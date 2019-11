Resultado e gols Corinthians x Audax na semifinal Campeonato Paulista (2-2)

O AUDAX É FINALISTA DO PAULISTÃO em penaltis. Uma grande noite em VAVEL Brasil e até a próxima!

Penaltis Corinthians 1-4 Audax

Melhores momentos do jogo

GOL. Corinthians 2-2 Audax

GOL. Corinthians 1-2 Audax

GOL Audax

Gol 1-1

Zagueiro Juninho erra saída de bola que acaba em gol de André.



Corinthians 1-1 Audax https://t.co/12NZrV40uL — Plantão do Futebol (@PlantaoFutebol2) 23 de abril de 2016

Gol 1-0

Agradecemos à todos pela presença em mais um jogo. Fique ligado porque teremos muito mais durante a noite.

Vamos fechando aqui a super transmissão da semifinal do Paulistão. Deu Audax nos pênaltis, 4 a 1.

Agora o Audax espera Santos ou Palmeiras. O outro finalista será amanhã.

Festa de jogadores e torcida do Audax!

André: "Lutamos, brigamos, mas saímos com a melhor campanha, sem vantagem nenhuma. Agora é focar na Libertadores."

A equipe se classifica para sua primeira final, elimina o Corinthians novamente em casa e está na Final!

Camacho para decidir!

SIDÃO!

Vem Rodriguinho.

GOL! Cássio novamente foi mas não deu.

Audax na frente e pode aumentar mais. Vem Ytalo.

NA TRAVE!

Fágner na bola.

Alta e sem chances de defesa.

Tchê Tchê na bola.

GOOOOOOL! Bola lá e goleiro cá!

André na bola.

GOL DO AUDAX! Cássio foi muito bem, mas ela foi forte e rasteira.

Velicka será o primeiro. Cássio na meta.

Audax com Velicka, Tchê, Ytalo, Camacho, Wellington.

André, Fágner, Rodriguinho, Luciano, Uendel. Lista Corinthiana.

Uma coincidência. Corinthians enfrentou o Palmeiras na semi do ano passado e empatou em 2-2, levando aos pênaltis e deu Palmeiras. E será no mesmo gol!

Uma coincidência. Corinthians enfrentou o Palmeiras na semi do ano passado e empatou em 2-2, levando aos pênaltis e deu Palmeiras. E será no mesmo gol! E teremos penalidades para decidir o primeiro finalista.

93' ACABOU!

92' SIDÃO! André teve a chance do gol, mas o goleiro saiu na sua cabeça!

91' A Fiel canta alto!

90' Entramos nos minutos finais!

89' Teremos mais três minutos!

88' Ninghuém quer pênaltis!

87' vamos tendo pênaltis!

86' BRUNO HENRIQUE! Bruno Paulo mete um chapéu em dois, cruza e Felipe afasta!

85' RETA FINAL!

84' Os ânimos não cessam!

83' MUDA O AUDAX: Sai André Castro e entra Bruno Lima.

82' FEEEEEEEEEEEEEELIIIIIIIIIPE! Jogadaça pelo meio do Audax, Camacho teve a chance, mas Cássio tirou e na volta, Felipe salvou encima da linha.

81' É o melhor jogo até agora nesta temporada.

80' ITAQUERA É CALDEIRÃO!

79' É UM JOGAÇO!

78' QUE JOGÃO! Romero faz tudo pela direita, cruza fechado e André empurra! EXplode a Fiel!

77' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ANDRÉ, DO TIMÃÃÃÃÃÃÃO!

76' MUDA O TIMÃO: Yago sai e entra Luciano.

75' Sidão manda pra Wellignton, mas em impedimento.

74' O Audax gasta o tempo e queima a bola.

73' A Fiel segue no apoio ao time.

72' Audax troca passes e gasta o tempo.

71' O Audax vai passando novamente de passe!

70' NA GAVETA! Tchê Tchê recebe, Lucca apenas olhou e viu a bola ir na gaveta!

69' GOLAAAAAAÇO, TCHÊ TCHÊ, DO AUDAX!

68' TRAVADO! Rodriguinho vai para a pancada, mas explode na zaga!

67' É decisão!

66' Audax tem o domínio e Corinthians espera.

65' Vamos indo aos pênaltis!

64' CÁSSIIIIOO! Nas costas do Lucca, chegada de André Castro, que corta e bate. Cássio foi e espalmou.

63' São 41.266 pessoas na Arena.

