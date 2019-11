Resultado Salgueiro x Santa Cruz no Campeonato Pernambucano 2015 (0-0)

23:58 Boa noite a você que acompanhou a partida de ida da final do Campeonato Pernambucano entre Salgueiro 0x0 Santa Cruz. Em breve a crônica da partida vai ao ar

23:54 As equipes agora fazem o jogo decisivo no próximo domingo (2), no Arruda, às 16h

93' Final de jogo no Cornélio de Barros para Salgueiro 0x0 Santa Cruz!

91' UHHHHHHHHHHHHHHHHHH! Marcos Tamandaré tenta surpreender Fred, que faz uma brilhante defesa e evita o gol do Salgueiro

90' Arbitragem assinala três minutos de acréscimo

88' Público de 10.126, gerando renda de R$ 152.180,00

85' Última substituição no Salgueiro! SAI Valdeir, ENTRA Pio

82' Última alteração do Santa Cruz! SAI Bruninho, apagado no jogo, ENTRA Pedro Castro

80' Últimos dez minutos no Cornélio de Barros prometem ser eletrizantes

76' Modificação no Salgueiro! SAI Lúcio, ENTRA Cássio Ortega

72' Partida começa a ficar animada na reta final, com boas chances para os dois lados

69' UHHHHHHHHHHHHH! Após boa jogada de Marlon, Fred corta. Na sobra, Kanu chutou, mas Renatinho afastou

66' Cartão amarelo para Alemão! Zagueiro do Santa Cruz é punido pela arbitragem

63' Cartão amarelo para Rodolfo Potiguar! Volante do Salgueiro é advertido após calçar Nininho

62' Mais uma modificação no Mais Querido! SAI Guilherme Biteco, ENTRA Edson Sitta

57' Substituição no Salgueiro! SAI Vitor Caicó, ENTRA Jefferson Berger

55' Dez minutos de bola rolando na etapa final e o ritmo segue baixo

52' Cartão amarelo para João Paulo! Meia do Santa Cruz é punido por falta em Moreilândia

49' Gol anulado do Santa Cruz! Emerson Santos manda para o gol, mas a posição irregular já havia sido assinalada

46' Bola rolando para a etapa final entre Salgueiro 0x0 Santa Cruz!

23:00 Equipes voltam ao gramado para os últimos 45 minutos sem mudanças

22:53 Já já a bola volta a rolar para os últimos 45 minutos da partida de ida da decisão do Pernambucano

22:51 Kanu, atacante do Salgueiro, lamentou as oportunidades desperdiçadas pela equipe na etapa inicial e afirmou que espera corrigir na final: "Infelizmente a bola não entrou e vamos fazer de tudo para isso acontecer no segundo tempo"

22:48 Ricardinho comentou, ao intervalo, sobre a disposição do Santa Cruz no primeiro tempo, citando os espaços dados ao Carcará: "Começamos bem na primeira metade, mas começamos a dar espaços para o Salgueiro e eles aproveitaram para criar as oportunidades"

45+2' Intervalo no Cornélio de Barros para Salgueiro 0x0 Santa Cruz! Etapa inicial termina da mesma maneira que começou, sem gols

45' Arbitragem assinala dois minutos de acréscimo

45' Cartão amarelo para Kanu! Atacante do Salgueiro é punido por deixar o braço em cima de Alemão

42' Santa Cruz leva vantagem tanto nas chances criadas, como na posse de bola: Salgueiro 45% x 55% Santa Cruz

39' Na trave! Rogério desloca Fred e acerta a trave esquerda do arqueiro

38' PÊNALTI PARA O SALGUEIRO! Alemão empurra Kanu na pequena área e Marcelo de Lima Henrique aponta para a marca da cal

36' Mesmo demonstrando interesse em sair para o ataque, as equipes esbarram na solidez da defesa adversária

33' Substituição no Santa Cruz! SAI Tiago Costa, com dores na coxa, ENTRA Renatinho

