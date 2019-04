Salgueiro vence, se firma no G-4 e complica vida do Central

Em fases diferentes, Salgueiro e Central se enfrentaram neste domingo no Cornélio de Barros em Salgueiro. Com um público de 4.212 torcedores ( quatro mil duzentos e doze) e renda de R$ 6.609 ( Seis mil seiscentos e nove reais), o Carcará que divide suas atenções entre o Pernambucano a Copa do Nordeste, buscava se firmar no G4 do Hexagonal do título, já o central estava em busca de uma reabilitação e procurava sua primeira vitória.

Melhor para o Salgueiro que conseguiu ser mais eficiente e venceu a partida por 1 a 0. O gol foi marcado no início do segundo tempo, em uma falha da defesa alvinegra, após cruzamento, Pingo aproveitou e marcou o gol da vitória. O camisa 11 que havia marcado na última partida da Copa do Nordeste, voltou a ser decisivo para a equipe do Carcará.

Em um primeiro tempo sem muitas oportunidades, as duas equipes voltaram para o segundo tempo tentando criar mais oportunidades de gols, por um lado a equipe do Salgueiro conseguia criar mais chances de perigo, por outro lado a patativa esbarrava em sua desorganização tática.

Com isso o carcará aproveitou, conseguiu marcar o gol, administrou bem a partida e selou a vitória do time sertanejo. Após o gol, a equipe da patativa que já não conseguia criar, tentou em vão o gol do empate e mais uma vez saiu derrotado da partida. Com a vitória, o Salgueiro se firma no G4 ( 2° Colocado) e ainda quebra um tabu de três jogos sem conseguir vencer o Central, que se afunda na lanterna e ainda busca sua primeira vitória.

Na próxima rodada o Salgueiro encara a equipe do América-PE no Recife, enquanto o Central vai novamente tentar buscar sua primeira vitória no hexagonal, dessa vez contra a equipe do Santa Cruz no Lacerdão em Caruaru.