62' Lucca lança Romero e o bandeira dá impedimento.

61' O empate leva aos pênaltis.

60' Jogo muito bom de se acompanhar. Altamente técnico.

59' AMARELO, ELIAS. Cometeu falta besta na bandeirinha de escanteio.

58' Bruno Paulo chuta cruzado e Yago desvia em escanteio.

57' MUDA O AUDAX: Wellignton na vaga de Juninho.

56' Jogo muito tático!

55' CÁSSIO... Falta batida quica no gramado e Cássio dá de peito na bola.

54' AMARELO, BRUNO HENRIQUE. Matou contra ataque do Audax.

53' A Fiel vai à loucura!

52' FINALMENTE! Bruno Henrique rouba a bola, manda na cabeça de André, que testa e empata!

51' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ANDRÉ, DO TIMÃÃÃÃÃÃÃÃÃO!

50' Romero levanta e Sidão sai bem do gol.

49' AMARELO, YURI. Pancada e ataque morto ao sair com Romero.

48' FOOOOOOOORA! Escanteio batido, Felipe se joga e assusta!

47' SIDÃÃÃÃÃÃÃÃÃO! Mais uma jogadaça corinthiana, André fica com a bola, domina, enche o pé e Sidão faz outro milagre!

46' A Fiel segue no seu rito de empurrar!

45' Recomeçou!

MUDA O TIMÃO: Rodriguinho e Romero entram e saem Alan Mineiro e Guilherme.

Com esse resultado, o Audax elimina o Corinthians. Timão vai precisar correr muito.

Bruno Paulo: "Acertei na hora certa. Estamos fazendo o que sempre fizemos, sem medo."

Felipe: "A gente corre mais, mas sabemos que eles irão errar. É ter cabeça no lugar, finalizar no gol, saber ter o foco e tentar virar."

47' Fim de papo!

46' MAIS UMA CHANCE! Lucca para André e ele perdeu mais um gol!

45' Bola longa pra Fágner, mas ela saiu por muito pouco!

44' E teremos mais dois minutos.

43' QUE CHANCE! Bola alta, Sidão sai mal, a bola sobra pra Elias que testou e o goleiro espalmou!

42' Camacho sai de maca e chorando.

41' André apanha no meio. Jogo parado.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' IMPEDIDO! Bola linda de Bruno Henrique para Uendel, mas pouca coisa à frente.

38' Torcida pede Romero.

37' A batida foi fraca e nas mãos de Cássio.

36' Fágner sobe demais o pé e comete falta. Chance para o Audax, que não tem pressa.

35' Com esse placar, Audax vai sendo finalista.

34' Torcida perde a paciência com o rival.

33' AMARELO, SIDÃO. Por cera.

32' Mais um jogo muito fraco do Guilherme. Pouco faz.

31' FOOOOORA! Felipe testa, mas por cima.

30' SIDÃÃÃÃÃÃÃÃO! Guilherme dá um passe sensacional e Alan Mineiro senta a bota, mas Sidão espalma em escanteio.

29' Audax vai se classificando!

28' Timão novamente adianta o time, mas vê o rival sair jogando no chão.

27' Torcida pede para apertar na marcação ofensiva.

26' Corinthians tem pressa!

25' A Fiel não desanima e canta alto!

24' OLHA A ZEBRA! Espaço pela esquerda, Bruno Paulo senta o pé e manda na gaveta de Cássio. Placar aberto.

23' GOOOOOOOOLAAAAÇO, BRUNO PAULO, DO AUDAX!

22' Audax coloca todo seu time do campo de ataque. Marcação alta.

21' QUASE! Passagem de Elias e seria mano a mano contra Sidão. Mas o goleiro deu uma líbero e afastou.

20' Time de Osasco começa a achar espaços. Corinthians desceu muito sua marcação.

19' Audax adianta a equipe e se coloca na partida.

18' Jogo cai um pouco de intensidade. Audax respira mais aliviado e tenta atacar.

17' A Fiel não para um minuto!

16' Corinthians tem uma linha de defesa muito alta. Pode ser perigoso a bola nas costas da defesa.

15' Esse empate leva aos pênaltis.

14' Audax vai se segurando como pode!

13' Lucca escapa de três, mas cruza na marcação, volta nele e sai.

12' A intensidade corinthiana sufoca o Audax. Duro saber se aguentará.

11' FORA! Fágner cruza da direita, Lucca sobe alto, mas a bola sai em tiro de meta.

