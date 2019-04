Pré-jogo: Corinthians encara Flamengo visando aumentar distância na liderança

PÁRTIDA VÁLIDA PELA 32º RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, A SER REALIZADA DOMINGO (25), ÀS 16H, NA ARENA CORINTHIANS, SÃO PAULO.

INCIDENCIAS : PÁRTIDA VÁLIDA PELA 32º RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, A SER REALIZADA DOMINGO (25), ÀS 16H, NA ARENA CORINTHIANS, SÃO PAULO.

WILTON PEREIRA SAMPAIO (GO)

ÁRBITRO : WILTON PEREIRA SAMPAIO (GO)

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (25) às 17h, em jogo válido pela 32º rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Corinthians.

O Timão, líder da competição, está embalado e não perde há cinco jogos. Na última rodada, o clube paulista goleou o Atlético Paranaense por 4 a 1, na Arena da Baixada na última quarta-feira (21).

Já o Rubro-Negro, que ocupa a 10º posição, perdeu quatro dos últimos cinco jogos disputados. No último revés, o Urubu foi derrotado pelo Internacional 1 a 0 dentro do Maracanã.

A expectativa do jogo é grande para o reencontro de Paolo Guerreiro, ex-jogador do Corinthians e atual do Flamengo, e a torcida Alvinegra.

Sem grandes mudanças, Corinthians se prepara para enfrentar Flamengo

Assim como na última rodada do Brasileirão, Bruno Henrique, Fagner e Uendel serão deslfaques diante do Flamengo. O volante, recuperado de um edema ósseo no tornozelo esquerdo, ainda precisa retornar o ritmo de jogo e por isso, não será utilizado no domingo.

Já Fagner e Uendel continuam em tratamento das lesões na coxa esquerda e direita, respectivamente. Com isso, o Timão deverá entrar com a mesma equipe que goleou o Atlético Paranaense por 4 a 1 na última rodada do Campeonato.

Renato Augusto, que com uma indisposição gástrica não treinou nessa sexta-feira e Guilherme Arana, que foi diagnosticado com uma espinha interna no rosto que virou um abscesso e não participava das atividades desde quinta-feira, retornaram ao time em treino realizado na manhã desse sábado (24) e devem entrar em campo. O lateral-esquerdo tomou anti-inflamatório durante a atividade e realizou treinos específicos de cabeceio.

Na sexta-feira (23), Tite reiteirou sobre a necessidade da equipe mostrar um bom trabalho diante de sua torcida. “Temos obrigação de fazer um grande jogo, ser equipe competitiva, repetir padrão. Resultado não podemos prometer. Desempenho, trabalho e preparação, sim. O time vai confirmar essa maturidade nesta sequência de jogos. Mas tem dado mostras disso em momentos importantes. Por exemplo, a Ponte virar e a gente empatar. Fizemos um jogo contra o Santos para botar no quadro. Desempenho maior que resultado. Um time concentrado, que aprendeu em situações passadas."

Oswaldo mantem mistério de equipe que vai encarar Corinthians

Oswaldo de Oliveira decidiu manter mistério e fechar o último treino do Flamengo antes de enfrentar o Corinthians. Nesse sábado (24), os jornalistas não puderam acompanhar a atividade dos jogadores rubro-negros.

O técnico explicou o motivo do suspense. ''Algo normal para preparar a equipe, não dar publicidade e não perder o elemento surpresa, que é o principal".

Apesar de não ter confirmado o time que enfrentará o Timão, durante a semana, o comandante do Flamengo decidiu mexer na equipe que foi derrotada pelo Internacional, na última rodada. Oswaldo promoveu os retornos de Wallace e Jonas na equipe que deve encarar o alvinegro.

O treinador testou também Jonas na vaga de Canteros, mas ainda há a possibilidade de Paulinho, com dores no glúteo direito, não jogar. Caso isso aconteça, o esquema seria alterado, e o time teria dois homens na frente: Everton e Guerrero. Emerson Sheik é o principal desfalque do time. Suspenso, o jogador terá que cumprir a punição de três jogos.

No sábado (24), Oswaldo ainda comando um treino preparatório. Treino tático foi fechado à imprensa. Logo em seguida, alguns jogadores faziam trabalhos específicos.