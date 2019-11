Atlético-MG 3 x 0 Villa Nova-MG: Galo domina jogo e está classificado para semifinal

Encerramos por aqui a cobertura de Atlético-MG x Villa Nova-MG pelo Campeonato Mineiro UNICEF 2015. O Galo venceu por 3 a 0, com dois gols de Carlos e um de Lucas Pratto. Agradecemos a companhia, amigo navegante do VAVEL Brasil!

Diego Clementino comenta sobre o Villa: "Acho que nós entramos em busca da clsssificação, perdemos a chance. Mas por ter ficado na primeiro divisão é uma coisa pra nossa equipe, na briga por conseguir uma vaga na Série D"

O Villa Nova não tem mais chances de se classficar para a próxima fase do Mineiro.

Com esta vitória o Atlético está classificado para a semifinal do Campeonato Mineiro. Em segundo lugar, no próximo jogo (05) contra o Boa Esporte, vai decidir sua colocação de disputa na próxima fase.

Carlos: "Pegamos o ritmo, para preparar para os próximos jogos. Hoje fui presenteado com estes gols, mas é fruto da preparação que fizemos na Cidade do Galo"

Victor: "Nosso objetivo era vencer, para nos assegura na classificação. Agora temos um jogos para definir onde ficaremos na tabela. Temos que pensar que agora é o mata-mata, que o Galo tem experiência nisso. Jogamos com segurança, corremos poucos riscos. Poderíamos até ter feito um placar histórico"

Fala Rocha: "Bom jogo, onde todos deram o máximo. Treinamos cruzamento. Ficamos felizes pela vitória, pecamos na finalização, mas estamos preparando para a Libertadores"

93': FIM DE JOGO! Atlético 3 x 0 Villa Nova!

92': UUUUHH! Carlos segura bola, e num preciosismo, chuta pra fora.

91': PRA FORA! Edvan bate falta que bate no canto da rede pelo lado de fora!

91': AMARELADO! Leonardo Silva em falta contra Diego Clementino

90': Mais 3 minutos!

88': UUUHHH! Dodô chuta rasteiro, num cruzamento também rasteiro. Dionatan defende!

86': Blitz atleticana, aparecendo Maicossuel pela primeira vez, com chute retirado pela defesa alvirrubra.

85': SUBSTITUIÇÃO NO GALO! ENTRA: Maicossuel SAI: Lucas Pratto

84': SENSACIONAL! Dionatan faz mais uma defesaça, em bola de Carlos. No contra-ataque Clementino frente a frente com Victor, manda longe

79': O Villa Nova passa a se arriscar mais, estando presente na área atleticana. Edvan é o nome dos avanços do Leão do Bofim

77': MAIS UMA VEZ! O Leão do Bonfim tenta mais uma vez, agora em falta cobrada por Edvan

76': PRA FORA! Tentativa de fora da área do ataque do Villa Nova obrigou Victor a se esticar

75': QUASE! Carlos toca para Pratto na área alvirrubra, que mais uma vez chuta para fora

73': AMARELO: Rafael Carioca

72': Falta para o Villa Nova, mas sem objetividade

70': SUBSTITUIÇÃO NO VILLA NOVA: ENTRA: Paulinho SAI: Toledo

70': GOOOOOOOOOOOOL DO GALO! Carlos novamente! Num rebote de Dionatan, numa blitz atleticana na área do Villa Nova, o atacante faz o segundo na partida! 3 a 0 para o Galo!

68': Recomeça o jogo!

66': No contra-ataque rápido do Villa Nova, Victor e Leonardo Silva trombam. Atendimento médico ao goleiro do Atlético

64': VICTOR! Goleiro do Galo defende bola perigosa de Michel Douglas do Villa Nova! Logo após, Luan tenta de três dedos, que passa longe do gol

63': SUBSTITUIÇÃO NO GALO! ENTRA: Dodô SAI: Cárdenas

61': Dodô conversa com Levir Culpi. Vai pintar substituição no Galo!

60': QUASE! Luan tenta novamente de fora da área, mas bola passa longe da meta de Dionatan

57': PRA LONGE! Danilo tenta marcar no rebote, após defesa de Victor, mas isola. É a segunda chance do Leão do Bonfim no segundo tempo

55': O Galo cai para a segunda colocação no Campeonato Mineiro, por conta do gol do Cruzeiro em cima da URT, em Patos de Minas. Se persistir, o Atlético disputará a semifinal contra a Caldense

53': IMPEDIMENTO! Ataque do Villa Nova tenta, após gol, marcar para conseguir vaga na Série D. Mas lance já estava anulado

49': AMARELADO! Marcos Rocha

49': Lucas Pratto cabeceia após lançamento de Luan, e amplia o resultado no Horto! 2 a 0 Galo!