10' MEU DEUS! Audax sai novamente errado, a bola fica com Alan Mineiro, que apanha. A sobra é do Elias, que pede pênalti em mão da zaga, mas a sobra fica na briga de André e Yuri. Mas Sidão fica com ela.

9' A Fiel joga junto e canta alto!

8' FOOOOOOOOOORA! André dá uma puxeta na bola e ela sai em linha de fundo.

7' IMPRESSSIONANTE! André roubou do goleiro Sidão, rolou para Alan Mineiro, que ficou de frente, livre, só pra marcar e demorou uma eternidade. A zaga travou!

6' FOOOOOOOOOOOOOOOORA! Uendel manda na área, Elias subiu de cabeça e a bola tirou tinta da trave.

5' Corinthians aperta demais e sofre faltas fortes.

4' Timão numa vontade gigantesca!

3' Lance confuso, após Felipe tentar finalização e ser travado. Juiz mandou seguir.

2' Velicka ia perdendo a bola para Alan Mineiro, mas o juiz deu falta do corinthiano.

1' Bola longa para Ytalo, mas Cássio sai e fica com a bola.

0' COMEÇOU!

Audax todo de vermelho para o momento mais importante de sua história.

Corinthians com o uniforme principal. Camisa branca e mangas pretas, calção preto e meias brancas.

A bola vai rolar!

Os times fazem aquela conversa final. Momentos finais para a bola rolar na Arena.

Clima de decisão. Torcida canta por raça e o jogo vale final.

Hino Nacional do Brasil.

Aumenta o volume da torcida! Soooooobem no gramado, Corinthians e Audax.

Equipes se preparam no túnel de acesso. Cássio será o capitão da partida.

18h20: A torcida canta alto. Caldeirão ferve em preto e branco.

18h15: torcida segue chegando para a duelo. Foram vendidos mais de 38 mil ingressos.

18h13: na fase de grupos, o Corinthians visitou Osasco e bateu com gol único de Uendel.

São 12 jogos e 12 vitórias corinthianas em Itaquera. Time sofreu apenas dois gols em casa e novamente terá torcida em peso.

São cerca de 700 torcedores do Audax. Equipe de Osasco terá apoio de sua torcida.

Goleiros do Audax se aquecem simulando saídas de jogo. Time não dá chutão. Pode ser a chave corinthiana.

Pouco mais de 30 minutos. A bola logo vai rolar na reta final do Paulistão.

Thiago Duarte Peixoto será o árbitro da partida.

Audax com Sidão; André Castro, Yuri, Bruno Silva, Velicka; Tchê Tchê, Camacho, Juninho; Mike, Bruno Paulo, Ytalo. Técnico: Fernando Diniz.

Os goleiros iniciam o processo de aquecimento.

O Corinthians é o maior vencedor do Campeonato Paulista e vai na busca de mais um. Ano passado, foi eliminado na semifinal, em casa, mas para o Palmeiras, nas penalidades.

A partida Corinthians x Audax será única. Caso empate no tempo comum, teremos a decisão nas batidas de pênaltis. Quem vencer, pegará Santos ou Palmeiras, que jogam amanhã.

Alan Mineiro ocupa a vaga de Giovanni Augusto, na direita do meio campo.

O Bi Campeão Mundial tem Cássio; Fágner, Felipe, Yago, Uendel; Bruno Henrique; Alan Mineiro, Elias, Guilherme, Lucca; André. Técnico: Tite.

Equipes escaladas em Corinthians x Audax!

Portões da Arena abertos. Momento importante se aproximando. Mais de 40 mil pessoas são esperadas.

Preocupação corinthiana é com o modo de jogo do Audax, com muita posse, troca de passes e movimentação.

O Audax chega com moral após atropelar o São Paulo, domingo, em Osasco. Goleada por 4 a 1, sem dó e piedade.

Lembrando que, se o Timão passar, decidirá contra Palmeiras ou Santos, em sua casa. Corinthians garantiu a melhor classificação e tem apenas duas derrotas.

O Timão terá a primeira do que pode ser uma série de quatro decisões em Corinthians x Audax. Neste sábado, semifinal contra o Audax, quarta-feira o jogo da ida contra o Nacional, pela oitavas de final da Libertadores, uma provável final no próximo domingo fora de casa, o jogo da volta contra o Nacional na Arena e uma possível segunda partida da final do Paulistão.

Mais de 38 mil ingressos já foram vendidos e a expectativa é de mais de 40 mil pessoas.

