Flamengo anuncia contratação do lateral-esquerdo Armero

Na noite desta quinta-feira (9), o Flamengo anunciou a contratação do lateral-esquerdo Pablo Armero, de 28 anos. Após ser liberado pela Udinese, o jogador veio ao Brasil e demorou pouco para acertar seu contrato de empéstimo com o rubro-negro, que terá duração até o fim do ano. A apresentação do colombiano acontecerá nesta sexta-feira (10), no auditório da Gávea.

Armero já havia se despedido do Milan, clube que estava defendendo. O desejo de voltar ao Brasil é antigo e o jogador já conversa com o Flamengo há algum tempo. Na Itália, o lateral não vinha jogando e precisa atuar com mais frequencia para seguir com chances de ser convocado para a Copa América, competição que acontecerá no meio de 2015.

O treinador do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, já disse algumas vezes que aprova a contratação de Armero. Os dois já trabalharam juntos no Palmeiras e esperam repetir o bom rendimento no time carioca. O lateral é titular da seleção colombiana e vem sendo convocado desde 2008, quando se destacou pelo América de Cali. No ano passado, enfrentou o Brasil em partida pela Copa do Mundo. O lateral tem grande experiência no futebol europeu, tendo atuado em Napoli, Udinese e Milan na Itália, além de passagem pelo West Ham, da Inglaterra.

Armero chega ao Flamengo para disputar posição com Anderson Pico, atual titular da lateral-esquerda. O reserva Thallyson, contratado como aposta para este ano, teve algumas oportunidades e ainda não correspondeu. Outro jogador para o setor é o jovem Jorge, de apenas 18 anos, que faz parte das seleções de base e é tido como uma jóia no clube.