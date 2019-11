Flamengo x Brasil de Pelotas (2-0)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Flamengo e Brasil de Pelotas. Acompanhe em breve o pós-jogo e as repercussões da partida no nosso site. Boa noite!

O Flamengo está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O adversário sairá do confronto entre Piauí e Salgueiro, que se enfrentam no dia 1º de abril

48' FINAL DE JOGO!!!

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!!!! Marcelo Cirino fica com a bola na esquerda e cruza para Eduardo da Silva, que só completa para as redes

45' Teremos três minutos de acréscimos

44' UUUUUUUHHHH!!! Nena arrisca de longe, mas Paulo Victor, atento, espalma pro lado e faz boa defesa

43' Diogo Oliveira tenta finalizar de fora da área, mas pega fraco na bola e facilita a defesa de Paulo Victor

42' ALTERAÇÃO NO BRASIL DE PELOTAS. SAI: Alex Amado; ENTRA: Billy

41' ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Anderson Pico; ENTRA: Luiz Antônio

38' Rafael Forster cobra falta pra área, mas Paulo Victor sai bem do gol e defende

34' Público presente no Maracanã: 10.195 torcedores

29' ALTERAÇÃO NO BRASIL DE PELOTAS. SAI: Felipe Garcia; ENTRA: Cleiton

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!!!!! Paulinho recebe na esquerda, carrega para o meio e bate, a bola desvia levemente no meio do caminho e sai do alcance de Eduardo Martini

24' ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Gabriel; ENTRA: Eduardo da Silva

23' Marcelo Cirino aproveita erro de Schneider e arrisca chute de fora da área, mas Eduardo Martini defende no meio do gol

21' Bastante aplaudido pela torcida, Paulinho tenta dar mais mobilidade e criatividade ao ataque do Flamengo

18' Gabriel cobra falta lateral em direção ao gol, mas manda na rede pelo lado de fora

16' ALTERAÇÃO NO BRASIL DE PELOTAS. SAI: Marcio Hahn; ENTRA: Diogo Oliveira

15' ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Alecsandro; ENTRA: Paulinho

12' Gabriel recebe na área e tenta chute cruzado, mas Fernando Cardozo faz bem o bloqueio

7' Jogo segue com mesmo panorama. Flamengo tentando atacar, mas sendo pouco criativo e esbarrando no defensivo Brasil de Pelotas

4' Alex Amado se chocou com Jonas e agora recebe atendimento

3' Jonas arrisca de longe, mas a bola sobe demais

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Times voltam para o gramado sem alterações

ANÁLISE: Primeiro tempo morno no Maracanã. Com a vantagem que tem, o Flamengo procurou manter a posse de bola, tentou atacar, mas criou poucas chances de gol, esbarrando no bom posicionamento defensivo do Brasil de Pelotas.

Nena, do Brasil de Pelotas: "Temos que manter nossa estratégia de se defender e seguir jogando nos contra-ataques. Se a gente continuar assim, vamos conseguir o gol"

Marcio Araújo, do Flamengo, sobre o primeiro tempo: "Nosso time tem que forçar mais as jogadas pelo lado, pois o time deles está bem recuado e marca muito bem"

46' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO

45' Teremos um minuto de acréscimo

41' Marcelo Cirino faz boa jogada e tenta chute de fora da área, mas Eduardo Martini cai e faz a defesa

39' Mais um chute de Anderson Pico de fora da área e outra vez para longe do gol

33' Alex Amado tenta cruzar para Nena, a bola desvia no braço de Bressan, mas nada é marcado

29' CARTÃO AMARELO PARA LEANDRO LEITE, DO BRASIL DE PELOTAS! Fez falta dura em Marcelo Cirino

28' O Brasil de Pelotas responde com chute de longa distância de Alex Amado, mas Paulo Victor defende tranquilo

27' Alecsandro lança Gabriel, mas o meia tenta chute meio desequilibrado e manda para fora

26' Pará faz bom cruzamento, mas Wender faz corte providencial e a evita que a bola chegue à Marcelo Cirino

23' Chegamos à metade do primeiro tempo e até agora somente uma chance clara de gol no jogo e foi do Flamengo

18' Anderson Pico arrisca de fora da área, mas a bola sai à esquerda do gol, sem perigo

16' CARTÃO AMARELO PARA BRESSAN, DO FLAMENGO! Parou o ataque do Brasil com falta em Galiardo

13' UUUUUUHHHH!!! Anderson Pico tabela com Marcelo Cirino, invade a área e bate, mas Eduardo Martini faz grande defesa e evita o gol

11' Público no Maracanã é pequeno, mas os torcedores do Brasil de Pelotas fazem bastante barulho

8' Flamengo tem mais posse de bola até o momento e busca atacar o Brasil de Pelotas, que se posiciona para jogar nos contra-ataques

4' Canteros toca para Marcelo Cirino na área, o atacante cai e fica pedindo pênalti, mas o jogo segue

2' Flamengo ataca pela primeira vez em cruzamento de Gabriel, mas Eduardo Martini faz a defesa tranquilo

0' COMEÇA O JOGO!

As duas equipes vêm para o campo. A bola rola em instantes no Maracanã

Já o Brasil de Pelotas terá os seguintes jogadores como opções: Anderson; Julio Lopes, Ricardo Bierhals, Washington, Billy, Cleiton e Diogo Oliveira

No banco de reservas, o Flamengo terá os seguintes jogadores: César; Marcelo, Frauches, Thallyson, Luiz Antônio, Cáceres, Mugni, Matheus Sávio, Douglas Baggio Paulinho e Eduardo da Silva.

