Resultado Flamengo x Vasco na semifinal Campeonato Carioca 2015 (0-1)

Ficamos por aqui. Agradecemos a quem acompanhou a transmissão. Fiquem ligados no nosso site para conferir o pós-jogo e as repercussões da partida. Boa noite

Vasco interrompe jejum de 11 jogos sem vencer o Flamengo e agora fará a final do Campeonato Carioca contra o Botafogo nos próximos dois domingos.

48' Com mais 30 segundos de jogo, Rodrigo Nunes de Sá encerra a partida

47' CARTÃO AMARELO PARA MARTIN SILVA, DO VASCO! Demorou para repor a bola

47' CARTÃO AMARELO PARA EDUARDO DA SILVA, DO FLAMENGO! Tocou com a mão na bola

46' Teremos mais 4 de acréscimo

44' Bernardo recebe na área, dribla Bressan, mas Jonas joga pela linha de fundo

42' Flamengo mostra muito nervosismo e pressa nos minutos finais e isso vai atrapalhando a equipe

39' O gol de pênalti de Gilberto vai colocando o Vasco na final

37' Público presente no Maracanã: 53.134 torcedores

36' ALTERAÇÃO NO VASCO. SAI: Gilberto; ENTRA: Lucas

34' SALVA, MARTIN SILVA!!! Arthur Maia dá lindo lançamento para Gabriel e o meia pega de primeira, mas o goleiro vascaíno faz grande defesa

33' Vasco agora se fecha na defesa e aposta nos contra-ataques. Flamengo tenta pressionar, mas erra muitos passes

29' Resultado de 1 a 0 vai colocando o Vasco na final do Campeonato Carioca. Flamengo precisa do empate

25' ALTERAÇÕES NO FLAMENGO. SAEM; Marcelo Cirino e Éverton; ENTRAM: Gabriel e Eduardo da Silva

22' ALTERAÇÃO NO VASCO. SAI: Rafael Silva; ENTRA: Bernardo

21' CARTÃO AMARELO PARA RAFAEL SILVA, DO VASCO! Demorou a deixar o campo

21' Bola volta a rolar depois da parada técnica

20' Parada técnica

20' CARTÃO AMARELO PARA WALLACE, DO FLAMENGO! Chutou a bola pra longe já fora de campo

20' CARTÃO AMARELO PARA DAGOBERTO, DO VASCO! Demorou para cobrar escanteio

19' Gilberto já tem cartão amarelo e comemorou o gol nas arquibancadas, mas não foi punido

17' GOOOOOOOOOOL DO VASCO!!!! Gilberto cobra bem, desloca Paulo Victor e coloca o Cruzmaltino na frente

15' PÊNALTI PARA O VASCO! Serginho recebe em velocidade, se choca com Wallace e cai na área. Rodrigo Nunes de Sá marca a penalidade

14' UUUUUHHHH!!! Rodrigo faz ótimo lançamento e encontra Dagoberto livre, mas o atacante cabeceia fraco e Paulo Victor defende

12' Éverton recebe na esquerda e bate cruzado, mas a bola sai sem perigo

9' CARTÃO AMARELO PARA JULIO DOS SANTOS, DO VASCO! Por reclamação

8' QUASE, VASCO!!! Gilberto arrisca de fora da área e Paulo Victor cai no canto direito para fazer grande defesa

6' SALVA, PAULO VICTOR!!! Após cruzamento para área, Rafael Silva cabeceia forte e o goleiro do Flamengo encaixa em cima da linha

4' Jonas arrisca de longe, mas manda pra fora, sem perigo

3' Vasco precisa da vitória para se classificar. Empate vai levando o Flamengo à decisão

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Luiz Antônio; ENTRA: Arthur Maia

ALTERAÇÃO NO VASCO. SAI: Marcinho; ENTRA: Dagoberto

"A gente está tentando, buscando. Jogo está igual. Eles tiveram duas chances de bola parada. Vamos ver o que o Doriva vai falar porque para gente só interessa a vitória", afirmou o zagueiro Luan.

