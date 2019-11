"Pior time do mundo", Íbis surpreende e vence Timbaúba por 8 a 2

Conhecido como o "Pior time do mundo" desde a década de 80, quando ficou sem vencer por 55 jogos consecutivos (44 derrotas e 11 empates), feito que lhe rendeu presença no Guinness Book, o Íbis protagonizou um fato inusitado neste domingo (6). Em partida válida pela quarta rodada da primeira fase da Série A2 do Campeonato Pernambucano, o folclórico clube pernambucano superou o Timbaúba por uma impiedosa goleada de 8 a 2 no Estádio Ferreira Lima, em Timbaúba.

Autor de quatro gols, Rogério Moicano foi o grande destaque do duelo. Victor Hugo (duas vezes), Samurai e Sandrinho completaram o passeio. Jordan e Luís Felipe descontaram para os donos da casa.

Com o triunfo, o Íbis foi a seis pontos, assumiu a quarta colocação do Grupo B e entrou na zona de classificação para a próxima fase - a chave conta com seis equipes. Já o Timbaúba é o lanterna, com apenas um ponto somado.

O resultado foi tão surpreendente que faltaram números para o placar manual do estádio. Foi necessário improvisar: o número "2" foi colocado ao lado do número "6", representando a soma de gols da equipe visitante (6+2).

A vitória deste domingo foi a maior da história do Pássaro Preto. Acostumado a ser goleado, o Íbis Sport Club foi, dessa vez, o "dono da festa".

O escrete da Região Metropolitana do Recife vive altos e baixos na segunda divisão estadual. A equipe estreou no certame com vitória por 2 a 1 sobre o Barreiros. Depois, foi goleada pelo Olinda por uma impressionante contagem de 8 a 1. Na terceira rodada, novo revés: 1 a 0 para o Vitória das Tabocas.

A próxima partida está marcada para quarta-feira (9), dia em que o Íbis enfrenta o Ipojuca. O pontapé inicial será dado às 20h.