Nilmar exalta importante vitória do Internacional: "Libertadores é esse espírito"

Depois de um jogo movimentado, com duas viradas de placar, os jogadores do Internacional exaltaram a vitória conquistada pelo placar de 3 a 2, sobre o Emelec nesta quarta-feira (4), e declararam que esse é o "espírito" da Copa Libertadores da América. Mesmo com uma atuação abaixo do esperado e com muitas falhas durante a partida, os jogadores colorados comemoraram bastante a vitória que deixou o Inter na vice-liderança do Grupo 4.

"Libertadores é esse espírito. Nós conversamos no vestiário, no intervalo, que não estávamos jogando com espírito de Libertadores. A vitória veio mais na garra, na vontade", revelou o atacante Nilmar, autor do primeiro gol colorado na partida. Além da boa atuação, o atacante chamou atenção por jogar os últimos minutos da partida no sacrifício, pois Aguirre já tinha utilizado as três substituições possíveis.

Mesmo tendo sido substituído ainda no primeiro tempo, devido à dores musculares na perna direita, o capitão D'Alessandro fez questão de assistir a partida no banco de reservas. O camisa 10 colorado admitiu que a atuação da equipe não foi boa, mas fez questão de ressaltar o espírito de superação exercido pelos seus companheiros.

"A gente sofre mais fora do que jogando. Não fizemos um grande jogo. A gente precisa melhorar. Mas foi na raça. Libertadores é assim. Tem que procurar outra coisa, quando não dá certo. Segundo tempo melhorou muito. Conseguimos um resultado importante."

Um dos personagens do jogo entre Internacional e Emelec foi o zagueiro Réver. Após falhar em um dos gols da equipe equatoriana, o zagueiro teve a sua redenção ao marcar o gol que decretou a vitória colorada. O jogador exaltou o poder de reação da equipe.

"Entramos no vestiário um pouco cabisbaixo, mas mostramos que temos força dentro de casa e conseguimos reverter, que foi o principal para a gente.Temos que comemorar hoje, quando chegar em casa, mas já pensar no próximo confronto que temos."

O Internacional agora soma seis pontos, mesma pontuação do Emelec, mas figura na segunda colocação devido ao saldo de gols. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 18 de março, no Equador. No domingo o Inter encara o Juventude no Alfredo Jaconi, às 16h, em partida válida pela 9° rodada do Campeonato Gaúcho.