"Jogo forte, não tem nada definido. Um jogo de marcação e esquema tático bem definido", disse Alecsandro sobre os primeiros 45 minutos.

ANÁLISE: Vasco começou melhor a partida, teve mais a bola na maior parte do primeiro tempo, mas insistiu muito nos cruzamentos e levou pouco perigo. O Flamengo conseguiu equilibrar as ações depois da parada técnica e criou as melhores chances do jogo até aqui.

47' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO!

45' Um minuto de acréscimo

43' Mais um cruzamento do Vasco para a área, mas Paulo Victor sai bem do gol e afasta

41' UUUUUUUHHHH!!! Marcinho faz bom cruzamento e Rafael Silva desvia de cabeça, mas a bola sai por cima do gol, com perigo

37' Flamengo consegue equilibrar o jogo e vai criando boas chances

34' Jogo começa a ficar mais quente e muitas faltas vão acontecendo

31' CARTÃO AMARELO PARA CHRISTIANO, DO VASCO! Fez mais uma falta em Anderson Pico

30' SALVA, MARTIN SILVA!!!! Éverton toca para Alecsandro e o camisa 9 pega de primeira, mas o goleiro vascaíno opera um milagre no Maracanã

29' QUASE, FLAMENGO!!! Luiz Antônio cobra falta de longe e acerta a rede, mas pelo lado de fora. Teve gente gritando gol

28' CARTÃO AMARELO PARA GUIÑAZU, DO VASCO! Fez falta por trás em Éverton e parou o ataque rubro-negro

26' Flamengo chega em cruzamento de Éverton, mas a bola passa por todo mundo e sai

25' CARTÃO AMARELO PARA GILBERTO, DO VASCO! Fez falta por trás em Anderson Pico

24' Flamengo tem posicionamento defensivo e espera pelos contra-ataques. Vasco tem mais a bola, mas com pouca criatividade

23' Jogo já em andamento

20' Parada técnica

19' QUASE, FLAMENGO!!! Luiz Antônio cruza, Alecsandro ajeita para trás e Éverton manda por cima do gol, perdendo grande chance

15' Mais um escanteio cobrado por Marcinho e Luan cabeceia para fora

13' Assim como no primeiro jogo, Vasco começa melhor, ficando mais com a bola e tentando atacar

12' Rodrigo cobra falta de longe, mas manda para fora

10' CARTÃO AMARELO PARA PARÁ, DO FLAMENGO! Fez falta mais forte em Christiano

7' Bola lançada para Rafael Silva, mas Bressan toma a frente e afasta

5' QUASE, VASCO!!! Marcinho cobra escanteio, Luan ajeita de cabeça e Julio dos Santos completa para fora

1' Flamengo chega primeiro com Marcio Araújo tentando jogar a bola pra área, mas Martin Silva pega

0' COMEÇA O JOGO

Flamengo e Vasco vem juntos para o campo

Reservas do Vasco: Charles; Anderson Salles, Lucas, Bernardo, Dagoberto, Yago e Thalles

Reservas do Flamengo: César; Marcelo, Frauches, Mugni, Arthur Maia, Gabriel e Eduardo da Silva.

O VASCO TAMBÉM ESTÁ CONFIRMADO: Martin Silva; Madson, Rodrigo, Luan, Christiano; Guiñazu, Serginho, Julio dos Santos, Marcinho; Rafael Silva e Gilberto

O FLAMENGO ESTÁ CONFIRMADO PARA O JOGO: Paulo Victor; Pará, Bressan, Wallace, Anderson Pico; Jonas, Marcio Araújo, Luiz Antônio, Everton; Marcelo Cirino e Alecsandro

Após o término da preliminar, houve confusão entre jogadores e comissão técnica de Flamengo e Vasco, depois de alguns rubro-negros provocarem, com gritos de: "Eliminados".

No sub-20, jogo encerrado. Flamengo e Vasco empatam em 1 a 1 e o Rubro-negro avança para final do estadual da categoria.