31' UHHHHHHHHHH! Lúcio recebe lançamento na esquerda de ataque e tentou encobrir Fred, mas manda sem força

27' Partida segue sem muitas emoções, mesmo sendo uma final

22' Metade da etapa inicial e o Santa Cruz foi o único a levar perigo até o momento, quando Emerson Santos obrigou Luciano a fazer boa defesa, aos sete minutos

16' Salgueiro sai para o ataque na base dos lançamentos, porém é bloqueado pela defesa do Santa Cruz, forte nas bolas aéreas até o momento

13' Mesmo empurrado pela torcida, o Salgueiro ainda não chegou com força ao ataque

10' Apesar do equilíbrio, o Santa Cruz é quem sai mais para o ataque, mas esbarra na forte marcação do Salgueiro

7' UHHHHHHHHHHH! Emerson Santos recebe bom lançamento infiltrado na zaga do Salgueiro, mas Luciano sai bem do gol e faz brilhante defesa

5' Kanu é derrubado por João Paulo na pequena área, mas sem falta, apesar da cobrança da torcida

3' Partida começa bastante movimentada no meio-campo, com poucas chances sendo criadas no campo ofensivo

0' Bola rolando na final do Campeonato Pernambucano 2015 para Salgueiro x Santa Cruz! Saída de bola foi do Mais Querido

21:55 Equipes farão a última corrente antes do apito inicial. Já já a bola rola no Cornélio de Barros para Salgueiro x Santa Cruz na final do Pernambucano 2015

21:53 Hino de Pernambuco sendo reproduzido no Cornélio de Barros

21:50 Santa Cruz também está no campo de jogo! Faltam 10 minutos para dar início à partida histórica

21:49 Salgueiro no gramado com muitos fogos e muita festa da torcida!

21:45 Já já a bola rola para Salgueiro x Santa Cruz na final do Campeonato Pernambucano 2015! Não saiam daqui, traremos todos os detalhes

21:42 Atletas do Salgueiro também deixaram o gramado para vestirem o uniforme de jogo

21:40 Jogadores do Santa Cruz deixaram o campo rumo ao vestiário após o último aquecimento antes da bola rolar

21:35 Faltando 25 minutos, o Cornélio de Barros agora recebe um melhor público para a decisão! Expectativa de mais de 10 mil torcedores

21:30 Na disputa do 3º lugar, o Sport vai goleando o Central por 5 a 0 e praticamente assegurando a posição

21:23 Apesar de só ser entregue ao campeão no próximo domingo (3), a taça do Campeonato Pernambucano já está à mostra no Cornélio de Barros (Foto: Divulgação/FPF)

21:16 Luciano e Mondragon também estão no gramado para os últimos trabalhos antes da bola rolar

21:12 Goleiros do Santa Cruz, Fred e Bruno, entraram em campo para realizar o último aquecimento

21:08 Antes da entrada no estádio, torcedores de Salgueiro e Santa Cruz se desentenderam, mas sem muito tumulto e confusão foi evitada

21:03 Falta pouco menos de uma hora para o apito inicial de uma partida histórica! Foto: Divulgação/FPF

21:00 Por não ter desfalques, Sérgio China repete a escalação que empatou com e eliminou o Sport no último domingo, visando surpreender o Santa Cruz

20:59 A equipe sertaneja tem como opções no banco de reservas: Mondragon, Luiz Eduardo, Thyego, Pio, Clebinho, Jefferson Berger, Cássio Ortega, Anderson Lessa e Alemão

20:57 Salgueiro também está escalado! Sem fazer mistério, Sérgio China define o Carcará com: Luciano; Marcos Tamandaré, Ranieri, Rogério e Marlon; Rodolfo Potiguar, Moreilândia, Vitor Caicó, Valdeir e Lúcio; Kanu

20:55 Pela primeira vez em 13 jogos à frente do Santa Cruz, Ricardinho terá a oportunidade de repetir a escalação em duas partidas consecutivas

20:54 O comandante coral tem à disposição no banco de reservas: Bruno, Diego Sacoman, Moisés, Renatinho, Edson Sitta, Wellington César, Pedro Castro, Thiaguinho, Nathan, Anderson Aquino e Bruno Mineiro

20:52 Santa Cruz definido! O Mais Querido vai a campo escalado pelo treinador Ricardinho com: Fred, Nininho, Alemão, Danny Morais e Tiago Costa; Bileu, Bruninho, Emerson Santos, João Paulo e Guilherme Biteco; Betinho

20:50 Os 8500 ingressos do Todos com a Nota destinados ao público foram todos trocados! Expectativa de bom público!

