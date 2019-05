João Paulo tem nome publicado no BID e reforça Santa Cruz diante do Atlético-GO

A novela sobre a participação de João Paulo na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro acabou e teve um final feliz para os tricolores. O nome do meia-atacante foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e, sendo assim, o contrato de empréstimo com o Santa Cruz passa a ser válido até o final da competição nacional, com o jogador já reforçando o escrete pernambucano na partida deste sábado (24) diante do Atlético-GO, no estádio Serra Dourada, em Goiás.

A semana Coral foi marcada pela grande expectativa por conta do encerramento do vínculo de João Paulo com o clube detentor dos direitos econômicos, o Internacional, algo que aconteceria nesta sexta-feira (23). Com a janela de transferência fechada, restava apenas uma alternativa: fazer um aditivo no contrato do atleta com o clube gaúcho e, assim, ele continuar emprestado ao tricolor, algo que só aconteceu na tarde da última quinta-feira (22).

O nome do meia foi publicado no BID nesta sexta-feira (23) e o vínculo do atleta com o clube pernambucano ficará sendo válido até o dia 30 de novembro. Desta maneira, ele poderá participara normalmente da reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Como João Paulo tinha a esperança da resolução do problema acontecer antes do confronto com o Atlético-GO, ele foi para Goiás e poderá atuar normalmente.

João Paulo não treinou nos dois últimos dias entre os titulares por conta deste imbróglio. Com isso, surge a dúvida quanto a participação do atleta desde o apito inicial. Caso comece entre os titulares, o cabeça de área Bruninho voltará a ficar como opção para o decorrer do embate e o meio-campista fará a função de volante ao lado de Wellington Cézar, deixando assim a armação das jogadas à cargo de Daniel Costa, que retorna após cumprir suspensão no clássico com o Náutico.

Os tricolores vão buscar uma vitória diante do Atlético-GO para continuar firme na luta pelo acesso à Série A, provavelmente, com a seguinte formação: Tiago Cardoso; Vitor, Alemão, Danny Morais e Marlon; Welington Cézar, João Paulo (Bruninho) e Daniel Costa; Luisinho, Anderson Aquino e Lelê.