O BRASIL DE PELOTAS TAMBÉM ESTÁ DEFINIDO! Eduardo Martini; Wender, Schneider, Fernando Cardozo, Rafael Forster; Leandro Leite, Galiardo, Márcio Hahn, Felipe Garcia; Alex Amado e Nena

O FLAMENGO ESTÁ ESCALADO PARA A PARTIDA! O time é o seguinte: Paulo Victor; Pará, Bressan, Wallace, Anderson Pico; Márcio Araújo, Jonas, Canteros; Gabriel, Marcelo Cirino e Alecsandro

Depois de conversa com a comissão técnica, Vanderlei Luxemburgo decidiu poupar os meias Éverton e Arthur Maia do jogo de hoje. Os jogadores apenas assistirão à partida no Maracanã

O vencedor de Brasil de Pelotas e Flamengo enfrentará na próxima fase quem passar do confronto entre Piaui e Salgueiro, que se enfrentam somente no dia 1º de abril.

O trio de arbitragem da partida é do Paraná. O árbitro Rodolpho Toski e os auxiliares Ivan Carlos Bohn e Luciano Roggenbaum.

Em 26 anos de Copa do Brasil, o Flamengo jamais foi eliminado na primeira fase da competição. Ao longo deste tempo conquistou três vezes o torneio nacional (1990, 2006 e 2013).

O Maracanã será o palco do jogo desta quarta-feira. A expectativa é de público pequeno. (Foto: Divulgação)

No Flamengo, Vanderlei Luxemburgo não deu indícios da escalação, mas poderá contar com os meias Éverton e Arthur Maia, que estão recuperados de problemas musculares, no entanto devem começar no banco. O zagueiro Samir e o atacante Nixon estão machucados e não jogam. Com isso, o time deve ser formado por: Paulo Victor; Pará, Bressan, Wallace, Anderson Pico; Márcio Araújo, Jonas, Canteros; Gabriel, Marcelo Cirino e Eduardo da Silva.

Rogério Zimmermann deverá manter a escalação do Brasil de Pelotas que vem sendo utilizada nos últimos jogos, com o artilheiro Nena confirmado no ataque. O time deve ser o seguinte: Eduardo Martini; Wender, Ricardo Bierhals, Fernando Cardozo, Rafael Forster; Leandro Leite, Washington, Márcio Hahn; Diogo Oliveira, Alex Amado e Nena.

FIQUE DE OLHO Flamengo x Brasil de Pelotas: Marcelo Cirino, atacante do Flamengo. Vem sendo decisivo nos últimos jogos do rubro-negro e já anotou oito gols no estadual. Jogando como referência, o jogador vem se adaptando bem à função e é a esperança de gols do time carioca. (Foto: Divulgação/Flamengo)

FIQUE DE OLHO Flamengo x Brasil de Pelotas: Nena, atacante do Brasil de Pelotas. Passou em branco no jogo de ida, mas é a principal referência e o artilheiro do Brasil de Pelotas no Campeonato Gaúco, com quatro gols marcados. Um destes gols foi feito na vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, na Arena. (Foto: Jonathan Silva/ Brasil de Pelotas)

Para Rogério Zimmermann, treinador do Brasil de Pelotas, seu time precisa manter o padrão de jogo dos últimos para tentar surpreender no Maracanã: “Temos que manter uma regularidade, manter um padrão de jogo, fazer aquilo que fazemos contra equipes do nosso porte. É evidente, vamos enfrentar o Flamengo, e talvez isso não seja suficiente para passarmos de fase, espero que sim. Mas não posso exigir do meu jogador mais do que ele faz normalmente. Temos que saber que a diferença de investimento é muito grande, mas isso não quer dizer que não podemos ter ambição na partida. Temos que marcar forte, pela qualidade que tem do lado do Flamengo. Evidente que não vamos ficar defendendo sempre. Quando tivermos a bola, temos que ter agressividade. Mas não podemos planejar que vamos fazer dois gols porque isso não acontece. Temos que fazer uma partida regular, dentro dos nossos padrões e que seja um dia bom do nosso ataque, para aproveitarmos as oportunidades que tivermos”, afirmou.

O zagueiro Bressan será mais uma vez titular nesta quarta-feira (18) e afirmou que o Flamengo não pode jogar só segurando a vantagem: “Hoje em dia o futebol está muito parelho. Tudo que a gente puder fazer para surpreender é muito válido. Não dá para jogar com a vantagem. Temos que procurar jogar o jogo, tomar as ações. O Brasil já mostrou no Gauchão que tem força, venceu o Grêmio na Arena. A gente tem que se antenar aos detalhes. Não é querer esconder equipe ou não. O Vanderlei tem o método dele, é para surpreender a equipe deles. O Vanderlei treinou variações para o jogo, não posso falar o time titular, e estamos conseguindo evoluir. Esse tipo de treino ajuda para que a gente possa crescer”, afirmou o jogador.

O Flamengo pode até perder por 1 a 0, que mesmo assim se classifica. Um novo 2 a 1 leva a decisão para os pênaltis. Qualquer vitória do Brasil de Pelotas por outro placar garante o time gaúcho na próxima fase.

Depois de uma vitória do Flamengo no jogo de ida por 2 a 1, os dois times voltam a se enfrentar, desta vez no Maracanã, decidindo quem avançará para a próxima fase da Copa do Brasil. O gol de Rafael Forster no último minuto na ida garantiu uma chance para o Brasil de Pelotas tentar se classificar no Rio de Janeiro.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Flamengo x Brasil de Pelotas , jogo de volta pela primeira fase da Copa do Brasil 2015, a ser disputada às 22h, no Maracanã.