Alan Cardoso marca para o Vasco deixa tudo igual na preliminar sub-20. Com o placar de 1 a 1, o Flamengo ainda se classifica. Agregado está 4 a 3

No sub-20, o Flamengo faz 1 a 0 com gol do lateral-esquerdo Jorge e fica mais próximo da vaga na final.

Confusão na saída do metrô do Maracanã. Briga generalizada entre torcedores de Flamengo e Vasco. Três feridos confirmados.

Neste momento, o ônibus do Flamengo chega ao Maracanã

A preliminar do sub-20 já está na segunda etapa e segue empatada em 0 a 0. O resultado vai classificando o Flamengo para a final do estadual da categoria.

O Vasco já chegou ao Maracanã. No desembarque, Dagoberto confirma que começará a partida no banco. Rafael Silva será o titular.

Antes da bola rolar para Flamengo e Vasco no profissional, as duas equipes se enfrentarão na semifinal do Carioca sub-20. No jogo de ida o Rubro-negro venceu por 3 a 2.

O classificado de Flamengo e Vasco enfrentará o Botafogo na decisão. Neste sábado (18), o Alvinegro venceu o Fluminense nos pênaltis e avançou à decisão do Campeonato Carioca.

O Flamengo não perde para o Vasco há 11 partidas. Caso se classifique, o Rubro-negro alcançará a maior invencibilidade da história contra o Cruzmaltino, superando a marca construída nos anos 70.

O trio de arbitragem do jogo Flamengo e Vasco 2015 será composto pelo árbitro Rodrigo Nunes de Sá e os auxiliares Rodrigo Corrêa e Rodrigo Joia.

O Maracanã será mais uma vez o palco do clássico entre Flamengo x Vasco. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada e a expectativa é de grande público. (Foto: Divulgação)

O Vasco terá praticamente todo o elenco à disposição. Apenas o lateral Nei não joga, já que sofreu uma pequena fratura no pé esquerdo e está fora do Carioca. O atacante Dagoberto, que ainda não está 100% fisicamente, foi relacionado para o jogo.

O Flamengo terá desfalques importantes para o clássico Flamengo x Vasco 2015. O zagueiro Samir e os atacantes Paulinho e Nixon estão se recuperando de problemas musculares. Já o meia Canteros sentiu um desconforto no joelho e também não joga.

FIQUE DE OLHO: Gilberto, atacante do Vasco. É a grande esperança de gols do time para o clássico. Já deixou sua marca sete vezes no estadual e busca alcançar o topo da artilharia. (Foto: Divulgação/Vasco)

FIQUE DE OLHO: Alecsandro, atacante do Flamengo. Junto com seu parceiro Marcelo Cirino, é o artilheiro do Campeonato Carioca, com nove gols marcados. Costuma sempre deixa sua marca nos clássicos, assim como fez no duelo da Taça Guanabara, quando anotou dois gols. (Foto: Divulgação/Flamengo)

Já o volante Serginho, do Vasco, disse que o futebol bonito às vezes precisa ser deixado de lado em um jogo decisivo e a vontade de vencer deve prevalecer: "Clássico sempre tem muita marcação, muita vontade, é difícil ver um bom futebol, porque é a vontade de ganhar, os ânimos estão acirrados, o cara chega atrasado numa bola, acaba pegando. Vamos fazer o melhor possível, não entrar em onda de querer brigar, vai vencer quem estiver mais centrado, mais tranquilo para jogar futebol. Aqui no Vasco está todo mundo bem tranquilo para jogar futebol", comentou.

Para Anderson Pico, lateral-esquerdo do Flamengo, a equipe precisa entrar focada na vitória, mas a vantagem do empate não pode ser deixada de lado: "A gente vai entrar buscando a vitória a todo momento. Se no decorrer da partida o Vanderlei sentir que precisa só do empate, sem ter conseguido gol, a gente vai conquistar isso com a vantagem que temos. Jogamos até bem no jogo passado, no nosso modo de ver. Conversamos sobre isso. Faltou o gol, tentamos vários vezes. Mas a gente trabalhou muito bem durante a semana. Sabe que vai ser um jogo diferente, pois quem passar vai para a final. A gente está consciente e tranquilo do que tem de fazer amanhã", disse o jogador.

