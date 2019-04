Ex-Universidad de Chile, lateral-direito Paulo Cezar Magalhães é anunciado como reforço do Inter

O Internacional trabalha para reforçar o elenco para temporada 2016. Após as chegadas dos volantes Fabinho e Fernando Bob, o acerto seguinte foi para o setor defensivo. O lateral-direito Paulo Cezar Magalhães Lobos, de 26 anos, é o novo contratado do Inter. Seu último clube foi a Universidad de Chile. A apresentação oficial de Magalhães será no Beira-Rio, ainda nesta segunda-feira (21), às 16h.

O jogador nasceu em Porto Alegre. É sobrinho do ex-lateral gremista Paulo César Magalhães, que fez sucesso no Rio Grande do Sul nos anos 1980. O parente mais jovem traz o mesmo nome do ex-atleta, com a diferença da letra Z. Isto porque o recém-confirmado no Colorado é também chileno, possuindo dupla nacionalidade.

Na carreira, Paulo Cezar Magalhães tem passagens por grandes equipes do futebol chileno. Começou no Deportes Antofagasta em 2006, passou pelo Locardo da Suiça e retornou ao Chile para atuar nas conhecidas equipes do Cobreloa, Colo-Colo e da LaU.

O acerto com a Universidad de Chile foi a pedido do técnico Jorge Sampaoli, campeão da Copa América com a seleção chilena. Além disso, Magalhães constantemente foi relacionado às seleções de base do Chile, do sub-18 ao sub-20.

O jogador chega para agregar ao setor do Inter que contou com as atuações do jovem William pela direita em 2015. Questionado durante a temporada, o jogador não é unanimidade no gosto dos torcedores.