48': GOOOOOOOOL DO GALO! Lucas Pratto!

45': SUBSTITUIÇÃO NO VILLA: ENTRA: Michel SAI: Kaká

45': RECOMEÇA O JOGO!

SUBSTITUIÇÃO NO VILLA NOVA! ENTRA: Danilo SAI: Leandro

SUBSTITUIÇÃO NO GALO! ENTRA: Léo Silva SAI: Edcarlos

Léo Silva vai entrar no segundo tempo!

Este foi o gol de número 200 do Galo no Horto, após sua reinauguração. Foram 94 partidas.

Carlos faz gol depois após de três meses sem marcar. Última vez que balançou as redes foi em janeiro, no amistoso contra o Shaktar Donetsk-UCR

50': FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Atlético 1 a 0 no Villa Nova!

48': Carlos desperdiça mais um lance dentro da área

46': Dionatan faz grande defesa! Chute do ataque do Galo, defendido pelo goleiro do Vila, que vira rebote de Luan, batendo na trave.

46': O árbitro dá mais 5 minutos de jogo

45': Com este resultado, o Galo é líder do Campeonato Mineiro

44': Carlos tenta novamente dentro da área, mas é travado pela equipe do Villa

42': GOOOOOOOOOOL DO GALO!: Carlos! Em roubada de bola de Lucas Pratto, Luan, lançamento na pequena na área para o Carlos, que dá um toque simples, balançando as redes de Dionatan

41': Mais um ataque do Galo rechaçado pelo Villa Nova

39': Escanteio do Villa, após confusão entre jogadores do Galo. Cobrado. é logo despachado por Patric

38': Carlos ao tentar dominar a bola na área do Villa, comete falta. 0 a 0 no Horto!

36': Cruzamento de Luan na área, Edcarlos domina e chuta, batendo no zagueiro. Escanteio cobrado, Patric tenta de longe, defendido facilmente por Dionatan

35': Jogo é totalmente dominado pelo Galo, mas falta capricho para as finalizações

34': Tentativa de Cárdenas enfiando para Donizete, mas zaga do Leão tira

33': AMARELADO! João Paulo, por falta em Leandro Donizete

30': Dionatan cai mais uma vez no gramado do Horto. Jogador ainda sente desconforto na coxa. O árbitro da partida dá amarelo para o goleiro

28': Patric toca para Carlos, mas o assistente marca impedimento do ataque atleticano

27': Luan chapela jogador do Villa e toca para Pratto que desperdiça lance

24': Geovane lança na área atleticana procurando alguém, mas Victor se antecipa

23': Galo novamente! Marcos Rocha e Luan em troca de passes, o "Menino Maluquinho" avança, lançando para ninguém, perto do gol do Villa

22': Cruzamento de Cárdenas para Lucas Pratto, que cabeceia, mandando pra fora, passando muito perigo

20': Dionatan caiu no gramado do Horto, sentindo desconforto muscular. O goleiro reserva, Tiago Braga, já aquece na beira do campo

17': Agora é o Galo na área do Leão do Bonfim. Luan tenta entrar na área do time de Nova Lima, mas a defesa está fortemente fechada

14': Victor faz defesa a queima-roupa! Ataque do Villa chegando mais forte

13': Kaká lança para ninguém na área do Villa Nova, posse de bola da equipe atleticana.

12': Pratto se faz presente outra vez: cabeceio baixo, Carlos quase finaliza, aparecendo Dionatan para defender rasteiro

10': Após rápida cobrança de falta, Patric lança para Lucas Pratto na área alvirrubra. De cabeça, o argentino finaliza, a bola passa rente a trave de Dionatan. Tiro de meta cobrado

9': Lucas Pratto quase marca!

8': Atlético mais presente na área neste início de primeiro tempo. Villa Nova não consegue formar ataque consistente, onde os zagueiros alvinegros sempre cortam

5': Marcos Rocha faz lançamento perigoso para Lucas Pratto, aparecendo a defesa do Villa. Escanteio!

4': Villa Nova na área atleticana, trocando de lados - esquerda e direita

3': Vai recomeçar o jogo no Horto

3': Goleiro do Villa Nova está recebendo atendimento médico

1': Ataque do Galo começa forte. Luan tenta atacar dentro da área, fazendo falta no goleiro Dionatan, do Leão

Inicia a partida no Horto!

