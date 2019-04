Leonardo Silva tem contrato próximo do fim, mas revela desejo de renovação

O capitão do Atlético MG está com seu vínculo com o clube perto do fim. O contrato de Leonardo Silva termina no fim de 2015 e o zagueiro e seus companheiros de clube não escondem o desejo de que ocorra uma renovação.

Leo Silva é um dos mais experientes no plantel atleticano, o camisa 3 do Galo já tem 36 anos de idade. No clube desde 2011, o jogador possui 225 partidas pelo Atlético e está na história alvinegra como o zagueiro com mais gols marcados com a centenária camisa preto e branca, balançando as redes em 23 oportunidades. Com essa marca, Leo Silva supera grandes nomes da posição, como Luisinho e Réver.

Se a idade pesa contra e os números individuais à favor, os feitos coletivos do zagueiro podem ser o critério de desempate na renovação de contrato. Com a camisa do Galo, Leo Silva ganhou a Copa Libertadores em 2013, a Recopa Sul Americana e a Copa do Brasil em 2014 e três Campeonatos Mineiros, em 2012, 2013 e 2015.

Perguntado sobre a proximidade do fim de seu contrato, Leonardo Silva falou sobre seu desejo de permanecer, mas deixou a questão em aberto.

"Estamos conversando, quero um final feliz. Meu desejo, claro, é o de permanecer, mas estamos conversando. Podem aparecer outras possibilidades num momento ou outro, mas o Maluf (Eduardo Maluf, diretor de futebol) sabe que quero renovar e torço para que isso aconteça o mais rápido possível. É até bom o Maluf saber" afirmou.

O capitão do time ainda conta com o apoio de seus companheiros. O jovem lateral Douglas Santos deu sua opinião sobre a permanência do colega de defesa.

"É um ótimo atleta, profissional dentro e fora de campo.Todos gostam dele como homem e como profissional. Espero que o Léo fique. Cabe à diretoria entrar em acordo para as coisas ocorrerem perfeitamente."