No lado vascaíno, o treinador Doriva espera que a arbitragem não influencie de forma negativa na partida: "É preciso ter equilíbrio emocional em campo. Não podemos nos preocupar com a arbitragem. Esperamos que ela seja neutra. Não queremos benefício e nem prejuízo. A orientação é uma só: se os atletas pensarem única e exclusivamente em jogar, podemos nos classificar. Temos que pensar em competir. Futebol é isso. Não podemos nos exaltar com a arbitragem e nem com o adversário. É preciso ter controle, terminar com 11 em campo... Essa é a nossa orientação. Não estamos preocupados com a arbitragem, e sim com a vitória. Isso que interessa. Respeitamos o Flamengo, mas também temos qualidade. Temos que colocar o nosso melhor futebol em prática para vencê-los", afirmou.

Para o treinador Vanderlei Luxemburgo, a partida deste domingo será melhor que a primeira, no sentido técnico e ele espera postura diferente das duas equipes em campo: "Tecnicamente vai ser um jogo diferente. Ou passa ou fica. O time vai caminhar, olhar o jogo, interpretar se puxa o freio de mão ou ataca mais. O Flamengo tem a vantagem e o emocional do jogo muda na arte de jogar futebol. Cada jogo é diferente do outro. Todo mundo está preocupado em jogar um grande jogo e passar para final da competição. Isso que temos que pensar. Não podemos achar que o que aconteceu naquele jogo vem para este jogo", disse Luxa.

No Vasco, o meia Bernardo está relacionado para o jogo, mas deve começar no banco. Na quarta-feira (16), o meia se envolveu em discussão com torcedor na vitória do Cruzmaltino sobre o Rio Branco-AC pela Copa do Brasil e deixou o campo chorando bastante. Depois do ocorrido, o meia divulgou mensagem na rede social Instagram: "Então. Venho me pronunciar para toda TORCIDA DO VASCO que vestir essa camisa, posso falar do fundo do meu coração, é um sonho realizado. Tenho momentos difíceis como qualquer outro ser humano... Sou digno de falhas!! Mas quero mostrar a vocês, torcedores VASCAÍNOS DE CORAÇÃO, que me dedico e me ORGULHO 100% por fazer parte do VASCO DA GAMA. Ontem quando tomei aquela atitude e comecei a chorar foi por amor ao VASCO DA GAMA e a torcida VASCAÍNA, que apesar dos MEUS erros sempre esteve ao meu lado, me apoiando e me vangloriando. E vocês podem ter certeza que não é MEIA DÚZIA de torcedores que vai mudar o amor que sinto pelo VASCO DA GAMA. Infelizmente fui frágil e me deixei levar pela emoção, mas graças a Deus sei que posso contar com toda nação VASCAÍNA. Obrigado a todos que me compreendem e conto com todos vocês domingo nessa luta que é difícil, mas se depender da GARRA, VONTADE E AMBIÇÃO sairemos com a vitória", dizia a postagem.

Na véspera do jogo Flamengo x Vasco decisivo, o Flamengo resolveu lançar um kit sócio-torcedor, que custa R$ 39,90 e é composto por uma camisa (não é de jogo), uma revista explicativa e um código de desconto de um mês para novas adesões ao programa. (Foto: Divulgação/Flamengo)

Flamengo e Vasco se enfrentarão pela 371ª vez na história. O Rubro-negro tem 144 vitórias, contra 126 do Cruzmaltino, além de 100 empates.

No jogo de ida entre Flamengo x Vasco, muitas entradas violentas, pouco futebol e nenhum gol. Veja como foi:

Depois do empate sem gols no domingo (12) passado, Flamengo e Vasco voltam a se enfrentar no Maracanã. O Rubro-negro segue com a vantagem do empate, enquanto o Cruzmaltino precisa vencer para se classificar à final do estadual

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Flamengo x Vasco minuto a minuto, partida de volta válida pela semifinal do Campeonato Carioca 2015, a ser disputada às 16h, no Maracanã.