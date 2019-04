Com Willian inspirado, Cruzeiro bate Fluminense e sobe na tabela do Brasileirão

PARTIDA VÁLIDA PELA 31º RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO. REALIZADA DOMINGO (18), ÀS 11H, NO ESTÁDIO MINEIRÃO, EM BELO HORIZONTE.

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA 31º RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO. REALIZADA DOMINGO (18), ÀS 11H, NO ESTÁDIO MINEIRÃO, EM BELO HORIZONTE.

Cruzeiro e Fluminense se enfrentaram neste domingo (18), no Mineirão, em jogo válido pela 31º rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe celeste levou a melhor e venceu o tricolor carioca por 2 a 0, com dois gols de Willian.

Com o resultado, o Cruzeiro sobe duas posições e chega ao 11º lugar. Já o Fluminense cai para 12º posição.

Na próxima rodada, o clube mineiro encara o Goiás, domingo (25), às 18h, no Serra Dourada. Já a equipe carioca, recebe o Atlético PR, no sábado (24), às 17h, no Maracanã. Ambos os jogos válidos pela 32º rodada do Brasileirão.

Raposa sai na frente com gol de Willian

O Cruzeiro começou o jogo pressionando. Desde o inicio do jogo, o clube mineiro marcou em cima, sem deixar espaços para o Fluminense. O Tricolor trocava passes na defesa.

Aos 4 minutos, a Raposa chegou com perigo pela primeira vez. Willian, Arrascaeta e Ariel Cabral fizeram boa troca de passes, e a bola sobrou para Allano chutar. Diego Cavalieri espalmou para escanteio.

Aos 17, Willian dominou na entrada da área e mandou uma bomba para o gol. Cavalieiri deu um tapinha e conseguiu evitar o primeiro gol celeste.

Dez minutos depois, Manoel cruzou na área, Willian dominou e já virou batendo para o gol, sem chances para a defesa de Diego Cavalieri. Gol do Cruzeiro.

Após o gol, o Fluminense trocava passes no campo de ataque em busca do empate, mas encontrava a defesa do Cruzeiro muito bem postada. O time celeste cadenciava o jogo e tentava sair no contra ataque. O Tricolor não conseguia acertar o último lance, antes da finalização. Fim do primeiro tempo: 1 a 0 Cruzeiro.

Willian faz mais um e garante vitória do Cruzeiro

Logo no primeiro minutos do segundo tempo, Willian arrancou pela esquerda, invadiu a área e bateu colocado no cantinho direito. Sem chances para Diego Cavalieri. Segundo gol do Cruzeiro e do Willian no jogo.

Aos 4, o Flu tentou responder com Gustavo Scarpa, o meia tentou a finalização de fora da área, mas pegou mal. O Tricolor tentava pressionar para diminuir o placar. Aos 13, Ayrton cruzou na área, mas não apareceu ninguém para completar.

Um minutos depois, quase o terceiro gol de Willian. Fabrício cruzou na para o atacante, que limpou a marcação e bateu, mas a bola pegou do lado de fora da rede.

Quando o relógio marcava 19 minutos, Arrascaeta girou e bateu para o gol, mas Diego Cavalieri se esticou todo e conseguiu evitar o terceiro gol.

O Cruzeiro pressionava muito o Fluminense. Aos 27, Marcos Vinícius recebeu na entrada da área e finalizou, mas a bola parou em Cavalieri. No rebote, o meia tentou novo chute, mas o goleiro do Flu evitou de novo o terceiro gol.

O Fluminense não conseguia acertar os passes. O goleiro Fábio era um mero espectador na partida. Não fez nenhuma grande defesa. Já Cavalieri foi bastante exigido.

Aos 47 minutos, quando a torcida já fazia a festa no Mineirão, o Cruzeiro perdeu uma chance incrível de fazer o terceiro. Marcos Vinícius lançou para Leandro Damião, que driblou o goleiro tricolor e perdeu o gol com a meta vazia.