Irregulares, Santa Cruz e Santos duelam buscando se afastar da zona de rebaixamento

Partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, a ser disputada no Arruda, em Recife, Pernambuco

INCIDENCIAS : Partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, a ser disputada no Arruda, em Recife, Pernambuco

A noite deste domingo (12) no Arruda, às 19h, pode piorar a situação de algum dos escretes no Campeonato Brasileiro 2016. No José do Rêgo Maciel, Santa Cruz e Santos se reenfrentam após dez anos, em confronto válido pela 7ª rodada da elite do futebol nacional, com o Mais Querido visando ainda dar fim ao jejum de 29 anos sem vencer o adversário.

Sem saber o que é vitória há três jogos, a Cobra Coral se afastou do G-4 nas últimas partidas, ficando na 10ª colocação já com os resultados da atual rodada, somando oito pontos ganhos. No sábado (4) passado, os tricolores foram até Curitiba duelar contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada, porém acabaram derrotados por 1 a 0, com golaço de Deivid.

Mesmo também inconsistente na classificação, o Peixe vem de vitória no último compromisso. No Pacaembu, na manhã do último domingo (5), o alvinegro praiano foi superior e derrotou o Botafogo por 3 a 0, colocando os cariocas na lanterna. Com o triunfo como mandante, os paulistas ficam na 12ª posição, com sete pontos.

A arbitragem do embate é formada por um trio goiano. No comando do apito, Elmo Alves Resende Cunha, do quadro estadual. Ele terá os conterrâneos Leone Carvalho Rocha, da CBF, e Bruno Raphael Pires, do escalão da Fifa. É a terceira vez, neste ano, que Elmo será árbitro de um duelo nessa Série A. Antes, já havia apitado Corinthians 3x0 Ponte Preta e Botafogo 0x1 Cruzeiro.

Santa Cruz com dúvidas por conta de lesões

Apesar de ter ficado com a semana livre para os treinos, o treinador Milton Mendes viu a bruxa passar pelo Arruda e sofrer com a chance de perder três jogadores do time titular. Logo na primeira atividade, o artilheiro Grafite sentir desgaste muscular e ser poupado, podendo ser substituído por Bruno Moraes.

Outro atleta que também poderá não jogar é o meia-atacante Keno, considerado tão fundamental quanto o goleador. Na sua vaga, deverá entrar Wallyson, atuando aberto junto com Arthur pela ponta. Assim como ele, o zagueiro Néris saiu lesionado do treinamento, porém não preocupa.

A única baixa de certeza será o volante Uillian Correia, que recebeu o terceiro amarelo contra o Furacão e cumprirá a automática. Em seu lugar, o escolhido foi o equatoriano Álex Bolaño, que já fez a estreia e espera ter mais chances. Já confirmado entre os 11, o zagueiro Danny Morais destaca a importância de surpreender para sair vitorioso.

"Muitas vezes a gente estava marcando atrás e, nos contra-ataques, a gente matava o jogo. Quando a gente começa a aparecer no ataque e fazer os gols, a marcação adversária se fortalece, com os adversários nos estudando ainda mais. Temos que aprender a nos desprender disso e ter um fator surpresa novamente. Temos condições e qualidade para fazer isso", declarou o defensor coral.

Santos com apenas uma mudança da base titular

Apesar de apostar na sequência da base dita titular, o técnico Dorival Júnior terá alguns desfalques para o duelo do meio da tabela. Dorival não contará com o zagueiro David Braz, que sofreu um desconforto muscular e Luiz Felipe sendo o substituto. O também zagueiro Lucas Veríssimo, com um edema no posterior da coxa esquerda, e o goleiro Vladimir, reclamando de estiramento na panturrilha direita, também ficam de fora.

Os atacantes Ricardo Oliveira, com incômodo muscular, Rodrigão e Maxi Rolón, com uma inflamação no joelho direito, seguem de fora por não terem sido liberados pelo departamento médico santista. Os jovens Lucas Lima e Gabigol, que estão com a Seleção Brasileira na Copa América Centenario, são outros ausentes.

Apesar das baixas, o comandante do Peixe se mostra confiante para o duelo. A prioridade do treinador alvinegro é permanecer com a base considerada titular, afinal o grupo vem mostrando bom desempenho nos últimos jogos e isso deixa os atletas ainda mais motivados dentro de campo.

"Em um primeiro momento, não vou mudar o time. Quero que a equipe adquira um conjunto, pois o time vem se apresentando muito bem e é uma boa oportunidade também para os que estão entrando fazerem o melhor e alcançarem bom rendimento. Isso porque o atleta precisa de uma sequência para que possamos encontrar o nosso caminho", disse.