Gre-Nal não tem igual - A goleada do tetracampeonato do Inter em 2014

A final do Campeonato Gaúcho do ano passado teve a tradição e a rivalidade do clássico Gre-Nal, e não podia ter sido melhor para os colorados. Uma vitória do Internacional na Arena por 2 a 1 e uma goleada de 4 a 1, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O título de 2014 veio para o Inter e as coincidências com este ano são algumas.

O campeonato passado tinha um regulamento diferente: 16 clubes divididos em dois grupos (A e B) se enfrentavam, totalizando 15 jogos. Os quatro melhores de cada grupo se classificavam para a fase mata-mata; as quartas de final e semifinais realizadas em jogo único e a final em dois jogos. Além disso, as três piores campanhas na classificação geral eram rebaixadas.

O Inter foi o melhor da primeira fase do campeonato, com 38 pontos. Superou o Grêmio, que teve 29. Os gremistas disputavam a Libertadores e o técnico da época, Enderson Moreira, escalava na maioria dos jogos a equipe reserva, o que explicaria o rendimento inferior. Situação inversa neste ano, em que o Inter é que está na Libertadores e atuou com os reservas em quase todo o Gauchão.

No primeiro Gre-Nal de 2014, ainda na primeira fase, empate em 1 a 1 na Arena. Gols de Fabrício para o Inter e Barcos, de pênalti, empatando para o Grêmio. Nas fases finais, o Inter enfrentou e venceu o Cruzeiro-RS e o Caxias. Avançou para a final contra o Grêmio, que havia vencido o Juventude e o Brasil de Pelotas.

O campeonato passado teve algumas semelhanças com este. O Inter terminando em primeiro lugar na classificação geral, enquanto o Grêmio foi vice. As ordens dos duelos finais. No primeiro jogo, o mandante foi o tricolor. No segundo, o colorado.

O primeiro jogo da final marcava o Gre-Nal de número 400 da história

O Inter buscava o tetracampeonato e o Grêmio queria o título que não vê desde 2010. Os gremistas lotaram a Arena. 39.874 torcedores compareceram, sendo este o maior público do Campeonato Gaúcho de 2014.

Ambas as equipes jogaram com seus melhores jogadores. Barcos marcou o primeiro da partida, mas quem fez a diferença foi Rafael Moura, que marcou 2 gols para o Inter, decretando a festa vermelha na Arena, e vantagem colorada para o segundo jogo.

A Grande final, que acabou com goleada e título colorado

Como o Beira-Rio ainda estava em fase de testes, o Inter realizava seus jogos no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Mas para o segundo jogo, a direção colorada esperava mandar no próprio estádio, o que não foi possível devido a uma decisão da Brigada Militar. O motivo para o veto foi de que havia ainda muitos entulhos e obras no entorno do Beira-Rio e a BM não poderia fazer a segurança adequadamente das duas torcidas. A opção foi jogar novamente em Caxias.

O domingo (13/04/14) era de sol, 17.424 torcedores foram ao Centenário acompanhar o clássico, número reduzido devido à capacidade do estádio. O Inter comandando por Abel Braga na época foi para campo com: Dida; Gilberto, Paulão, Ernando e Fabrício; Willians, Aránguiz, Alex, D'Alessandro e Alan Patrick; Rafael Moura. O Grêmio de Enderson Moreira foi escalado com: Marcelo Grohe; Pará, Werley, Rhodolfo e Wendell; Edinho, Ramiro, Riveros e Alán Ruiz; Dudu e Barcos.

No primeiro tempo, D’Alessandro abre o placar da partida, marcando seu 8° gol em clássicos. A partir daí, o Inter dominou o jogo, mas não passou disso. A primeira etapa terminou apenas 1 a 0. O Inter voltou do Intervalo sem alteração. O Grêmio entrou com Maxi Rodríguez no lugar de Edinho.

Logo nos primeiros 4 minutos, Alex amplia a vantagem: Inter 2 a 0. Aos 9 minutos, pênalti, Dudu derruba D’Alessandro na área. Quem converte é Alan Patrick. Inter 3 a 0. A torcida já soltava o grito de “É Campeão!”. O Grêmio não jogava bem. Apenas 3 minutos depois, aos 12, Alex fazia mais um: Inter 4 a 0. Incendiava a partida e eram ouvidos gritos de “Olé!” vindo por parte dos torcedores colorados. Os gremistas já tiravam suas faixas e iam embora do Centenário. Não sabiam eles que Ernando, zagueiro do Inter, marcaria um gol contra, aos 21 minutos, descontando a vantagem colorada. Os últimos instantes foram administrados pelo Inter, quando o árbitro Márico Chagas apitou o término do jogo.

O Inter era tetracampeão gaúcho. Vencendo o Gre-Nal por goleada e erguendo seu 43° título da competição. "Aqui nesta terra somos nós que mandamos. Muita gente deu o Inter como morto antes do jogo na Arena. E a gente deu mostras de que pode mais, o planejamento da diretoria deu certo ", festejou D'Alessandro, após a final eletrizante.

Confira os gols da partida: