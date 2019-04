Botafogo retorna ao Estádio Nilton Santos pela primeira vez após a Rio 2016

Após um longo período longe de sua casa, o estádio estava cedido ao Comitê Olímpico desde o final do ano passado para ser o palco principal das competições de atletismo e algumas partidas de futebol, os jogadores botafoguense voltaram a treinar no Estádio Olímpico Nilton Santos, na manhã desta quinta-feira (29). A última vez que o clube esteve no estádio foi contra o América-MG, quando foi campeão da Série B de 2015.

O clube conta com mais dois lugares para os treinos, a Arena Botafogo, na Ilha e a sede do clube, General Severiano, em Botafogo. Para o técnico Jair Ventura é bom poder alterar os locais em que poderá ocorrer os treinamentos:

"Fico contente em saber que podemos contar com três lugares, ter sua própria casa é muito importante, ter mais um campo, para assim poupar o de General, que está desgastado. E ainda podemos contar com a Arena, já que o jogo é lá, amanhã o treino será lá, então, temos esse luxo de ter três lugares para treinar."

Com o foco para se manter vivo na briga por uma vaga na Libertadores de 2017, o treinador contou com novidades. A volta de Sassá e Fernandes após um período no departamento médico e também com Camilo, que virou dúvida após sair do último sentindo dores na coxa direita.

O técnico manteve descrição sobre a escalação para a próxima partida, o artilheiro do time e o volante devem começar o jogo no banco. Já o meia, apesar de ter treinado, ainda depende da liberação médica.

Outra dúvida é em relação a quem substituirá Airton, Bruno Silva, Dudu Cearense e Lindoso disputam a vaga, cabe a Jair escolher usar dois ou três volantes. Por outro lado, o recém-contratado Alemão deve estrear na lateral e Emerson volta a sua posição de origem, ao lado de Joel Carli.

Botafogo enfrenta o Corinthians, no próximo sábado (01) às 16h30, na Arena Botafogo, partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.