20:48 Elenco do Santa Cruz também se faz presente ao estádio! Em instantes, os treinadores deverão revelar as escalações

20:44 Delegação do Salgueiro acaba de chegar ao Cornélio de Barros! Vestiários das duas equipes já estão prontos

20:40 Na disputa pelo terceiro lugar, o Sport vai conquistando boa vantagem fora de casa. O Leão está vencendo o Central por 3 a 0, com dois gols de Diego Souza e um de Élber

Faltando pouco menos de duas horas para a bola rolar, público ainda é de minuto no Cornélio de Barros. Poucos torcedores se fazem presentes dentro do estádio no momento

Já o Carcará vai com o uniforme todo branco

Conforme divulgado por Constantino Júnior, vice-presidente de futebol do Santa Cruz, através do seu twitter, o Mais Querido irá com dois patrocinadores no uniforme exclusivos para a final: 99 Taxis e Divepe Caminhões (Foto: Reprodução/Twitter)

Na outra partida da noite pelo estadual, Central e Sport se enfrentarão, às 20h, pela disputa do 3º lugar no Lacerdão

A arbitragem do duelo será comandada por Marcelo de Lima Henrique, que será auxiliado por Clóvis Amaral e Fernanda Colombo. Marcelo é carioca e apita pelo primeiro ano no estadual, agradando a comissão de arbitragem pernambucana

O defensor ainda exaltou a postura da equipe tricolor nas últimas partidas e demonstra confiança para que possa sair em vantagem na partida de ida: "Nosso time está bem compacto e estamos fazendo grandes apresentações nesta reta final"

Quem falou do lado do Santa Cruz foi o zagueiro Alemão, que reconhece as dificuldades a serem encontradas: "Este jogo com o Salgueiro vai ser bastante complicado, assim como aconteceu contra o Central na semifinal. Precisamos procurar trabalhar forte nesses dias para manter a crescente da equipe"

O arqueiro ressaltou ainda que a dedicação e a confiança foram fundamentais para chegar à final inédita no Pernambucano: "A gente vem trabalhando forte atrás dessa final. Batemos na trave duas vezes, contra Santa e Náutico. Agora eu estava confiante, não tinha como deixar escapar"

O goleiro Luciano, destaque do Salgueiro no campeonato, cita como ponto forte para sair em vantagem a união do grupo: "Nosso clima é bom. Esse é um grupo que se conhece há três, quatro anos e isso só tem ajudado dentro de campo. O Salgueiro é um grupo unido, não tem trairagem. Todo mundo é unido. Esse é nosso ponto forte"

O Cornélio de Barros é o palco do confronto de logo mais entre Salgueiro e Santa Cruz. O estádio tem capacidade para 10030 mil torcedores e promete receber bom público, uma vez que tem caráter decisivo

Mesmo sem desfalques, o Mais Querido tem duas novidades no banco de reservas. Recuperados de lesão, o volante Edson Sitta e o centroavante Bruno Mineiro viajaram com o grupo tricolor e integrarão o banco de reservas, sendo opções para o treinador coral

O Santa Cruz, tal qual o Salgueiro, não tem nenhuma baixa para o confronto que começa em instantes. O comandante Ricardinho, mesmo assim, também optou por só revelar os 11 iniciais momentos antes da bola rolar no Cornélio de Barros

