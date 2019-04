Rafael Carioca afirma que seu rendimento não caiu no Campeonato Brasileiro

Rafael Carioca, meio-campista do Atlético-MG, discordou dos jornalistas que estiveram presentes na coletiva de imprensa desta quinta-feira (5), na Cidade do Galo. Quando perguntado sobre queda de rendimento na competição, o volante disse que até o presente momento, a regularidade é sua marca registrada.

Carioca foi destaque do time alvinegro no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, chegando ao topo da lista de desarmes do campeonato, e também era reflexo da boa fase do Atlético, que liderou a competição por sete rodadas. A perda da liderança para o Corinthians e erros em geral do alvinegro fizeram com que o volante aparecesse de forma mais discreta no segundo turno.

O jogador não observa desse ponto de vista. Para ele, a regularidade durante toda a competição foi alcançada, mesmo caindo na lista de desarmes. Do primeiro lugar, o volante viu seu nome despencar para o 18º na lista. Mas a perda da liderança para o Corinthians e a irregularidade do time afetou a todos, o que fez com que o futebol do volante aparecesse de maneira mais tímida desde o final do primeiro turno.

"Meu rendimento é o mesmo. O ser humano é formador de opinião. Ninguém é obrigado a concordar. Fui regular durante o campeonato. Os números mostram isso", afirmou Carioca.

Mas se o nome na lista de desarme foi caindo, Rafael viu seu nome se erguer como o quarto maior lançador do time. "Sempre foi uma característica minha, desde a base. Fico feliz, tanto jogador bom, tantos da minha posição. Mostra que todo trabalho que eu fiz valeu a pena, tive uma lesão e voltei mais forte", disse.

Ainda questionado sobre os erros do alvinegro no Brasileirão, Carioca disse que não é mais permitido dentro do Atlético-MG olhar para trás. O foco é a garantia do vice-campeonato e o acesso à Libertadores 2016. E mais uma vez a história começa a se repetir. Em 2012, o alvinegro pegou o vice do Brasileirão e acabou, no ano seguinte, campeão da Libertadores 2013.