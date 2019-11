Resultado Guarani x ASA no Campeonato Brasileiro Série C 2016

Derrotado por 3 a 1 em Arapiraca, Bugre reencontra o ASA com a necessidade de vencer por 2 a 0 ou mais de três gols (caso sofra um). Placar igual leva para pênaltis.

Só quem já esperou muito por alguma coisa entende o que este sábado, 8 de outubro, significa para os milhares de bugrinos espalhados por aí. Hoje é dia de tirar o nó da garganta. De acabar com a angústia entalada no peito. De ir ao Brinco de Ouro para ser mais do que um torcedor. Hoje é dia de tirar o Guarani do calvário que é a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

Mas hoje só vai ser dia de tudo isso se for, também, dia de virada. Derrotado por 3 a 1 em Arapiraca, no sábado passado, o Bugre remoeu a maior derrota de toda a campanha da Série C por dias. A partir das 18h30, tem a oportunidade de, diante da torcida, mostrar que não só engoliu o tropeço contra o ASA, como também encontrou a maneira de reverter.

O time alviverde precisa de 2 a 0 para conquistar o acesso. Se sofrer gols, vai precisar de uma vitória ainda mais larga, por pelo menos três gols de diferença. Em caso de um novo 3 a 1, só que a seu favor, leva para os pênaltis a decisão de quem sobe para a Série B de 2017.

– O placar do jogo foi atípico. É a primeira vez que o Guarani sofre três gols em um mesmo jogo. Jogando em casa nós somos muito fortes e podemos igualar. Em momento nenhum passou pela cabeça não conseguir o acesso. Tenho convicção (do acesso) pela primeira fase que fizemos, não só em pontuação, mas também em performance – afirmou o técnico Marcelo Chamusca.

O Guarani nunca esteve tão perto de deixar a Série C. Desde que caiu, há quatro anos, a equipe foi eliminada de forma precoce em todas as edições. Tudo que viveu de 2013 a 2015 serviu de aprendizado para esta temporada. O Bugre fez a melhor campanha na primeira fase e chegou às quartas de final como favorito contra o ASA. A derrota inesperada em Arapiraca mexeu com os planos, mas não matou a confiança para enfrentar os alagoanos neste sábado.

– Da mesma forma que eles fizeram três lá, a gente também tem chance de marcar dois em casa. Nosso campeonato mostra que a gente tem condições. Fizemos a melhor campanha em um campeonato difícil e equilibrado. O jogo em Arapiraca foi atípico, eles conseguiram abrir uma vantagem boa. Mas a gente tem certeza que é reversível – afirmou Fumagalli

Na tentativa de reverter a situação, os jogadores não estarão sozinho. Quase dez mil pessoas já garantiram ingressos para a partida mais importante do clube nos últimos anos. O apoio das arquibancadas só reforça o moral de um time que segue invicto dentro de casa. O Guarani soma 85% de aproveitamento no Brinco, com sete vitórias e dois empates. Hoje é dia de fazer valer a pena tudo que o elenco viveu em 2016. É dia de jogar por quatro anos. É dia de ser feliz, como não se é há tempos.