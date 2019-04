Sport integra sete jogadores ao profissional após disputa da Copa São Paulo

A campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano não teve o mesmo sucesso de 2016, ao chegar às quartas de final, porém o Sport já vem colhendo bons frutos com as categorias de base. Na temporada passada, foi campeão no Estadual do Sub-13 ao Sub-20, valorizando os jovens também em competições de caráter nacional, sendo vice e indo à semifinal da Copa do Brasil no Sub-17 e no Sub-20, respectivamente.

Esse bom desempenho fez a diretoria traçar um planejamento ousado. Para a disputa do Campeonato Pernambucano, serão utilizados atletas formados no Leão, afim de dar mais visibilidade e poupar o elenco do principal, que disputa a Copa do Nordeste em paralelo. Buscando dar ritmo de jogo às promessas, o técnico Daniel Paulista promoveu sete nomes dos que disputaram o campeonato.

São eles o goleiro Lucas, zagueiro Adryelson, lateral-esquerdo Caio, o volante Fabrício, o meia Pardal e os atacantes Juninho e Wallace. Os centroavantes, inclusive, já realizaram jogos como profissionais nesses últimos dois anos, sendo comandados por Eduardo Baptista e Falcão, respectivamente. Iniciando os trabalhos neste sábado (14), os meninos vão ganhar chances na hora certa, segundo o treinador rubro-negro.

Leão terminou Copinha com duas vitórias e duas derrotas em quatro jogos (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"São jogadores importantes e que já demonstraram seus talentos na base. Estamos trazendo para que eles já sejam observados no nosso elenco, aproveitem uma estrutura melhor e convivam com jogadores já renomados e experientes. É hora de se preparar, pois a chance para eles vai aparecer na hora certa e eles vão precisar estar prontos para agarrá-la", declarou Daniel ao Site Oficial.

Os pernambucanos foram eliminados da Copinha com uma campanha regular, disputando quatro partidas, vencendo duas e perdendo duas, ambas pelo Batatais. O encerramento foi durante a terceira fase do certame, com revés de virada por 2 a 1 para o Fantasma da Mogiana. Agora, o time infantil tem a Copa Brasil para participar, sendo assim o único representante do estado.

Os leoninos bateram o Internacional na estreia por 2 a 1 e enfrentam o Cruzeiro às 10h (de Brasília), tentando uma classificação antecipada às quartas de final. A equipe fecha a fase de grupos contra o São Paulo já nesse domingo, às 8h30. Os jogos estão sendo realizados na cidade de Votorantim, em São Paulo.