15h56: o goleiro Arizona, que jogou tanto no Galo quanto no Leão do Bonfim na década de 1950, foi homenageado. Neste estádio, o Villa Nova ganhou o Super Campeonato Mineiro de 1951. Além disso, esta é a partida de número 3 mil do time de Nova Lima

15h54: Edcarlos é o capitão do Atlético neste jogo contra o Villa

15h51: Agora é a vez do Galo entrar no gramado. Jogadores cercados pelas crianças

15h49: Villa Nova está no gramado do Horto

15h33: Em entrevista à Rádio Inconfidência, o diretor jurídico do Atlético Lázaro da Cunha, explica sobre o caso Giovanni Augusto, que entrou contra o clube na justiça: "Procuramos o Palmeiras, e o clube não tinha feito proposta alguma. A série de alegações do atleta nos causa estranheza, porque o mesmo diz que o clube queria o prejudicar. Ele procurou diversas pessoas no Atlético pedindo uma oportunidade para jogar, e agora vêm isso"

15h18: Além de tentar uma vaga na semifinal do Campeonato Mineiro, o Villa Nova também briga para assegurar sua vaga no Campeonato Brasileiro da Série D

15h12: O Villa Nova também está definido.

15h06: A Assessoria de Imprensa do Galo confirma o time escalado

15h03 - O Atlético vem com força máxima: excetuando por Douglas Santos, que serve a Seleção Brasileira sub-23, o time vem com Victor; Marcos Rocha, Edcarlos, Jemerson e Patric; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Cárdenas e Luan; Carlos e Pratto.

14h53 - A equipe do Villa Nova entra hoje com três mudanças: os meias Humberto e Leandro Libério entrarão no lugar de Dodô e Gabriel Davis. No ataque, Rafael Gomes dará espaço para Kaká. Além disso, a equipe não conta com Michel Elói, pendurado pelo terceiro cartão amarelo.

14h44 - Para o técnico Levir Culpi, vencer hoje a equipe do Villa Nova é dar um passo importante para firmar uma boa fase do time em 2015: "A derrota do nosso time para a Caldense, por exemplo, deve ser de todos, inclusive dos que não foram lá também, e da mesma maneira a vitória contra o Santa Fé-COL deve ser de todos. Tem que estar parelho em conjunto e nesse momento caminha para isso, sempre há mudanças e o caminho é diferente, nunca é igual, mas tenho certeza teremos emoções novamente e podemos ser felizes como fomos no final do ano passado."

Este é o jogo Atlético-MG x Villa Nova . Esta partida é a de número 3.000 da história do Leão do Bonfim.

O último confronto pelo Campeonato Mineiro de 2014 o Atlético venceu o Villa por 4 a 1 no estádio Castor Cifuentes, o Alçapão do Bonfim. Foram dois gols de Guilherme, Jemerson e Carlos. O Villa descontou com Rafael Gomes.

O clássico entre os dois clubes é o mais antigo de Minas Gerais: a primeira partida entre Atlético e Villa Nova data de 14 de julho 1912, onde o alvinegro venceu por 5 a 1. De lá para cá, foram 142 vitórias para o Galo, 50 empates e 42 vitórias do Leão.

O Galo está em 3º lugar na tabela do Mineiro com 19 pontos; já o Leão do Bonfim está em 6º, com 13 pontos.

Uma combinação de resultados pode levar o Villa Nova também ao G4, mas além de vencer precisa de contar com tropeços de Tombense e América, que também jogarão às 16h.

Para se classificar para a semifinal do Mineiro, basta que o Atlético vença o jogo, podendo chegar a liderança da tabela, se Cruzeiro e Caldense perderem, em partidas realizadas no mesmo horário, às 16h.

Já o Leão não tem boa campanha: perdeu para Cruzeiro e Tupi, além de empatar contra o Democrata de Governador Valadares.

O Galo vem numa sequência de duas vitórias no campeonato, a última foi contra o Tombense, em Ipatinga, no domingo passado (21). Reveja como foi.

O Villa Nova também tem história ligada ao Independência: foi lá, que em 1951 o Leão do Bomfim bateu o Galo e conquistou o Super Campeonato Mineiro. Já em 1971, também no Horto, venceu o Clube do Remo, do Pará, e levou o Campeonato Brasileiro da Série B.

A partida será no estádio Independência, lugar onde o Galo manda seus jogos. O retrospecto do time no Horto pelo Mineiro é satisfatório: 100% de aproveitamento.

Campeonato Mineiro UNICEF 2015

Bem-vindo leitor do VAVEL Brasil! Acompanhe agora todos os lances de Atlético e Villa Nova , pela décima rodada do Campeonato Mineiro 2015. A partida começa às 16h.