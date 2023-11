Em mais uma 'final' no Brasileirão, Flamengo e Atlético-MG se enfrentam no Maracanã

Na noite desta quarta-feira (29), Flamengo recebe o Atlético-MG, no Maracanã, em duelo válido pela 36a rodada do Campeonato Brasileiro, às 19:30h (de Brasília). Os times fazem espécie de “final na competição”, já que ocupam a segunda e quarta posição respectivamente. Só os três pontos interessam. Além disso, o confronto reúne as duas melhores equipes do returno.

Pela liderança

O Flamengo vem de grande vitória por 3 a 0, fora de casa, contra o lanterna do campeonato, América-MG. A equipe comandada por Tite ocupa a segunda posição na tabela, com 63 pontos, mesma pontuação do líder Palmeiras. O Rubro-negro vem de uma invencibilidade de cinco jogos, contando com quatro vitórias e um empate.

A equipe carioca tem a segunda melhor campanha do returno, atrás apenas de seu adversário, o Galo. Após a chegada de Tite, o time conseguiu recuperar o bom futebol na temporada e reviveu as esperanças de título. O treinador conta com desfalque importante para o duelo, trata-se do volante Erick Pulgar, peça providencial no esquema tático, que tomou o terceiro amarelo e cumpre suspensão.

Provável escalação

Agustín Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique, Pedro e Everton Cebolinha.

HOJE TEM MENGÃO NO BRASILEIRÃO!



Às 19h30, o Mais Querido enfrenta o Atlético-MG, no Maracanã! Vamos com tudo em busca dos três pontos! #FLAxCAM #VamosFlamengo pic.twitter.com/T6uEhoucAU — Flamengo (@Flamengo) November 29, 2023

Se vencer, encosta

O Atlético-MG está invicto há sete partidas, com cinco triunfos e dois empates. O Galo vem de importante vitória contra a equipe do Grêmio por 3 a 0, na última rodada. A equipe comandada por Felipão ocupa a quarta posição na tabela, com 60 pontos somados. No segundo turno o time conseguiu embalar na competição, conseguindo a melhor campanha do returno, com 33 pontos conquistados em apenas 16 rodadas

O treinador da equipe já afirmou que é o “jogo da vida”, que em caso de vitória sobre o Flamengo, o Galo está oficialmente na briga pelo título. Felipão não conta com desfalques entre os titulares, porém, Battaglia e Bruno Fuchs, reservas, são desfalques para o duelo decisivo.

Provável escalação

Everson; Saravia, Maurício Lemos, Jemerson (Igor Rabello) e Guilherme Arana; Otávio, Zaracho, Edenílson e Igor Gomes; Hulk e Paulinho.

Retrospecto

Flamengo e Atlético-MG já se enfrentaram 88 vezes em toda história. O Mengão leva pequena vantagem no confronto, com 34 vitórias, contra 32 do Galo e 22 empates. Na última ocasião, a equipe carioca venceu os mineiros ainda no primeiro turno do Brasileirão, por 2 a 1.

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-Fifa)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR-Fifa) e Bruno Raphael Pires (GO-Fifa)

VAR: Wagner Reway (PB-VAR-Fifa)