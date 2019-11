Adversários em final de Libertadores, Cruzeiro leva vantagem em confrontos ante River Plate

O Cruzeiro entrará em campo ante o River Plate, nesta quinta-feira (21), às 22h, no Monumental de Nuñez, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América com uma ampla vantagem no histórico de confrontos, em cima da equipe argentina. As estatísicas mostram um desequilíbrio entre os dois times, foram 11 encontros entre o River e a Raposa, sendo nove vitórias da equipe mineira, e apenas duas dos "Los Millionarios", como são chamados na Argentina. Os duelos ainda tiveram ao todo, 27 gols marcados pelo Cruzeiro, contra dez do River Plate.

River e Cruzeiro, quando se encontram, fazem partidas memoráveis, prova disso, é que nos 11 confrontos entre as equipes, não houve um empate sequer. Falando em memória, qual o torcedor que não se lembra da Libertadores de 1976? No primeiro jogo da final da competição contra os argentinos, a Raposa levou a melhor por 4 a 1, onde Palhinha, Eduardo e Jairzinho marcaram um gol cada ainda na primeira etapa da partida. No jogo da volta, em Buenos Aires, os Millionarios venceram por 2 a 1 e forçaram a terceira partida no Chile, em campo neutro. Vale lembrar que não havia o critério de gols marcados naquela época.

No terceiro e decisivo jogo, o Cruzeiro abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, mas o River correu atrás e conseguiu empatar a partida. No fim da partida, surge uma falta para o Cruzeiro, os argentinos e até mesmo a equipe mineira, esperavam uma cobrança forte de Nelinho, mas enquanto o jogador se preparava para fazer a cobrança, eis que surge Joãozinho, e, pegando a todos de surpresa, bateu colocado contra o gol de Fillol e fez 3 a 2, garantindo a primeira Libertadores da Raposa.

E a Supercopa de 1991? O Cruzeiro, naquela ocasião, havia passado pelo Colo-Colo, Nacional e Olímpia, chegando à grande decisão contra o River Plate, que havia eliminado o Grêmio, nas oitavas, e o Flamengo, nas quartas e contava com um elenco extraordinário. O primeiro jogo da final foi realizado em Buenos Aires. A equipe celeste na época comandada por Ênio Andrade acabou derrotada por 2 a 0, com um gol de pênalti marcado pelo zagueiro Rivarola e o outro sendo marcado pelo lateral-esquerdo Higuaín.

Uma semana depois, as duas equipes se enfrentaram no Mineirão, e o clima na torcida era de tensão, porém, confiantes no título, a ponto de Belo Horizonte estar toda colorida de azul e branco. Ênio Andrade queria um time ofensivo desde o início da partida, e acabou dando certo, a ponto do Cruzeiro desperdiçar três chances de gols com 20 minutos de jogo, mas, dez minutos depois, Ademir marcou o primeiro gol do duelo, aliviando o clima na torcida, porém ainda faltavam dois gols.

O Cruzeiro teria que apostar todas as suas fichas no segundo tempo, e assim aconteceu. Aos seis minutos de partida, um gol contra deixara a Raposa ainda mais próxima do título, fazendo a festa do torcedor ainda mais confiante e, aos 29 minutos da segunda etapa, o estopim da festa celeste: o terceiro gol que garantiu o título da Supercopa daquele ano saiu dos pés de Mário Tilico, que empurrou a bola para as redes.

Mais de 60 mil presentes no Gigante da Pampulha comemoravam o título que para muitos era considerado impossível para a Raposa conquistar. Desde então, a partida é considerada na Argentina “La pesadilla del Mineirao” (O pesadelo do Mineirão).

Confira o histórico completo de confrontos entre River Plate e Cruzeiro:

23/09/1999 - River Plate 0 x 3 Cruzeiro

03/08/1999 – Cruzeiro 2 x 0 River Plate

05/11/1998 – Cruzeiro 2 x 0 River Plate

28/10/1998 - River Plate 1 x 2 Cruzeiro

29/10/1992 – River Plate 2 (4) x (5) 0 Cruzeiro

22/10/1992 – Cruzeiro 2 x 0 River Plate

20/11/1991 – Cruzeiro 3 x 0 River Plate

13/11/1991 – River Plate 2 x 0 Cruzeiro

30/07/1976 – Cruzeiro 3 x 2 River Plate

28/07/1976 – River Plate 2 x 1 Cruzeiro

21/07/1976 – Cruzeiro 4 x 1 River Plate