernandes, Firmino, Talisca, Philippe Coutinho, Fred e Neto.

16:03 RESERVAS DA TURQUIA: Tekin (GK), Babacan, Inan, Buyuk, Ozyakup, Erkin, Sahan, Ekici, Terkid Samdal, Volkan Sen, Potulk, Aziz e Ayhan.

15:58 O BRASIL TAMBÉM ESTÁ CONFIRMADO: Diego Alves; Danilo, Miranda, David Luiz e Filipe Luís; Luiz Gustavo, Fernandinho e Oscar; Willian, Luiz Adriano e Neymar.

15:56 TURQUIA CONFIRMADA: Baba; Ozan, Bekir, Semih e Ismail; Hamit, Mehmet, Topal, Bilal e Arda; Umut.

15:54 O uzbeque Ravshan Irmatov é o árbitro da partida de hoje.

15:53 Construindo em 1908 e reformado em 1999 e 2006, o Estádio Åžükrü SaraçoÄŸlu é a casa do Fenerbahçe, um dos três principais times da Turquia e do Brasil. Com capacidade para pouco mais de 50 mil pessoas, o estádio deve estar lotado pelos fanáticos torcedores turcos. O Brasil não joga na principal cidade do país desde 1956. (Foto: Uefa)

15:49 Brasil x Turquia se enfrentaram em cinco oportunidades, duas delas na Copa de 2002, com duas vitórias brasileiras: 2 a 1 na fase de grupos e 1 a 0 na semifinal. O Brasil venceu ainda um amistoso, em 1956, por 1 a 0. Nas outras duas partidas, empates: 2 a 2 na Copa das Confederações de 2003 e 0 a 0 em um amistoso de 2007.

15:47 Para a Turquia, a situação não é tão boa. Fora dos Mundiais de 2006, 2010 e 2014, os terceiros colocados da Copa de 2002 estão muito mal nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016. Em três rodadas, os turcos conquistaram apenas um ponto.

15:46 As marcas do vexame na Copa do Mundo ainda estão presentes, mas o Brasil já está com a cabeça neste novo ciclo até o Mundial da Rússia, em 2018. Até agora, desde a volta de Dunga, vforam quatro jogos e quatro vitórias, além de nenhum gol sofrido.

15:44 Muito boa tarde para você que a partir de agora se liga em mais um jogo da Seleção Brasileira. É o Brasil da nova Era Dunga entrando em campo mais uma vez, para seu quinto e penúltimo teste em 2014. O adversário é a Turquia, que joga em casa, no Estádio Åžükrü SaraçoÄŸlu, em Istambul.