A única novidade no time sertanejo pode ser a presença do atacante Anderson Lessa, que vem se recuperando de lesão e pode iniciar entre os reservas. A expectativa do centroavante é de retornar o mais rápido possível a atuar

Devido às boas atuações nas semifinais diante do Sport, o comandante do Carcará sinaliza que não deverá modificar a base da equipe, uma vez que vem de boas atuações e sabe da importância de sair em vantagem dentro de casa

Sem desfalques e sem o treinador Sérgio China fazer mistério quanto ao provável time, o Salgueiro chega praticamente pronto para o duelo com o Santa Cruz

FIQUE DE OLHO Salgueiro x Santa Cruz: Betinho, atacante do Santa Cruz. Artilheiro do Mais Querido no estadual com cinco gols, o centroavante é a esperança tricolor para surpreender longe do Arruda, apesar de contestado pela torcida por perder gols mais fáceis (Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz)

FIQUE DE OLHO Salgueiro x Santa Cruz: Valdeir, meia-atacante do Salgueiro, que vive excelente fase no Pernambucano. Peça importante no setor ofensivo do Carcará, o atleta vem se destacando nas finalizações e nos passes para gols da equipe sertaneja (Foto: Divulgação/FPF)

Enquanto isso, Ricardinho, comandante do Santa Cruz, lamentou o pouco tempo de preparação e pede o incentivo da torcida, exaltando a força do Carcará: "Tivemos dificuldades nas duas partidas com o Salgueiro. É uma equipe bem montada e merece disputar essa final. Não teremos muito tempo para trabalhar, infelizmente, mas vamos nos organizar para os dois confrontos. A torcida será importante nessa caminhada. Tenho certeza que ela abraçou a equipe e vai se fazer presente nesta decisão"

Durante a semana, Sérgio China, técnico do Salgueiro, passou o favoritismo todo para o Santa Cruz, mas acredita que possa sair em vantagem: "Vai ser muito difícil para a gente. Vamos jogar contra uma equipe que é a favorita pela representatividade que tem no Estado, mas o nosso time, desde o começo, busca este objetivo. Agora temos o direito de sonhar"

A última vitória do Mais Querido no confronto foi no estadual do ano passado, quando atropelou o Carcará, em pleno Arruda, por 7 a 0. Os gols foram marcados pelos atacantes Léo Gamalho, três vezes, e Flávio Caça-Rato, duas, enquanto o zagueiro Éverton Sena e o meia Carlos Alberto marcaram um cada

Na partida válida pelo turno, o Salgueiro também venceu o Santa Cruz por 1 a 0, mas no Arruda. O gol do Carcará, no momento, foi assinalado pelo meia Jefferson Berger

O último jogo entre as equipes foi em março do atual ano, pela 7ª rodada do Campeonato Pernambucano, e terminou com vitória simples do Carcará por 1 a 0. Na ocasião, o Salgueiro ganhou com gol do atacante Anderson Lessa, que deve ser titular contra o Santa Cruz no jogo de hoje

Em toda a história, as equipes se enfrentaram oficialmente em 21 oportunidades, com retrospecto bem equilibrado. Desses, foram oito vitórias do Santa Cruz, seis do Salgueiro e sete empates

Contra a Patativa, no último domingo (26), mais um resultado positivo. Com atuação segura, o Mais Querido foi efetivo e venceu por 2 a 0

O Santa Cruz, porém, teve vida um pouco mais tranquila. Diante do Central, foram duas vitórias. A primeira, no Arruda, por 4 a 0. Na volta, não se intimidou por ser visitante e saiu vitorioso em 2 a 0

No último domingo (26), o Salgueiro ficou no empate com o Sport em 1 a 1 e confirmou classificação à decisão

O mando de campo é do Salgueiro, que chega à decisão após eliminar o Sport. Na ida, o Carcará venceu o Leão por 2 a 0. Na volta, empate em 1 a 1

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Salgueiro x Santa Cruz, pela partida de ida da final do Campeonato Pernambucano 2015, partida a ser disputada às 22h, no Cornélio de Barros, em Salgueiro