A Arena Corinthians será o palco da partida entre Corinthians x Audax, válida pelo Paulistão 2016.

FIQUE DE OLHO Corinthians x Audax 2016: Elias, volante. Recuperado de lesão, o jogador da Seleção retoma a boa fase, mostrando a famosa técnica e chegada no ataque.

FIQUE DE OLHO jogo Corinthians x Audax: Ytalo, atacante. O jovem pertence ao Atlético PR, mas deu mostras que pode ser o futuro do Furacão, ainda mais após marcar dois gols e dar um enorme calor ao São Paulo, nas quartas de finais.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Paulista 2016.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 1ºD Corinthians 35 15 1ºC Audax 24 15

Guia VAVEL do Paulistão 2016

A rivalidade entre estes quatro times, que figuram no grupo das maiores equipes do Brasil, está marcada na história desta competição. Outros 12 clubes já venceram a principal divisão do futebol paulista ao longo de sua história, que contou com a participação de 102 clubes diferentes.

Seu atual campeão é o Santos, vencedor da edição de 2015, quando conquistou seu vigésimo primeiro título na competição. O maior campeão da competição é o Corinthians, com 27 conquistas. Além do Timão, os maiores campeões são o Palmeiras com 22 títulos, e Santos e São Paulo com 21.

O que difere esta das outras edições acontecerá na parte debaixo da tabela. Serão seis os rebaixados. Dois a mais do que nas edições passadas, dando início à um novo campeonato no ano que vem, com menos equipes e datas. Os seis piores, independente do grupo, descem de categoria.

A decisão será em duas partidas, sem gol qualificado. Em caso de resultados iguais, a disputa será nos pênaltis, tanto na decisão quanto nas fases anteriores de mata-mata.

Definidos os dois primeiros por chave, aí sim eles se enfrentam em jogo único de quartas-de-final. Após jogo na casa do melhor classificado, o vencedor avança para a semifinal, em mais um jogo único, na casa do melhor rankeado.

No torneio deste ano serão 20 equipes, divididas em quatro grupos com os grandes sendo cabeças-de-chave. Os times enfrentam rivais das outras chaves, buscando uma das duas vagas por grupo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Botafogo Ponte Preta XV de Piracicaba Red Bull Brasil Oeste Ituano Audax Água Santa Linense Novorizontino Ferroviária Mogi Mirim São Bento São Bernardo Capivariano Rio Claro

Enfraquecida, a APEA não resistiu e acabou extinta após a temporada de 1936. Entre 1937 e 1941, a nova entidade se consolidaria — foi rebatizada para Liga de Futebol Paulista (em 1937), Liga de Futebol do Estado de São Paulo (de 1938 a 1940) e, por fim, Federação Paulista de Futebol (desde 1941).

Em meados dadécada de 1930, ocorreu a última cisão no futebol local, novamente por conta de disputas acerca do profissionalismo. Fundou-se então a Liga Paulista de Futebol, com a participação de Corinthians e Palestra Itália, os dois principais times paulistas da época.

Em 1926, o Paulistano liderou uma nova cisão, por ser contrário à profissionalização do futebol paulista. Ferrenho defensor do amadorismo, o clube rompeu com a APEA e decidiu criar uma nova liga, denominada Liga de Amadores de Futebol (LAF). Por três temporadas, o futebol paulista teve dois campeonatos estaduais paralelos, até a desintegração da LAF em 1930.

A nova entidade, que organizou seu primeiro campeonato paralelo ao torneio da LPF em 1913, defendia uma competição menos elitista. Após quatro temporadas com duas edições paralelas, a APEA prevaleceu sobre a LPF, que acabou extinta. A maior parte dos seus clubes da LPF disputaria o torneio que se considera atualmente a Segunda Divisão.

O primeiro Campeonato Paulista foi organizado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), entidade fundada em 1901, e contou com 10 equipes da capit al. Na década de 1910, ocorreu a primeira cisão no futebol paulista, resultando na fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA).

Atualmente, o torneio da Primeira Divisão Paulista é disputado por 20 equipes e normalmente realizado entre janeiro e meados de maio da temporada do futebol brasileiro. Este ano será realizada a 124ª edição do torneio.

O Campeonato Paulista é a liga de futebol mais antiga do Brasil, esta que vem sendo realizada ininterruptamente desde 1902, e teve como primeiro campeão o São Paulo Athletic.

Ótimo sábado, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Corinthians x Audax válido pela semifinal do Campeonato Paulista 2016! Fique conosco nesta grande partida!